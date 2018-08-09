Можно и нужно ли всё разрешать детям?

9 Авг. 23:33 2018-08-09T23:39:27+03:00

Страхи - то, что нас держит всю жизнь. Но однажды можно перестать бояться и просто поверить. И тогда происходит чудо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Принято думать, что в Европе и в Японии детям разрешены любые шалости и слова “нет” там не существует. А у нас, наоборот, слово “нет” одно из самых популярных в обиходе с детьми и от запретов кружится голова.

Детские запреты - эта скрепа и краеугольный камень в воспитании.

Разрешишь все подряд – вырастут избалованными.

Разрешишь сейчас конфету – завтра он съест килограмм.

Разрешишь сейчас снять шапку – завтра будет ходить голый.

Разрешишь один раз не почистить зубы на ночь – в пятьнадцать лет будешь ставить импланты.

Конечно, есть идеальные матери, у которых правильный баланс запретов и разрешений. Они никогда не накормят конфетами перед супом, чтобы ребенок съел суп. Они будут терпеливо беседовать с ребенком, который валяется в истерике на полу детского магазина, но не купят игрушечный самосвал. Они есть, слава им. Если вы такая – дальше можно не читать.

Потому что остальные мамы, они многое разрешают своим детям из святого мамского принципа "только отстань".

iPad? На! Мама пока покурит на балконе.

Мультики? Пожалуйста. Мама в душ сходит.

Второй час мультиков? Отлично. Мама в тишине поест.

На карусели пятый круг? Да закатайся! Маме хорошо, никто об неё сладкие пальцы обтирать не будет.

На ночь сладкое? Супер! Только тогда ты сразу спать, да? Маме бутылочку винца.

Но скажу вам страшное. Скоро ваши разрешения никому будут не нужны. Чего? Ты нам разрешишь есть конфеты? Бугага! iPad? Да у нас в соцсетях тысяча подписчиков, твои хитрые блокировки расщелканы, как орешки. Ваш волшебный зАмок, где вы Повелитель айпадов и Всесильный конфетный бог, - он не просто из песка. Он пепел. Дунь - и нет!

И вот тогда дети ринутся в мир запретов, который вы сами и построили. Я помню, как это было у меня, когда я начала бунтовать: вышла из квартиры, дошла до первого этажа – сняла шерстяные колготки; прошла по двору, зашла за угол – сняла шапку. В школу я зачастую даже не доходила. Завернув за угол, я встречала друзей и мы шли в кино. Ну и, конечно, мороженое, чипсы, выкрасить волосы, выбрить виски. Детский подростковый бунт – бессмысденный и беспощадный.

Именно потому что я хорошо помню свой подростковый возраст, я очень многое разрешала своим детям. Но не просто так! Я объясняла всегда, что вот сейчас можно хоть коробку конфет съесть, но тогда завтра без сладкого и 15 дополнительных минут на скакалке в зале. Или – ок, сейчас еще час за компом, но потом ты читаешь книгу до конца. Как любая мама, я манипулировала, шантажировала и давила авторитетом.

Тут главное не путать разрешение со вседозволенностью. Сейчас мои дети - подростки. Я разрешаю им много рискованных вещей. Я считаю это правильным. Они хотят все попробовать – пусть пробуют. Только пусть я знаю об этом, я скажу о рисках, я предупрежу про опасности. Я буду знать, в какой момент я могу поддержать. У моей подруги сын рисует граффити на заброшенных зданиях. Да, она не в восторге. Но вместо того, чтобы бороться, она сотрудничает. Покупает краску, разбирается в системах распыления и даже раньше ездила с ним и стояла на шухере, когда ему было 8-9 лет.

На днях на даче.

- Мама, а можно мне на подножке джипа поехать, как охраннику?

Немедленная реакция бабушки:

- Нет, конечно! Вы что с ума сошли! Это опасно! Ты упадёшь!

Хоровой ответ детей:

- А мама нам разрешает! Мы аккуратно. Мы обещаем!

Обычно мне самой ужасно страшно. И главное, очень не хочется разрешать что-то новое. "Вдруг что случится, упадёт, голову разобьёт, потом в больнице лежать, школу пропускать, денег не напасёшься". Но потом я выдыхаю и делаю шаг вперёд.

Страхи - то, что нас держит всю жизнь. Но однажды можно перестать бояться и просто поверить. И тогда происходит чудо.