2018-08-13T18:21:52+03:00
Звезды

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова ждут второго ребенка

Также как и в случае с первой беременностью актриса старается не афишировать свое интересное положение
Ольга АНТОНОВА
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Артур Смольянинов и Дарья Мельникова. ФОТО Станислав Красильников/ТАССАртур Смольянинов и Дарья Мельникова. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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У Артура Смольянинова и Дарьи Мельниковой несмотря на всю публичность их профессии, очень закрытая семья. Rак развивался их роман, о браке пары, и рождении первого ребенка пресса узнавала уже после того, как все эти события случались. И кажется, со вторыми родами звезды сериала «Папины дочки» случится тоже самое. У актрисы уже большой срок беременности, однако, журналисты только сейчас узнали об ее интересном положении.

Все благодаря благотворительному мероприятию, в котором приняла участие Мельникова. На видео, которым поделилась Кристина Асмус, близкая подруга молодой мамы, отчетливо виден округлившийся живот Дарьи. Судя по всему, малыш появится у звездной семьи уже осенью.

Напомним, Артур и Дарья воспитывают сына, которого назвали в честь отца. К слову, карьера Артура сейчас находится на пике – он много снимается, играет в театре, а в год выходит сразу несколько популярных картин с его участием, чего нельзя сказать о Дарье. В последнее время Мельникова сбавила творческие обороты, посвятив себя воспитанию наследника.

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