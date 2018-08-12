Новые санкции США вынуждают идти на несущественные уступки и готовиться к непростым временам
Возьмем возможный запрет на операции с российским госдолгом. Долг невелик (менее 4% ВВП), и наращивать его наши власти не собираются. Но если государственный долг страны становится изгоем на рынке, корпоративный долг не сможет вести себя лучше. Российские компании окажутся отрезанными от заимствований – последствиями станет новый всплеск оттока капитала из-за возврата долгов (он уже ускорился по сравнению с 2017 г. в 2,5 раза), принудительное изъятие средств негосударственных пенсионных фондов для финансирования крупных компаний (оно нарастает в последние месяцы) и общий рост кредитных ставок (в условиях, когда население и так закредитовано). С другой стороны, санкции вводятся против крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, ряда других) – все их операции в долларах могут прекратиться. Иначе говоря, прикажут долго жить долларовые вклады, операции по кредитным картам в заграничных отпусках, и многое другое. И то, и другое приведет к дедолларизации российской экономики.
Эта дедолларизация может не всем понравиться: ведь вырастет давление на рубль (только с 3 по 10 августа наша национальная валюта потеряла 6,5% и, вероятно, скоро достигнет уровня в 70 руб./$). Россиян будут выдавливать из зарубежных юрисдикций: в новом санкционном списке напрямую прописаны новые ограничения по покупке недвижимости в США (с небольшим опозданием то же самое будет применено и в Европе); последуют ограничения на открытие счетов и приобретение долей в западных компаниях. По сути, Запад говорит Кремлю: если вы так долго боролись за национализацию элит, мы, наконец, решили вам помочь. Забирайте олигархов, отказывайтесь от доллара, пользуйтесь только рублевыми картами «Мир», и будьте счастливы. Такие меры вызовут рост инфляции, (хотя и умеренный – до 6-7% в 2019 г., хотя по ряду позиций [импортные автомобили, авиабилеты и т.д. рост будет намного выше]), повышение процентных ставок, что ограничит инвестиции и остановит рост в сфере строительства.
И наконец, существенный удар будет нанесён по имиджу России. Впервые в законе о санкциях упомянут президент В. Путин и его «близкий круг» - связанные с ними капиталы и счета будут искать по всему миру. Помимо того, что это само по себе не очень приятно, новые ограничения затронут многих крупных российских предпринимателей, что вызовет проблемы в ряде секторов промышленности (металлургии, химической и строительной отраслях), а это может оказаться чувствительным для многих регионов. Эффект в сфере технологий (запрет на продажу технологий России – ред.) я бы не оценивал как слишком значительный – он проявится через десять лет и позже, а у нас так далеко никто не смотрит, – но отдельным отраслям государству практически наверняка потребуется оказать финансовую помощь (а это означает, что для целей развития средств останется меньше, а сами такие цели не будут считаться первоочередными).
Однако всё сказанное – всего лишь первые последствия принятия нового американского закона. Самое опасное, однако, в другом. Этот закон о санкциях требует от Госдепартамента представить аргументированное суждение о том, подпадает ли Российская Федерация под критерии, по которым страна может быть названа государством-спонсором терроризма. Если США решатся на такое, мы окажемся в одном ряду с всего четырьмя странами – Ираном, Сирией, Суданом и КНДР, а ни одна из них не выглядит слишком успешной и процветающей. В таком случае можно ожидать даже эмбарго на покупку российских энергоносителей, что окажется для нашей страны крайне опасным испытанием.
Что нужно делать в такой ситуации России? На мой взгляд, надо прежде всего искать новые точки соприкосновения с США, которые уводили бы фокус внимания от неразрешимых пока проблем; идти на демонстративные, но несущественные уступки в мелких вопросах; и пытаться наладить отношения с европейцами, многие из которых не в восторге от политики Д. Трампа. И при всём том – не заниматься шапкозакидательством, серьёзно оценивать риски и готовиться к не самым простым временам.