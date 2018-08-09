2018-08-09T18:53:48+03:00
Звезды

Валентин Гафт: Хочется еще немножечко пожить

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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Актеру «Современника» 82 года. Накануне он стал гостем программы «Пусть говорят»Актеру «Современника» 82 года. Накануне он стал гостем программы «Пусть говорят»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Один из самых известных и уважаемых российских артистов редко появляется на каких-то программах. Народный артист Валентин Гафт не нуждается в представлениях. Его знает и любит вся страна. Он уже много лет пишет достойные стихи и эпиграммы, делая свою уникальность еще прочнее. Актеру «Современника» 82 года. Накануне он стал гостем программы «Пусть говорят», где собрались его добрые друзья и товарищи. О Валентине Иосифовиче говорили много хорошего. Актер искренне удивлялся и радовался каждому доброму слову: «Я счастлив, что у меня такие друзья, что они так обо мне говорят!».

В первую же очередь ведущий спросил, как актер себя чувствует?

- Я себя чувствую хорошо, иначе бы я не дошел, - ответил артист Дмитрию Борисову. - Я уже не мальчик, не вы. Я уже старый человек. Уже организм ломается, но надо бороться с этим. Детали надо менять. Не разрезать и делать пластические операции, а духом надо не падать.

Всю программу Валентин Гафт декламировал свои стихи. Но первые же начинались так:

«К земли стремится капелька дождя

Последнюю поставить в жизни точку…»

Пусть говорят. Трудный Гафт: народный артист - о победах и обидах. Выпуск от 08.08.2018.В гостях у "Пусть говорят" великий Валентин Гафт и его блистательная жена, актриса Ольга Остроумова.

По словам артиста, он на свой возраст себя не чувствует. Его жена актриса Ольга Остроумова рядом уже больше 20 лет и именно воспоминания о том, как начинались их отношения, спасают Валентина Иосифовича в трудные минуты.

- Она была настолько хороша, что трудно рассказать, - говорит он. - До сих пор, когда мне иногда плохо, я вспоминаю те счастливые дни.

Знаменитые эпиграммы Гафта для тех, кому он их посвящает, большая честь. Гости программы не раз сетовали на то, что обижены на коллегу и друга, что он не написал на них эти его едкие эпиграммы. Актер сам признает, что да, есть у него и дурные стихи-насмешки.

- Отец мой, который к сожалению прожил мало (62 года, - ред.), он меня не видел. Но видел Мишу Казакова. И сказал: «Вот Миша Казаков — артист. Он с бабочкой. Он артист, он хорошо одевается. У тебя этого нет». Это на меня повлияло. Я на Мишу Казакова написал скверные эпиграммы, - вспомнил Гафт.

Но не всю похвалу собравшихся остроумный артист смог принять. На очередное восхищенное «великий», он ответил:

- Я работал в театре. И вообще работаю давно. Я видел гениев, с которым не стоял рядом. Мне в голову не приходило, что я буду тоже выходить как они. Они - великие, а мы смотрим и восхищаемся. И не надо лезть сюда! - отрезал артист.

Под конец программы Гафт, рассуждая о возрасте, заговорил совсем обреченно.

- Дело не в цифрах. Цифры пугают. Вы еще жалуетесь врачу? Вам уже надо остановиться! Быстро — один день и умер! Один день похоронный: похлопают, поплачет кто-то и забыли. И правильно! Но, черт его знает, когда я живу, я думаю, что ерунда. Я бы сейчас в 82 еще рванул что-то такое!

Мрачные мысли огорчили и даже напугали поклонников Валентина Гафта. Уж слишком сильно эта программа напоминала… прощание…

Мы позвонили Валентину Иосифовичу.

- Почему вы были так пессимистичны?

- Я себя плохо чувствую… Я неважно себя чувствую… Бывает иногда с человеком… И пока не могу ничего сделать со своим здоровьем, - ответил актер. - Сейчас в отпуске, думаю о том, что нужно сделать… И пока совсем не падаю духом.

- Впереди открытие театральное сезона. Вы ведь будете нас радовать выступлениями?

- Прежде всего этим я буду радовать себя самого, если будут силы… Но сейчас сообщили про смерть Тамары Дегтяревой… Через день умирают… Страшная полоса!

- Мы желаем вам здоровья! Вы должны быть! Мы вас очень любим!

- Спасибо, что вы меня поддерживаете! И я вас люблю! Буду выворачиваться из этого положения. Хочется еще немножечко пожить.

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Накануне дня рождения Валентин Гафт вернулся из Юрмалы. Он там любит отдыхать. Но в этот раз совместил приятное с полезным: закончил писать пьесу «Город далеко позади» в соавторстве с актером и режиссером Саидом Баговым. И даже начал ее репетировать. Правда, из суеверных соображений о готовящемся спектакле говорить не захотел (подробности)

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