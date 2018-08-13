Минус 50 кг за год: Мэрайя Кери стала лучшей копией 20-летней себя

СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-13T16:17:53+03:00

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В жизни Мэрайя Кери всегда так: как только в ее жизни появлялся новый возлюбленный, певица или начинала резко худеть, чтобы еще больше нравиться кавалеру, или окончательно расслаблялась и резко набирала лишний вес. А уж когда случалось расставание с очередным претендентом на руку и сердце, привычно налегала на простые углеводы и вино. Как итог: еще десятки лишние кг к уже набранным. Так, скажем, результатом расставания с австралийским миллиардером Джеймсом Паркером стало 120 кг на весах.

Певица не влезала ни в один свой концертный наряд, что в итоге привело к депрессии. Больше 1,5 года звезда боролась за былую стройность, испробовав и диеты, и спорт, но помогало все мало. Любые ограничения неминуемо приводили к срывам. Но все изменилось, когда исполнительница познакомилась с 35-летним танцором Брайаном Танакой. За последний год певица скинула 50 (!) кг. Мэрайя опубликовала фото, где позирует в объятиях Брайона в розовом платье, которое подчеркнуло ее фигуру. И выглядит красавица как лучшая версия себя 20-летней.

Певица на новой фотосессии выглядит заметно постройневшей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорят, что Мэрайя сделала резекцию желудка и перешла на низкоуглеводную диету, которую чередует с детоксом и интенсивными тренировками. «Такая свежая, стройная, красивая, сексуальная!», «Потрясающий результат похудения. Легенда!», «Как вы мило смотритесь! Мэрайя, ты просто сияешь», - тут же сделали комплименты поклонники.

Некоторые также заметили на Кери кольцо и предположили, что Танака сделал ей предложение.

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Напомним, роман Мэрайи Кери и Джеймса Пэкера продлился 18 месяцев и закончился осенью 2016 года. Их отношения широко обсуждались общественностью, в первую очередь, благодаря роскошным подаркам, которые делал бизнесмен своей возлюбленной. Что стало причиной разрыва неизвестно, но пресса писала, что миллионер просто устал от неумеренных, финансовых аппетитов звезды. (подробности)