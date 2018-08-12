2018-08-12T15:53:45+03:00
В мире

«У меня поехала крыша»: авиамеханик угнал в США самолет

Выговорился диспетчеру и разбился
Ася ХОВАНСКАЯ
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Полиция быстро заявила, что погибший угонщик действовал в одиночку, и произошедшее - точно не терактПолиция быстро заявила, что погибший угонщик действовал в одиночку, и произошедшее - точно не терактФото: REUTERS
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Невероятная авиадрама (а, вернее, авиатрагедия) разыгралась в субботу в Сиэтле: 29-летний авиамеханик из компании Horizon Air угнал из международного аэропорта Сиэтл-Такома пустой пассажирский самолет Bombardier Q400. На тот момет он был на техосблуживании, чем и воспользовался злоумышленник.

Об инциденте тут же доложили президенту США Дональду Трампу. Однако развязка оказалась очень быстрой. Пролетев около 50 км и проделав в небе фортели, воздушное судно авиакомпании Alaska Airlines разбилось в заливе Пьюджет, близ острова Кетрон (штат Вашингтон).

Полиция быстро заявила, что погибший угонщик действовал в одиночку, и произошедшее - точно не теракт. А следом газета The Seattle Times опубликовала частичную расшифровку беседы преступника с диспетчером. Имя авиамеханика не раскрывается, но собеседник называет его Ричардом. Приводим этот фрагмент переговоров:

Угонщик:

- Я снизился до 2,100 фута (640 метров. - Ред.). Я начинал с 30 или около того. Я не знаю, что там сгорает во время взлета, но оно сгорает значительно быстрее, чем я ожидал.

Диспетчер:

- Справа через милю будет взлетно-посадочная полоса. Это МакКорд.

- Ох, мужик, эти ребята грубо со мной обойдутся, если я попытаюсь там приземлиться. Думаю, я и сам могу что-то испортить. Не хотелось бы. У них, возможно, есть зенитки.

- У них нет ничего подобного. Мы пытаемся найти место, куда бы ты мог безопасно приземлиться.

- Я не готов приземляться. Черт, я должен перестать смотреть на топливо - оно быстро расходуется...Ха, это, наверное, пожизненный срок? Я бы пожелал именно это для такого, как я.

- Ричард, мы не будем волноваться и думать об этом. Можешь начать левый поворот?

- Есть много людей, которые переживают за меня. Они расстроятся, узнав, что я наделал. Хотелось бы извиниться перед каждым. Я просто сломленный парень, крыша поехала. Не знал об этом до сегодняшнего момента. Мне жаль. Надеюсь, это не испортит вам день...Чувствую, что один из двигателей выходит из строя или что-то такое.

- Ок, Рич, если можешь, веди самолет прямо над водой. Продолжай держать его правильно и низко.

Дальше мы уже знаем, что напутствия с земли горе-пилоту, у которого были только теоретические навыки, не помогли. К слову, в полете Ричарда сопровождала пара истребителей F-15. Те потом объяснили, что к его крушению непричастны и лишь держали его на безопасном расстоянии от людей.

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