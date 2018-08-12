Новые санкции США вынуждают идти на несущественные уступки и готовиться к непростым временам

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-12T14:07:03+03:00

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Возьмем возможный запрет на операции с российским госдолгом. Долг невелик (менее 4% ВВП), и наращивать его наши власти не собираются. Но если государственный долг страны становится изгоем на рынке, корпоративный долг не сможет вести себя лучше. Российские компании окажутся отрезанными от заимство­ва­ний – последствиями станет новый всплеск оттока капитала из-за возврата долгов (он уже ускорил­ся по сравнению с 2017 г. в 2,5 раза), принудительное изъятие средств негосударственных пенсионных фондов для финансирования крупных компаний (оно нарастает в последние меся­цы) и общий рост кредитных ставок (в условиях, когда население и так закредито­вано). С другой стороны, санкции вводятся против крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, ряда других) – все их операции в долларах могут прекратиться. Иначе говоря, прика­жут долго жить долларовые вклады, операции по кредитным картам в заграничных отпусках, и многое другое. И то, и другое приведет к дедолларизации российской экономики.

Эта дедолларизация может не всем понравиться: ведь вырастет давление на рубль (только с 3 по 10 ав­густа наша национальная валюта потеряла 6,5% и, вероятно, скоро достигнет уровня в 70 руб./$). Россиян будут выдавливать из зарубежных юрисдикций: в новом санкционном списке напрямую прописаны новые ограничения по покупке недвижимости в США (с небольшим опозданием то же самое будет применено и в Европе); последуют ограничения на открытие счетов и приобретение долей в западных компаниях. По сути, Запад говорит Кремлю: если вы так долго боролись за наци­онализацию элит, мы, наконец, решили вам помочь. Забирайте олигархов, отказывайтесь от доллара, пользуйтесь только рублевыми картами «Мир», и будьте счастливы. Такие меры вызовут рост инфляции, (хотя и умеренный – до 6-7% в 2019 г., хотя по ряду позиций [импортные автомобили, авиабилеты и т.д. рост будет нам­ного выше]), повышение процентных ставок, что огра­ничит инвестиции и остановит рост в сфере строительства.

И наконец, существенный удар будет нанесён по имиджу России. Впервые в законе о санкциях упомянут президент В. Путин и его «близкий круг» - свя­занные с ними капиталы и счета будут искать по всему миру. Помимо того, что это само по себе не очень приятно, новые ограниче­ния затронут многих крупных российских предпринимателей, что вызовет проблемы в ря­де секторов промышленности (металлургии, химической и строительной отраслях), а это может оказаться чувствительным для многих регионов. Эффект в сфере технологий (запрет на продажу технологий России – ред.) я бы не оценивал как слишком значительный – он проя­вится через десять лет и позже, а у нас так далеко никто не смотрит, – но от­дельным отраслям государству практически наверняка потребуется оказа­ть финансовую помощь (а это означает, что для целей развития средств остане­тся меньше, а сами такие цели не будут счита­ться первоочередными).

Однако всё сказанное – всего лишь первые последствия принятия нового американского закона. Самое опасное, однако, в другом. Этот закон о санкциях требует от Госдепартамента представить аргументированное суждение о том, подпа­дает ли Российская Федерация под критерии, по которым страна может быть на­звана государством-спонсором терроризма. Если США решатся на такое, мы окажемся в одном ряду с всего четырьмя странами – Ираном, Сирией, Суданом и КНДР, а ни одна из них не выглядит слишком успешной и процветающей. В таком случае можно ожидать даже эмбарго на покупку российских энергоносите­лей, что окажется для нашей страны крайне опасным испытанием.

Что нужно делать в такой ситуации России? На мой взгляд, надо прежде всего искать новые точки соприкосновения с США, которые уводили бы фо­кус внимания от неразрешимых пока проблем; идти на демонстративные, но несущественные уступки в мелких вопросах; и пытаться наладить отношения с европейцами, многие из которых не в восторге от политики Д. Трам­па. И при всём том – не заниматься шапкозакидательством, серьёзно оце­ни­вать риски и готовиться к не самым простым временам.