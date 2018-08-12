Земфира в Сочи: «Сегодня мой последний концерт в обозримом будущем»

СЕГОДНЯ 07:04 2018-08-12T07:10:17+03:00

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LiveFest в Сочи стал первым фестивалем в нашей стране на высоте в прямом смысле этого слова. Добираться на высоту 1600 пришлось на подъемниках, которые еле выдерживали желающих послушать инди-группу Pompeya, Дельфина, Therr Maitz, Монеточку и Земфиру. Задумка организаторов удалась на сто процентов - полупрозрачный туман, сползающий с гор, зеленые склоны, потрясающий вид на Розу Хутор и модная музыка сочетались идеально.

Интрига, которая была «замешана» за месяц до фестиваля - выступление на одной сцене Земфиры, Монеточки и Гречки, провалилась. Гречка за неделю до феста отказалась от участия, а Монеточка выступила на пять часов раньше Рамазановой. И уехала сразу после своего сета. И жаль. Не так давно в интервью она сказала, что Гречка ей больше нравится, чем Земфира, потому что она «более трушная» в смысле «настоящая». Хотя вот кого-кого, а Рамазанову уж точно не обвинишь в фальши. «Настоящесть» - это как раз то, за что ее полюбили навсегда наши люди в первую очередь.

Земфира это женщина - маг. Стоит ей выйти на сцену и спеть всего пару фраз, и мы все, как зайки, тут же попадаем под ее обаяние. Забываются все новые музыкальные любови и предпочтения во славу ее хитам, хотя некоторые (Jim Beam, ‘Лондон’) были написаны еще в прошлом веке - начале этого. Но актуальности не потеряли по многим причинам. Во-первых, Земфира с любовью «творчески перерабатывает» свои песни, придавая им актуальное звучание. Во вторых, как показала жизнь, все эти композиции получились «на века» и будут звучать по прежнему круто еще долгие годы. На фесте, например, были и сорокалетние фанаты ее творчества и юные поклонницы, которые начали слушать ее всего год назад, прониклись и полюбили. Да, бывает и такое - эти же девушки нам признались, что про Дельфина до LiveFestа вообще не слышали.

«У меня с Сочи своя, особенная история. Но я очень рада встрече». Мы поняли, что имела в виду певица - в 2008-м году во время ее выступления выключился свет. Организаторы знали, что такое может случиться, но не взяли дополнительные генераторы. И в итоге Земфира выступала в темноте, инструменты звучали очень тихо - энергии не хватало. Сильно расстроилась, даже, по сообщениям местных СМИ, больше не хотела возвращаться в Сочи. Но вернулась, хотя неприятный момент запомнила. В этот раз все было на высоте - звук, свет, музыканты играли, как боги. Ну и певица была очевидно довольна - и тёплым приемом, и саундом, и Бог еще знает чем. По крайней мере она улыбалась, танцевала, общалась с публикой. Рассказала, что как раз в эти дни будет звездопад, который отлично смотрится в горах.

Так же певица сообщила: - «Сегодня мой последний концерт в обозримом будущем. Давайте насладимся - и вы, и я». Действительно, какое-то время назад она заявила, что больше не будет ездить в туры, и слово своё сдержала. Этим летом Земфира выступила на нескольких летних фестивалях, и выступление на LiveFest стало последним. Есть надежда, что после всех выступлений артистка в конце концов выпустит новый альбом - последний вышел аж 5 лет назад. Одна песня уже есть на стихи Иосифа Бродского - «Новые стансы к Августе/Румянцевой победам», которую певица исполнила впервые этим летом публично. Ее она посвятила своим друзьям, видимо, имея в виду Ренату Литвинову и дизайнера Гошу Рубчинского, которые приехали поддержать подругу на фесте. Тут снова хочется вспомнить Монеточку всуе - юное «дарование» имеет в своём репертуаре песню, посвящённую модельеру со словами «Для несчастных стариков, с которых он одежду снимает безумно, Снимает одежду и пишет на ней свой глупой флажок и глупое имя. Защити от Гоши своих друзей, всегда ходи в магазины с ними». Интересно, хватило бы у неё самоиронии спеть эту песню модельеру, или же смелости познакомиться с человеком, о котором она она пусть и с юмором, но все же весьма нелестно отозвалась.