Замглавы Оренбурга задержан за взятку в 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-09T11:35:17+03:00

Деньги чиновник, по версии следствия, получил от гендиректора одной из строительных компаний за общее покровительство

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Заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан вчера, 8 августа, сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции в офисе одной из строительных компаний. Его подозревают в получении взятки в размере 2 миллиона рублей от гендиректора одной из строительных компаний.

Официально Борисов в данный момент находится в отпуске до 13 августа. Так как подозревают, что заместитель мэра действовал в составе группы по предварительному сговору, обыски проходят также в кабинетах его коллег, в том числе главы Оренбурга. Региональный следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ. Борисову предъявлено обвинение, ему грозит штраф до 5 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

- Чиновник обещал общее покровительство в бизнесе и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города, - прокомментировали задержание в СУ СК РФ по Оренбургской области. - После получения указанных денег Борисов был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным.

Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Мы заглянули в декларацию о доходах Борисова. За три последних года благосостояние заместителя мэра увеличивалось незначительно. Разве что супруга чиновника из года в год меняла автомобили.

НАША СПРАВКА

Геннадий Анатольевич родился 4 апреля 1976 года в городе Летница в Польше. В 1997 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище с присвоением квалификации «Инженер по эксплуатации радиотехнических средств» и звания «Лейтенант». С 1997 по 1999 год служил в армии. Свою карьеру начал в 2000 году с должности замдиректора областной социально-психологической службы комитета по делам молодежи администрации Оренбургской области. С 2002 года занимал должность помощника замглавы Северного округа по Дзержинскому району, работал в Ленинском районе, а также специалистом по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям в администрации города.

В 2004 году Борисов окончил Оренбургский филиал Уральской академии госслужбы, ему была присвоена квалификация «менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление». В этом же году его назначили заместителем директора по общим вопросам МУП «Управление капитального строительства». С мая 2007 по июнь 2012 года он работал первым замдиректора, а затем директором МУП «Городские объекты инженерной инфраструктуры». В 2012 году занял кресло замглавы Южного округа по Ленинскому району Оренбурга, затем стал первым заместителем главы Южного округа Оренбурга. В ноябре 2012 года он получил должность первого замглавы Северного округа Оренбурга. В конце 2015 года стал заместителем главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.

Борисов женат, воспитывает сына. В перечне его наград - благодарственное письмо главы города, благодарность главы администрации Оренбурга, а также медаль «В память 270-летия основания Оренбурга».

Доход замглавы города за 2017 год составил 1 568 878 рублей (в 2016 году был 1 475 712 рублей, в 2015 году - 1 142 848 рублей). В собственности Борисова находится земельный участок площадью 999 кв. метров, коттедж площадью 384 кв. метра, 1/3 квартиры в 65 кв. метров, квартира площадью 67 кв. метров, гараж и погреб. Транспортных средств нет.

Годовой доход его супруги составил 959 739 рублей (в 2016 году был 976 224 рубля, в 2015 году - 991 748 рублей). Из имущества за ней числится 1/3 квартиры в 65 кв. метров. В 2015 году жена Борисова владела легковым автомобилем Volkswagen. Спустя год в ее автопарке было уже две машины - Volkswagen и Lexus. В 2017 году первая машина исчезла из декларации, по всей видимости, в связи с продажей, остался только Lexus NX 200.