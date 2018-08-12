Пять стран поделили Каспий, так и не решив - море это или озеро

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-12T15:31:30+03:00

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В воскресенье Владимир Путин вместе с лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении прилетел в Актау, чтобы поставить точку под правовым статусом Каспийского моря.

Пять стран 22 года работали над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. За эти годы они так вымотали друг друга, что окончание этой работы не назвать историческим было нельзя.

Ну, например, очень долго не могли договориться — и в итоге не договорились! - что такое Каспий: море или озеро?

С одной стороны, вроде бы море. Оно же огромное и соленое. И тогда деятельность на нем должно регулироваться Конвенцией ООН по морскому праву.

Но! Выхода к мировому океану не имеет — значит, не море. И что, получается, Каспий - озеро и к нему должны применяться принципы трансграничных озер? Тоже нет! Именно потому, что это все очень большое и соленое - какое же это озеро?

Владимир Путин вместе с лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении прилетел в Актау, чтобы поставить точку под правовым статусом Каспийского моря. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

И вот через 22 года решили считать Каспий чем-то средним - ни морем, ни озером. А неким, ну... внутриконтинентальным водоемом. Которому необходим «особый правовой статус». Что, конечно, тоже от лукавого. Ведь особый статус требовали не соленость и размеры, а интересы главных игроков этого пула.

С другой стороны, не каждый же день на планете делят крупнейший внутренний бассейн.

- Наш саммит имеет поистине эпохальное значение, - подчеркнул Владимир Путин. - Подготовленная Конвенция устанавливает чёткие правила коллективного использования Каспия. Выработан сбалансированный международный договор. Он приходит на замену советско-иранским договорённостям 1921 и 1940 годов.

По границе и территориальным водам у участников особых вопросов не было — границы проложены давно. А акватория разделена на внутренние, территориальные и рыболовные воды согласно общим принципам. При том сама гладь Каспия - общая.

А вот за дно и недра, богатые углеводородами - продолджается непримиримая борьба.

Изначально предлагалось поделить по так называемой «срединной линии» - сколько у кого берега, примерно столько будет и моря. Но тут запротестовал Иран. Ему тогда доставалось бы меньше всех. Тегеран уперся. Он потребовал взять и разделить «по-честному». То есть каждому по одной пятой. Но тогда в убытке оставался бы Азербайджан. Ему пришлось бы делить с Ираном богатейшее месторождении Сардар Джангал с одной стороны, а с другой — сразу несколько месторождений с Туркменией.

В итоге в Конвенции решили этот момент обойти обтекаемой формулировкой. И предоставили южным соседям самим разбираться между собой.

Одним из главных достижений России и Ирана в этой Конвенции стала фиксация положения «о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав». То есть никаких баз НАТО на его берегах появиться теперь не может. Об этом с очень удовлетворенным видом говорил президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил еще и запрет на плавание по Каспию судов с флагами любых стран, кроме «каспийской пятерки».

В Актау было очевидно, что главной мягкой силой России остается русский язык. Из пяти участников саммита четверо говорили на русском. И лишь Рухани — на английском и выглядел при этом белой вороной.

- Конвенция гарантирует использование Каспия только в мирных целях, - подтвердил Владимир Путин.

Тонкий момент, который очень напрягал Россию. Конвенция открывает возможность строительства Транскаспийского газопровода. По нему газ из Туркмении может пойти в итоге в Европу, составляя конкуренцию российскому. Формально теперь это возможно. Но в Актау подписали и протокол по оценке экологической безопасности проектов. И теперь Россия с Ираном смогут при желании мурыжить этой процедурой партнеров почище, чем Дания - «Северный поток-2».

- Я хочу поздравить всех нас с подписанием важнейшего документа, - подытожил Нурсултан Назарбаев, когда все лидеры поставили свои подписи. И первым же зааплодировал.

- Это историческое событие! - констатировал он через пару минут и еще раз зааплодировал.

Владимир Путин даже на фоне такого документа приготовил несколько сюрпризов. Он анонсировал к 2025 году строительство глубоководного порта в районе Каспийска. И еще - спуск в 2019 году на воду морского лайнера «Петр Великий». На нем впервые можно будет совершать круизные поездки по Каспию. Путин предложил продлить установленный сейчас мораторий на вылов осетров на более долгий срок - прежние меры большого эффекта в восстановлении популяции пока не дали.