Спартак - Анжи: обзор матча, счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 21:10 2018-08-11T20:54:25+03:00

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Футболисты московского "Спартака" после не слишком удачной поездки в Грецию на матч Лиги Чемпионов против ПАОК в субботу, 11 августа, проводил поединок 3 тура чемпионата России против махачкалинского "Анжи". Клуб из Дагестана приехал в Москву со сложным "бэкграундом" - у команды долги, денег хватает мало на что, а в прошлом туре был гостевой разгром от ФК "Уфа" со счетом 0:3.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В стартовом составе московского "Спартака" на эту игру главной новостью стало первое появление с начала года защитника Георгия Джикии. Центральный защитник "красно-белых" получил тяжелую травму в начале года во время контрольной игры на сборах в ОАЭ и вплоть до августа лечился и восстанавливался. И вот - дебют в новом сезоне в игре с "Анжи".

И с первых же минут поединка "Спартак" мощно насел на ворота "Анжи", не выпуская по 8-10 минут на свою половину поля соперников. Дагестанский клуб отбивался как мог. Закончился первый тайм опасным штрафным ударом. На линии штрафной гостей свалили Глушакова. Однако же Квинси Промес пробил выше ворот и на перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло.

ВТОРОЙ ТАЙМ

У "Анжи" после перерыва начались большие проблемы. "Спартак" ну очень хотел победить, по-прежнему надолго запирая гостей у них "дома", не давая перейти на свою половину поля. Вратарь "Спартака" Александр Максименко эти минуты откровенно скучал, не особо вступая в игру. Итогом навала спартаковцев стали два удаления в составе махачкалинского клуба.

На 49-й минуте Понсе получил прямую красную карточку за фол у своей штрафной на Глушакове. А затем уже на 65-й минуте Дмитрий Белоруков, завалив Романа Зобнина, который филигранно прошелся сквозь игроков "Анжи", получил желтую. Она оказалсь для него второй. И как итог - игрок "Анжи" покинул поле.

Прошло пять минут и наступила "расплата" - после подачи с фланга на 70-й минуте Зе Луиш кивком головы отправил мяч в ворота "Анжи". А через пять минут автор гола под аплодисменты зрителей покинул поле, уступив свое место Ивелину Попову.

30-тысячной отметки посещаемость матча "Спартак" - "Анжи" не достигла. На игру пришли 27 856 человек. Что, в принципе, довольно неплохой показатель.

"Спартак" довел в итоге поединок до победы, выиграв у "Анжи" со счетом 1:0 и набрав 7 очков после 3 встреч нынешнего сезона.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Спартак - Анжи 1:0

Гол: Зе Луиш (70).

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов (Самедов, 56), Комбаров, Промес, Ханни (Луис Адриано, 65), Ташаев, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш (Попов, 75).

Анжи: Дюпин, Чансельор, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Рабиу, Гиголаев (Маркелов, 73), Савичев, Кацаев (Удалый, 72), Чайковский, Понсе.

Предупреждения: Рабиу (25), Белоруков (45), Чайковский (52).

Удаления: Понсе (49), Белоруков (68).