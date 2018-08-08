Нино Бурджанадзе: "Позор, что руководство Грузии не идёт на диалог с Россией"

СЕГОДНЯ 23:00 2018-08-08T23:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

- Нино Анзоровна, со времени войны 2008 года минуло десятилетие, но раны, похоже, так и не зарубцевались. Что нужно сделать, чтобы вернуть наши отношения в нормальное русло?

- Соглашусь с тем, что раны ещё кровоточат. Действительно, десять лет назад это была очень большая трагедия – и на человеческом, и на государственном уровне. Беженцы, покинувшие свои дома, до сих пор не могут вернуться на родные земли. Люди по-прежнему живут разделенными колючей проволокой. И политики тоже не смогли найти возможность начать диалог и восстанавливать отношения. Ведь это очень важно – вести открытый, откровенный диалог для того, чтобы найти выход из того тупика, в котором мы оказались.

Знаете, меня больше всего обижает то, что как раз к 2008 году между грузинами и осетинами человеческие отношения практически начинали восстанавливаться. Они уже принимали тот облик, который у нас веками существовал. Но война, к сожалению, все разрушила. Но все равно на человеческом уровне люди понимают, что они друг другу не враги. Что нужно найти политическое решение проблемы, и тогда все будет по-другому.

- Была надежда, что с приходом к власти в Грузии новых политических сил мы начнем налаживать диалог. Но дело стопорится. В чем причина?

- В основном я здесь виню все-таки грузинскую сторону. Я более критично отношусь к своей стороне, потому что большую ответственность чувствую именно за Грузию, за грузинскую власть.

(На этом месте в разговоре вдруг возник сбой, а затем в эфире неожиданно несколько раз снова прозвучали только что сказанные нашей собеседницей фразы, словно записанные кем-то на магнитофон. После этого связь с Тбилиси прервалась. Пришлось дозваниваться снова. - Ред.)

- Алло, Нино Анзоровна, мы только что с удивлением услышали запись нашего разговора. Как будто кто-то по ошибке нажал кнопку "воспроизведение".

- Меня это не удивляет. Потому что мой телефон прослушивается уже давно, еще со времен Саакашвили. И эта традиция продолжается.

Что касается грузино-российских отношений, я четко скажу, что виню в их застое грузинское руководство. Потому что со стороны президента России было сказано, что Россия готова встретиться с грузинским руководством. Владимир Владимирович Путин очень четко сказал это после выборов нового президента в Грузии. Он сказал, что готов встретиться с президентом Грузии или с тем, кого Грузия делегирует вести переговоры на высшем уровне. И что все вопросы будут обсуждаться. Однако на это предложение президент Путин получил ответ со стороны моего президента, господина Маргвелашвили, что он посоветуется со своими западными партнерами. И после того решит – встречаться ли с президентом Путиным или нет. Это было позором Грузии, это было позорным ответом со стороны президента...

- Грузия очень активно начала движение в сторону НАТО. Означает ли это, что Грузия отказывается от Абхазии и Южной Осетии?

- Это не сейчас началось. Это тренд последних лет в Грузии. Я однозначно могу сказать: считаю, что эта маниакальная политика грузинских властей (особенно после 2008 года), направленная на вступление в НАТО, – это вредно для моей страны. Не отрицаю, было время, когда я тоже считала, что Грузия должна быть членом НАТО, но это был совершенно другой мир, другие реалии. Сейчас нужно исходить из той ситуации, которая есть и в мире, и в Грузии. И да, я считаю, что, если Грузия будет принята в НАТО (хотя уверена, что никто с конфликтами Грузию в НАТО не примет), то это будет означать разделение страны на две части. То есть с одной стороны – в Абхазии и Южной Осетии будут стоять российские войска, а на другой территории Грузии будут стоять войска натовские. Для меня лично и, я считаю, для абсолютного большинства грузин, это абсолютно неприемлемо.

В ТЕМУ

Грузия 10 лет спустя: Горькое возвращение в Гори

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин 10 лет назад был единственным российским журналистом, работавшим в Грузии во время войны 08.08.08, - и вот вернулся туда, где закавказскую республику Россия «принудила к миру»

Дмитрий Стешин прилетел в Грузию (теперь с напарником-фотокором), чтобы посмотреть, что изменилось - в людях и в атмосфере. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проклято верхнее – проклято нижнее

Дмитрий СТЕШИН

Битое стекло хрустело между панцирной сеткой и окровавленным матрасом. Стекло давно уже нужно было вытряхнуть на пол, но я боялся лишний раз трогать свою постель. Этот матрас я притащил из подвала больницы, где все дни уличных боев работал подземный госпиталь. Матрас еще пах сырной плесенью и подсохшим гемоглобином. Когда я развернул свою добычу на свету, меня ждал сюрприз - четкий контур человеческого тела, темной кровью отпечатался на унылой полосатой бязи. Других матрасов для меня здесь никто не припас, и я лишь перевернул свою находку кровью к земле. На этом жутком ложе не спалось душными ночами (подробности)