2018-08-09T17:51:57+03:00
Звезды

«Надеемся, что повезет и на этот раз»: Представитель Эдуарда Успенского рассказал о здоровье писателя после обморока

После сообщений о том, что к писателю выезжал реанимобиль, мы связались с агентом Эдуарда Николаевича
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Эдуарду Успенскому понадобилась помощь экстренных служб столицы — писатель потерял сознание, ему вызвали реанимобильЭдуарду Успенскому понадобилась помощь экстренных служб столицы — писатель потерял сознание, ему вызвали реанимобильФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Любимый детский писатель утром, 9 августа очень напугал родных и близких. СМИ сообщили о том, что Эдуарду Успенскому понадобилась помощь экстренных служб столицы — писатель потерял сознание, ему вызвали реанимобиль. 80-летнему Эдуарду Николаевичу смогли помочь, но в больницу он не поехал - остался дома, несмотря на то, что очень слаб.

Писатель много сил и нервов потратил на споры с «Союзмультфильмом», ситуация с которым была благополучно разрешена.

Успенский болен раком, в чем признавался сам. Что происходит сейчас? Связано ли как-то со скандальным спором? Этот вопрос мы задали представителю Эдуарда Николаевича.

- Ситуация со здоровьем сложная, но она не связана с ситуацией с «Союзмультфильмом», тем более, что отношения с последним теперь, надеюсь, урегулированы, - ответил «КП» Константин Леонтьев, агент и юрист писатель. - Остается надеяться на силу воли автора и на то, что повезет и на этот раз.

Напомним, Эдуард Успенский четыре раза женат. От первого брака с Риммой Успенской у него есть дочь Татьяна. Во втором браке с Еленой Успенской писатель удочерил двойняшек Ирину и Светлану. Третьей женой стала телеведущая Элеонора Филина. В четвертый раз писатель женился на второй супруге Елене.

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