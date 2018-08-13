Агата Муцениеце собрала вещи и съехала из дома

СЕГОДНЯ 14:59 2018-08-13T15:01:49+03:00

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Семейная жизнь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного трудно назвать простой. Недавно звездная пара пережила серьезный кризис в браке, на который наложилась еще смерть любимой бабушки актрисы и огромное количество работы у обоих. Тогда Агата и Павел даже разъехались по разным квартирам, взяли время подумать, что им делать дальше. И судя по всему, пришли к выводу, что не хотят разрушать брак. И тут вдруг Муцениеце в своем инстаграме опубликовала неоднозначный пост, где написала, что переезжает.

«Все! Вещи собрала! Привет новая жизнь! Перемены, всегда к лучшему...» На фоне недавней ссоры с Павлом Прилучным это заявление заставило поволноваться поклонников. «Неужели всё-таки решили расстаетесь!?» — начали переживать фанаты.

Но оказалось, что напротив пара решила переехать в общую квартиру в Москве, чтобы не тратить время и силы добираясь ежедневно в столицу из Подмосковья. До этого супруги жили в своем загородном доме, но в этом сентябре их сын Тимофей пойдет в первый класс и актерская чета решила не тратить много времени на поездки до школы. Кроме того, Агата записала сына в хоккей и, начиная с осени, у него будут регулярные тренировки.

«За городом жить хорошо: тихо, уютно, природа вокруг, — поделился актер. — Но оттуда долго добираться до работы, а мы с Агатой все больше ценим время. Вот и приобрели жилье в городе. Не можем нарадоваться», — рассказывал Павел. Загородный дом супруги не продают. Он будет у них вместо дачи, для отдыха на выходные.