5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-10T01:21:25+03:00

Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные

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Эксперты Роскачества в яблочный сезон закупят самые красивые и яркие фрукты, а также самые неказистые, чтобы дать ответы на самые популярные вопросы потребителей: есть ли в яблоках пестициды и нитраты, почему так долго хранятся яблоки из магазина, действительно ли фрукты обрабатывают парафином или воском. Также эксперты ответят на вопрос, где лучше покупать фрукты: в супермаркете, на рынке, на развалах или отдать предпочтение дачным яблокам с рук «у бабушки».

На яблоки, оказывается, тоже существует ГОСТ. На него будут ориентироваться эксперты, исследуя яблоки. А пока делятся советами с нами – на что же обращать внимание при выборе яблок.

1. Сухие и чистые.

Свежие яблоки, которые продают в магазинах, должны быть целыми, чистыми, без излишней внешней влажности, без постороннего запаха и привкуса. Сухая поверхность - важное условие, благодаря которому яблоки хранятся дольше. И в них не развиваются патогенные микроорганизмы.

2. Без болезней и повреждений.

Выбирая яблоки на рыке, обращайте внимание на яблочную «оболочку»: кожица плода не должна быть повреждена вредителями или болезнями. Такие яблоки морщинистые и как бы вспухшие, их легко продавить пальцами. Иногда на больных яблоках встречаются маленькие вдавленные пятнышки диаметром 2-3 мм темнее основного цвета кожицы. Это тоже не очень хорошо.

3. Какие дефекты могут быть.

На яблоках могут быть незначительные механические повреждения (нажимы и царапины), которые возникают в процессе транспортировки. Подобные дефекты не должны превышать 2 см в длину.

4. Идеальный размер и вес.

Поперечный диаметр яблока должен быть не менее 60 мм, а масса - не менее 90 г. Если яблоко слишком маленькое и легкое, значит, оно не спелое (если речь не идет о ранете). Объемные коричневые пятна и несвежий, неприятный запах плода говорит о том, что яблоки слишком перезрели и, скорее всего, гнилые внутри.

5. На упаковке – дата сбора и срок годности.

Если яблоки продаются в упаковке, она должна быть снабжена специальными надписями: наименование и страна происхождения, товарный сорт, масса нетто, дата сбора и дата упаковывания, срок годности и условия хранения.

Если в упаковке больше 3 кг, то она должна быть жесткой, чтобы сохранять целостность фруктов.

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Яблоки можно есть практически без ограничений, яблоки рекомендуют для разгрузочных дней (1,5-2 кг на целый день). Яблоки – первый прикорм для малышей. А все благодаря огромному количеству полезных веществ.

+ Витамин А влияет на метаболизм, который необходим для нормального обмена веществ, формирования костей, восстановления эпителиальных тканей. Он также является мощным антиоксидантом и средством борьбы с инфекциями.

+ Витамин С участвует в синтезе коллагена, необходимого для кожи, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Он регулирует свертываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, увеличивает устойчивость к инфекциям. В некоторых сортах яблок витамина С в десять раз больше, чем апельсинах.

+ Витамины группы В, необходимые организму для нормального функционирования нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Например, витамин В2 в яблоках больше, чем в любом другом фрукте. Он необходим для нормального пищеварения и роста.

+ Кальций, который необходим для формирования костей.

+ Пектин - вещество, снижающее уровень вредного холестерина в крови и способствующее снижению веса, природный кардиопротектор. Пектины - натуральный естественный адсорбент ядовитых веществ.