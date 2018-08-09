2018-08-09T13:54:51+03:00
Доброволец

Благотворительный фестиваль в поддержку детей с синдромом Дауна пройдет в Москве

Каждый неравнодушный горожанин может помочь творческим студиям для особенных детей и подростков
Ольга БОРСКАЯ
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Подарить праздник детям с синдромом Дауна может каждыйПодарить праздник детям с синдромом Дауна может каждый
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В их таких еще коротких жизнях пока много врачей, больниц и странных взглядов на улицах. А должно быть - как можно больше смеха, радости, игр, творчества. Все это особенным ребятам дарят в творческих студиях благотворительного фонда «Синдром любви».

Поддержать творческое развитие детей с синдромом Дауна и подарить им радость детства может каждый. Всех неравнодушных людей приглашают на благотворительный фестиваль «Усадьба jazz Kids». Он пройдет 2 сентября в Семейном парке развлечений «Сказка».

Гостей здесь ждут самые разные развлечения. На фестивале можно будет смастерить уникальный арт-объект или даже - своего собственного робота, научиться танцевать самбу, поучаствовать в благотворительной книжной ярмарке и постановочной фотосессии в стиле Jazz, пройти вместе с шагающим оркестром.

Все средства, полученные от продажи купонов на мастер-классы и «Добрых билетов» на аттракционы парка «Сказка», пойдут в фонд «Синдром любви»

Все средства, полученные от продажи купонов на мастер-классы и «Добрых билетов» на аттракционы парка «Сказка», пойдут в фонд «Синдром любви»

Все средства, полученные от продажи купонов на мастер-классы и «Добрых билетов» на аттракционы парка «Сказка», пойдут в фонд «Синдром любви». Деньги будут направлены на театральные и другие творческие студии для детей и подростков с синдромом Дауна.

Так, например, в театральной мастерской фонда «Синдром любви» дети и подростки от 8 до 15 лет участвуют в постановке спектаклей театра теней под руководством профессионального режиссера. Театр помогает детям развивать фантазию, творческие способности, учит их работать в команде, проявлять инициативу, общаться со сверстниками и взрослыми. Все это поможет ребятам потом, в будущей "большой" жизни.

Праздник детства пройдет 2 сентября - в честь начала нового учебного года

Праздник детства пройдет 2 сентября - в честь начала нового учебного года

ВАЖНО

Благотворительный фестиваль «Усадьба jazz Kids»

Где: Семейный парк развлечений «Сказка»

Когда: 2 сентября, начало в 14.00.

Подробная программа фестиваля

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