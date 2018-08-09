2018-08-09T13:14:27+03:00
Спорт

"Дядя Федор приехал". Московский "Локомотив" объявил о переходе Федора Смолова при помощи "Простоквашино"

Подошла к финишу главная трансферная сага этого лета [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара".Федор Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара".Фото: Алиса ТИТКО
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С раннего утра, 9 августа, пошли финальные намеки на скорый переход из "Краснодара" в московский "Локомотив" форварда сборной России Федора Смолова. Сначала это сделал президент клуба Илья Геркус, намекнувший в личном "Инстаграме" хэштегами на переход Смолова - 29,29,22 - это количество игр Федора в последние сезоны за Краснодар.

Ну а спустя несколько часов официальный "Инстаграм" футбольного клуба "Локомотив" и вовсе "взорвало" позитивной новостью.

fclokomotivfclokomotiv
#ДядяФёдорПриехал
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"Дядя Федор приехал!" - и был выложен фрагмент из мультфильма "Простоквашино", где на лицо главного героя дяди Федора была наложена фотография Федора Смолова.

- Привет, друзья! Я рад подписать контракт с таким клубом, как "Локомотив". Я счастлив быть здесь. Это очень будоражит. Я не могу дождаться первой игры за мой новый клуб. Ну и я думаю, что мы сможем повторить успех прошлого сезона. Увидимся, - поприветствовал болельщиков "Локомотива" на английском языке Федор Смолов уже в майке нового клуба.

Федор Смолов о своем переходе в "Локомотив".

Ну и кроме того, в "сторис" официального Инстаграма "Локомотива" появились кадры с подписания Смоловым контракта с новой командой.

Более того, Федора Смолова в официальном Твиттере "Локо" представили следующим образом - добавили в команду в компьютерном симуляторе ФИФА.

ФК Локомотив on Twitter. .@smolovfedor_90 добавлен в команду FC LOKOMOTIV! Добро пожаловать в #СамыйЛучшийКоллектив.

Федор Смолов, которому в феврале исполнилось 28 лет, играл за "Краснодар" с 2015 года. Он сыграл 101 матч за кубанский клуб, забив в них 64 гола.

В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Федор Смолов был лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу. За сборную России он провел 37 матчей, в которых забил 12 голов.

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