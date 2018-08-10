Обещать - не значит жениться

СЕГОДНЯ 01:49 2018-08-10T01:52:52+03:00

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Сегодня, во времена культа личной свободы и священного безбрачия, женщинам лучше не заикаться о том, как сильно хочется замуж. Да и мужик пошел все больше пугливый и самодостаточный, при слове «брак» закатывает глаза и бежит прочь со всех ног. Но почему одни умудряются выходить замуж чуть ли не каждые три года, а другим приходится ждать предложения бесконечно?

А вдруг завтра климакс?

37-летняя Ира вот уже пять лет живет с мужчиной, а дело никак не движется к замужеству. Сначала она мечтала о двойне и о том, как до сорока успеет похудеть после родов, потом начала беспокоиться о ценах на памперсы и детские сады, а через какое-то время поняла, что ее теоретический муж не очень-то торопится стать главой семьи. Подруги уже успели развестись и повторно выйти замуж, их дети готовятся к поступлению в институты, а ее перспективный во всех отношениях Валера - сорокалетний глава строительной компании с едва наметившимся животиком - все еще «не определился».

- Понимаете, - обычно отвечает она на вопросы о замужестве, - я ведь на него целых пять лет жизни потратила, а мне уже почти сорок. Если брошу Валеру, неизвестно, как жизнь сложится, может, тот, другой, вообще бесплодным окажется или еще хуже - с детьми от первого брака...

Валеру же в отличие от его спутницы вопросы женитьбы и отцовства мало волнуют. Ну и что что у Иры «тикают часики» и ее состояние близится к «а вдруг завтра климакс?». Ему бояться нечего. Он и в пятьдесят может отцом стать. А пока ему, молодому и привлекательному мужчине, лишние заботы и проблемы не нужны. Иру он при этом любит, но и о контрацептивах не забывает. Говорит, что у них и так серьезные отношения, а дети их могут только испортить, ведь на заботы о них будет тратиться не только свободное время, но и куча денег. А то, что полноценной семьи без штампа в паспорте и детей быть не может, так это, по мнению Валеры, бабушкины предрассудки.

«Тикающие часики» заставили сделать предложение

Надо сказать, в последнее время Ира разговоров о Валере тщательно избегает. Ну не хватает ей аргументов, чтобы оправдать его перед подругами и объяснить, что она и так, вне брака, счастлива. Ну подумаешь, ее мама расстраивается и боится не увидеть родных внуков! Да и подругам по-большому счету должно быть все равно, ведь это ее жизнь и ничья больше. А они все советуют и советуют, говорят, бери быка за рога и делай ему предложение сама. Поставь ультиматум в конце концов! А если и тогда откажется - шли куда подальше и больше не тешь его самолюбие. Но Ира боится и все чаще присматривается с собственному отражению в зеркале: там веснушки высыпали, там немного обвисло, там жирок появился... Ну а что если не полюбит ее никакой другой мужик? Что ж Валерами-то понапрасну разбрасываться?

Дошло до того, что Ира набралась смелости и действительно предложила Валере руку и сердце. Тот немного помялся и согласился. Но не прямо сейчас, а когда накопит денег на квартиру побольше, чтобы было где детей растить. Друзья посчитали такой ответ синонимом «никогда» и мысленно поставили на Ириной семейной жизни крест. Мол, вот подвернется ему молодая красотка без предрассудков и «тикающих часиков», так он Иру и бросит, а та, другая, ему еще лет пять будет щи без обязательств варить.

Но Ира решила подождать годик-другой в надежде, что все утрясется и ей все же удастся родить маленьких Валерьевичей. Или, если так распорядится судьба, навсегда остаться старой девой. А вы как считаете - стоит полагаться на судьбу или, может, найти другого Валеру, пока климакс и в самом деле не наступил? Или, может, оставить все как есть, перестать слушать подруг и просто радоваться жизни?

Брошенный неудачник оказался богатым

Мне же вспомнился один интересный случай. Там, правда, было все наоборот: жениться хотел именно мужчина, а его подруга заигралась в феминизм и все «присматривалась». Уж очень ей хотелось иметь мужа с квартирой и обеспеченным будущим. Кавалер, по мнению дамы, был настоящим неудачником: жил в съемной однушке на окраине Москвы, на работу ездил на электричке... В общем, бросила его та женщина и активно занялась поисками перспективного варианта. А «неудачник» тем временем перебрался в собственную трешку на Кутузовском проспекте, которую, как выяснилось, все это время сдавал: все думал, женится и приведет супругу в дом. Увидев фото счастливого бывшего в Инстаграме, женщина, конечно, вмиг вспомнила его удаленный из записной книжки телефон, да не тут-то было. Мужчина оказался не только не неудачником, но и не тряпкой и свой новый адрес ей не назвал. Вот так, как в сказке, невзрачный Золушок превратился в принца, а корыстная дама осталась сидеть старухой у разбитого корыта. А все потому, что эгоизм в отношениях, конечно, нужен, но любовь всегда должна быть на первом месте. Без любви семья - как банковский счет без денег.

ВОПРОС ДНЯ

Если мужчина не предлагает руку и сердце, что делать женщине?

Йорг МОЙТЕН, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»:

- Пусть женщина другого мужчину ищет. Возможно, он ей больше внимания уделит. И этот новый мужчина станет по-настоящему ее ценить.

Дана КУРСКАЯ, поэт:

- Женщине надо самой сделать предложение. Так и сказать избраннику: «Я готова ко всему, что будет после: рождение детей, совместная жизнь до гроба или развод с дележкой имущества. А ты, дорогой, ко всему этому готов?»

Дмитрий КУПОВЫХ, кинопродюсер:

- Надо ей забеременеть… А если серьезно, то самодостаточной личности будет комфортно и без штампа в паспорте. А если женщина начинает чувствовать себя полноценной только в законном союзе с кем-то, ей придется искать мужа с такими же взглядами. Главное - не ломать друг другу жизнь.

Дмитрий СОРОКА, основатель Школы подготовки профессиональных жен:

- В такой ситуации женщине надо самой напроситься. Очень многие дамы стесняются подобного, но это все чушь! Если ты, например, встречаешься с мужчиной три года, поинтересуйся: «А какие у тебя планы насчет семьи?» Если он, глядя в глаза, скажет: «Никаких» - значит, реально так и думает. И тут правильный ответ должен быть таким: «Дорогой, вижу, у нас по жизни разные планы. Пока!»

Инна ЧУДИНОВА, сексолог:

- А зачем женщине такой «партнер» нужен? Брак - это обязательства. Если мужчина их взять на себя не в состоянии, значит, и эту женщину он не любит по-настоящему.

Дмитрий ГУЛИЕВ, депутат Курского городского собрания:

- Надо переключить внимание на общественную деятельность. Например, в политику можно пойти. Умный мужчина и конкуренции испугается, и свою женщину под новым углом увидит.

Екатерина ПИСАРЕВА, театральный критик:

- Надо жить спокойно и счастливо. Если не хочет человек на тебе жениться, зачем же его заставлять?