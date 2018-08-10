Скандалят соседи по даче — что делать?

СЕГОДНЯ 17:59 2018-08-10T18:20:15+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

ЕСЛИ СКАНДАЛЯТ СОСЕДИ ПО ДАЧЕ

Мой сосед по даче был одиноким человеком. Когда он умер, на дачу явилась его сожительница со своей взрослой дочерью. Они постоянно скандалят, спорят со мной о границах участка, хотя никаких документов на дачу у них нет. Что делать?

Надежда

- Вам нужно прийти к прокурору района и написать заявление о том, что соседний участок самоуправно заняли лица, которые не являются ни собственниками, ни арендаторами. И как можно скорее поставьте сплошной забор с соседями.

МОЖНО ЛИ УПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Мне присудили компенсацию за моральный вред, исполнительный лист передан судебным приставам. Подскажите: можно ли через приставов перечислить причитающиеся мне деньги в налоговую инспекцию для уплаты налогов?

Галина

- Нет, нельзя. Вы сначала получите деньги от судебных приставов, а потом уже тратьте их как хотите — одежду покупайте, налоги платите.

САДОВОДЫ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

У нас садовое товарищество, на общие деньги куплен трансформатор, но некоторые товарищи, хоть и пользуются электричеством, не платят за свет и за ремонт трансформатора. Как с ними разобраться?

Игорь

- Если члены товарищества пользуются электричеством, но не оплачивают его, то взыскать с них долги можно только через суд. Так что судитесь. И в очередной раз напоминаю: проблемы такого рода очень часто возникают в товариществах и прочих объединениях дачников. А если вы покупаете дом в обычной деревне, то подобных вопросов не будет. Любой деревенский житель должен только Мосэнерго (или аналогичному региональному объединению энергетиков. - Ред.), а за освещение улиц отвечает сельская администрация. Так что споры между соседями по «коммунальным» вопросам исключены.

КУПИЛ БРАКОВАННУЮ ОБУВЬ

Я купил две пары обуви, она оказалась некачественная, сделали экспертизу — заключение в мою пользу. Как теперь сдать обувь?

Олег

- Сначала подайте претензию продавцу, приложив заключение экспертизы. Если не сработает — жалуйтесь в Роспотребнадзор. Не поможет — тогда в суд. Но, думаю, магазин вам сам вернет деньги.