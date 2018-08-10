Фиктивные браки российских звезд: За грин-карту США под венец

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-09T16:04:22+03:00

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О своем втором, иностранном гражданстве в разное время проговаривались некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. Например, Клара Новикова, у которой есть израильский паспорт. Певица Ирина Аллегрова не скрывает, что старается как можно больше времени проводить в Италии, где у нее есть собственный дом. Обычная шенгенская виза ограничивает пребывание туриста в европейских странах, так что Ирина Александровна не могла не озаботиться видом на жительство в этой стране.

Приобретение недвижимости в США не дает никаких прав на получение ПМЖ в Новом свете. Даже самый юркий иммиграционный адвокат не возьмется оказывать помощь в получении американской грин-карты владельцу квадратных метров где-нибудь на Манхэттене. Поэтому приходится прибегать к услугам Гименея, проще говоря, вступать в брак с обладателем или обладательницей американского паспорта. При этом можно параллельно рассуждать о недостатках западных идеалов. Как, например, это сделал солист легендарной российской группы «Самоцветы» Олег Слепцов. «Не хочу, чтобы наша молодежь воспитывалась на западных идеалах!», - заявил он как-то в интервью «Учительской газете».

Группа "Самоцветы".

Сценический образ черноволосого мачо с ослепительной улыбкой органично сочетается у Слепцова с безупречной репутацией интеллигентного преподавателя джазового вокала в Академии классического искусства. Выпускник вокального отделения Гнесинки, кроме музыки он с юных лет увлекается фэшн-дизайном и неоднократно создавал сценические костюмы как для родного музыкального коллектива, с которым высупает с 1981 года, так и для других российских звезд. Так, первые джинсы Александра Маршала, концертные и повседневные наряды Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова и всех солистов группы Самоцветы» – дело рук Олега Слепцова, информирует Википедия. Несмотря на то, что Слепцову уже за 60, выглядит он значительно моложе своих лет – ухоженный, подтянутый и всегда стильно одетый.

Таков портрет Олега Слепцова о чьей личной жизни почти ничего не было известно. Тем не менее, пару лет назад он женился на американской гражданке украинского происхождения. Для зрелого мужчины, который, судя по всему, никогда ранее не был женат, такой шаг можно назвать решительным. Особенно с учетом того, что избранница Ирина Дьяченко, много лет назад иммигрировавшая в США из Украины, живет в Нью-Йорке на пособие, нигде не работает и постоянно с кем-то судится – например, с управляющей компанией дома, в котором занимает квартиру для малоимущих. Попутно новоиспеченная миссис Слепцова недавно подала судебный иск против бывшего мужа, в котором задним числом требует с него алименты на дочь, от которой добровольно отказалась почти 7 лет назад, отдав ее на воспитание в новую семью экс-супруга.

Олег Слепцов и Ирина Дьяченко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В общем, Олег Слепцов сделал довольно странный выбор спутницы жизни на склоне лет. Только вот сам этот брак, официально зарегистрированный в Нью-Йорке в феврале 2016 года, вызывает немало вопросов. Дело в том, что супруги живут отдельно: он – в Москве, она – в Нью-Йорке. За годы супружеской жизни они встречались всего несколько раз. По данным, которые есть в открытом доступе на сайте пограничной службе США, Олег Слепцов с момента женитьбы въезжал в США лишь дважды на короткий срок, а его супруга за этот период покидала Новый свет только один раз.

Аккордеонист и певец Петр Дранга, пару лет назад вдруг исчезнувший на несколько месяцев с экранов ТВ и концертных площадок, безвыездно провел несколько месяцев в Калифорнии, где, согласно осведомленным источникам, оформил брак с афро-американкой. Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что деловой союз, как стыдливо принято называть фиктивный брак в США, был оплачен, но фиктивная жена по-настоящему воспылала страстью к российскому артисту, угрожая в случае его отказа в исполнении супружеских обязанностей наплевать на уговор и вернуть деньги.

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