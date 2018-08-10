2018-08-10T11:36:32+03:00
Спорт

Сборная Украины по футболу отказалась поселяться в отель "Москва" в Чехии

Поэтому перед игрой Лиги Наций в сентябре команда Андрея Шевченко будет жить в двух гостиницах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Команда Андрея Шевченко отказалась заселяться в "Москву".Команда Андрея Шевченко отказалась заселяться в "Москву".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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6 сентября футболисты сборной Украины проведут первый матч Лиги Наций. На выезде они встретятся с командой Чехии. Накануне этого поединка стала известна одна любопытная деталь подготовки украинской сборной к этому поединку.

Встреча пройдет в городе Угерске-Градиште, который находится в 30 километрах от города Злин. И чехи, как принимающая сторона, предложила сначала поселиться в большой местной гостинице, которая называется "Москва". Однако же, украинская команда отказалась от этого варианта. Причины официально, все же, не называются. В итоге футболистов сборной Украины приняли решение поселить в двух небольших гостиницах.

Подготовку к матчу против чехов украинцы начнут 3 сентября в Киеве, а на выезд отправятся через пару дней. Но зато после поединка в Чехии предстоит через несколько дней игра уже дома. 9 сентября команда Андрея Шевченко сыграет во Львове против сборной Словакии.

Сборная Украины, напомним, принимала участие в финальном турнире Евро-2016, но не смогла пройти в плей-офф соревнований. А уже в отборочном турнире ЧМ-2018 украинцы не смогли выйти из группы, заняв третье место.

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