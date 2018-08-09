Редактор Виктора Пелевина покинула издательство

СЕГОДНЯ 13:18 2018-08-09T13:16:43+03:00

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Эту новость нельзя считать ни корпоративной, ни узкопрофессиональной. Уход одного из лучших редакторов из издательства "Эксмо" взбудоражил не только писательские круги, но и простых читателей, любящих и ценящих книги. Несмотря на то, что Аминова не имела такой самостоятельности и известности, как Елена Шубина, под нее не было создано своей редакции (хотя планировалось), тем не менее, за 12 лет работы в "Эксмо" имя Аминовой стало брендом без дополнительной раскрутки.

Ольга Аминова возглавляла редакцию номер один, занималась сентиментальной и интеллектуальной прозой. Она была редактором книг Виктора Пелевина, Татьяны Толстой, Владимира Войновича, Дины Рубиной, вывела на рынок и обеспечила популярность Олегу Рою, "открыла" Марию Метлицкую, Александра Снегирева и других авторов, полюбившихся читателю. Заслуга Аминовой еще и в том, что в массовую литературу пробился рассказ. Непопулярный, как считалось ранее, жанр, вновь обрел популярность и получил право на издание большими тиражами благодаря грамотным действием редактора.

Коллеги характеризуют Ольгу не только как мегапрофессионала, но и блестящего руководителя, ключевая характеристика которого - интеллигентность. Благодаря яркой внешности, оригинальным нарядам и умению держать себя, Аминова выделялась на любом мероприятии, будь то встреча с читателями, презентация книги или бизнес-ланч книгоиздателей и журналистов. (Как правило на скучных и длинных мероприятиях издательства Аминова выступала ближе к концу и это обстоятельство не давало журналистам разойтись).

О своем уходе из "Эксмо" Аминова написала вечером 8 августа на своей странице в соцсетях.

"Да, я ушла из Эксмо. Точнее, я ушла из штата издательства Эксмо. Я не буду сидеть за своим прежним рабочим местом. Не буду руководить ни отделом, ни отдельно взятой группой современной российской прозы".

О причинах, по которым Аминовой пришлось покинуть пост - не говорится. Но уход редактора стал не первым в череде увольнений пертурбации и реформ издательства. В феврале в Эксмо произошла смена гендиректора. Олег Новиков, занимавший эту должность с 1991 года, уступил свой пост Евгению Капьеву, занимавшему должность директора департамента «Эксмо Non Fiction». Как заявил Капьев на первом после назначения интервью, главной его задачей на ближайшее время станет соответствие стратегии "Два-пят-десять":

- Удвоить объемы продаж в течение пяти лет, напрямую коммуницировать с каждым пятым жителем и войти в топ-десять издательств Европы.

Пока не очень понятно, как сыграют на результат регулярная смена менеджеров издательства (прощальные письма от менеджеров приходят к журналистам регулярно) и уход одного из ведущих редакторов.

Из источников, близких к издательству, известно, что место Аминовой в редакции займет 36-летняя Юлия Качалкина. С 2015 года Качалкина работала шеф-редактором современной российской прозы в издательстве "Рипол классик". Позиционируя себя как альтернативу "Редакции Шубиной", Качалкина продвигала редакцию под своим именем, делая упор на эксперименты. "Редакция Качалкиной" старалась моментально реагировать на читательские запросы, издавая небольшими тиражами малоизвестных авторов.

Станет ли Качалкина новым редактором Пелевина - пока неизвестно.

Аминова отметила, что она останется внештатным редактором издательства: по-прежнему будет вести свои проекты, сохранит право номинировать на литературные премии и продолжит работу над книгами. Редактор поблагодарила авторов, которые, узнав об изменении статуса Аминовой, не пожелали расстаться с ней.

"Те, кто слышит о переменах впервые из данной публикации, могут смело делать свой выбор. Ко всему отнесусь с пониманием", - отметила Аминова.

Остается добавить, что в свое время одна из причин, по которым Аминову приняли в "Эксмо" на высокую должность, была сформулирована начальством как "Умение держать удар".

Справка КП

Ольга Аминова окончила филологический факультет педагогического университета в Ульяновске, защитила диссертацию, 12 лет прорастала в Ульяновском пединституте, где преподавала историю русской литературы. После стажировки на кафедре русской истории ХХ века, осталась в Москве, где предложила работу в качестве редактора, а впоследствии и гендиректора издательского дома. Увлекается живописью, музыкой, архитектурой.