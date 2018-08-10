Мужчины худеют быстрее женщин: стоит ли верить новому исследованию

СЕГОДНЯ 18:10 2018-08-10T18:22:36+03:00

Вес мужчин снижался за счет уменьшения жировой массы, в то время как женщины теряли в массе за счет уменьшения костной ткани и мышечной массы Фото: EAST NEWS

На днях в ведущих СМИ появилась информация о новом исследовании, что мужчины худеют быстрее женщин. Мы решили разобраться в достоверности этой информации, а то как-то обидно даже

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Новое исследование команды датских ученых под руководством доктора наук Пии Кристенсен из отдела питания, физической культуры и спорта Университета Копенгагена (Дания) посвящено сравнению изменений в весе мужчин и женщин, получавших одинаковую низкокалорийную диету. Однако, исследование проводилось с участием пациентов с предиабетом и ожирением. Предиабет – это состояние, предшествующее сахарному диабету, когда уровни глюкозы в крови уже повышены, но еще не достигли того уровня, когда можно поставить диагноз «сахарный диабет».

В датском исследовании, опубликованном в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism 7 августа 2018 года у мужчин с предиабетом и ожирением, находившихся в течение 8 недель на низкокалорийной диете, вес снизился на 16% больше, чем у женщин с теми же заболеваниями, получавших такую же диету. Однако, как у тех, так и других улучшалась чувствительность к инсулину.

Доктор Кристенсен с коллегами проанализировали данные 2224 взрослых с предиабетом и ожирением из 8 стран мира, участвовавших в крупном исследовании PREVIEW в период с августа 2013 года по март 2015 (87.6% участников исследования были европейской расы; средний возраст составил 52 года; средний вес тела 100.1 кг; средний индекс массы тела 35.4 кг/м²). В течение фазы 1 исследования пациенты получали продукты согласно Кембриджской программе по снижению веса (Cambridge Weight Plan). Для того, чтобы продолжить участие и квалифицироваться в фазу 2, состоявшей из физических нагрузок, пациенты должны были снизить вес на 8%. Состав питательных веществ низкокалорийной диеты был следующим – 43,7% калорий пациенты получали из белка, 15,1% - из жира. Количество клетчатки в пище составляло 13,3 г в день.

По окончании 8 недель исследования 83,5% участников снизили вес на 8%. При этом средний вес, который удалось сбросить мужчинам, составил 11,8 кг, а женщинам - 10,2 кг, что на 16% меньше. Показатели чувствительности к глюкозе улучшались у мужчин и женщин в равной степени. Однако, общий балл по шкале метаболического синдрома в большей степени снизился у мужчин, чем у женщин (метаболический синдром – предиабетное состояние). «Вес мужчин снижался за счет уменьшения жировой массы, в то время как женщины теряли в массе за счет уменьшения костной ткани и мышечной массы, что неблагоприятно для здоровья» - отмечают авторы.

Это исследование не является первым, подтвердившим различное влияние диеты на мужчин и женщин. На основе этих данных ученые стремятся разработать отдельные режимы питания для мужчин и женщин в различные периоды жизни, поскольку с течением жизни потребности организма меняются.

Еда по-разному влияет на микрофлору у мужчин и женщин

Согласно американскому исследованию, проведенному в Университете Техаса, г. Остин, США, потребление одной и той же пищи по-разному влияло на микрофлору кишечника у мужчин и женщин. В одних случаях превалировали одни виды бактерий, а в других наблюдалось более высокое разнообразие бактерий у мужчин, чем у женщин. Это говорит о том, что лечение, направленное на улучшение состояния здоровья пациента с помощью диеты, необходимо подбирать с учетом пола.

Еще в одном канадском исследовании изучали влияние средиземноморской диеты на массу тела и обмен веществ у мужчин и женщин. Оказалось, что диета оказывала более позитивное влияние на мужчин, чем на женщин. Однако, исследователи это связывают с тем, что у мужчин изначально были более плохие показатели метаболизма и они были более склонны к атеросклерозу, чем женщины. Диета позволила более быстро улучшить плохие показатели у мужчин.

Мужчинам и женщинам нужно разное количество микроэлементов и витаминов

Разница в потребностях в питательных веществах, влиянии диет на мужчин и женщин объясняется различной скоростью метаболизма, особенностей репродуктивной функции и структуры организма. Известно, что мужчинам в сутки требуется 2500 калорий, а женщинам до 2000 калорий. Для поддержания функций организма женщинам и мужчинам в разные периоды жизни требуются разные питательные вещества и в различном количестве.

Приведем примеры:

Женщинам в репродуктивном возрасте требуется 18 мг железа в сутки (из-за того, чтобы по естественным причинам восполнять потерю железа из-за месячных), а мужчинам всего лишь 8 мг. После наступления менопаузы эта потребность выравнивается.

Не менее важен для женщин кальций. Диета с высоким содержанием кальция снижает риск остеопороза у женщин в период менопаузы, в то время как большое количество кальция может навредить мужчинам. Исследования свидетельствовали о том, что повышенное потребление кальция может повышать риск рака простаты. Наиболее высок риск у мужчин, потребляющих более 2000 мг кальция в сутки. В недавнем американском исследовании повышенное потребление кальция с пищей повышало риск развития рака простаты на 37%.

Потребление больших количеств цинксодержащих продуктов, например, моллюсков, более полезно для мужчин, поскольку этот минерал принимает участие в образовании спермы. Средняя суточная рекомендованная доза цинка для мужчин составляет 9 г, для женщин 7 г. Цинк также играет важную роль в жизнедеятельности клеток и функции иммунной системы.

Вы то, что вы едите - это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Истиной является и то, что здоровая и сбалансированная диета полезна как для мужчин, так и женщин. Но есть разница между полами в потребностях и особенностях обмена веществ. И это необходимо учитывать при подборе диеты.

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