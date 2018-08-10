«Человек не должен быть узником квартиры, комнаты, кровати»: Как волонтеры фонда «Старость в радость» меняют жизнь одиноких стариков

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-10T16:09:27+03:00

Волонтеры уверены - пожилым людям нужен не только и не сколько простой уход, но и общение, забота и любовь!

Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина - о том, как изменить систему ухода за пожилыми людьми в стране, и о том - что может сделать каждый из нас, чтобы помочь бабушкам и дедушкам, столкнувшимся с болезнями и немощью

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Одиннадцать лет назад студентка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Лиза Олескина вместе с однокурсницами поехала в фольклорную экспедицию в Псковскую область. Они ехали собирать старинные песни, сказки, поговорки. И пришли за материалом в дом престарелых… С тех пор Лиза и ее друзья не оставляют своей заботой одиноких пожилых и немощных людей. Сначала это было волонтерское движение, которое в 2011 году переросло в Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», и Елизавета Олескина стала его директором.

- Лиза, вы и ваши единомышленники-помощники занимаетесь благим делом, но многим ли одиноким старикам сможет помочь один фонд, даже такой активный, как ваш?

- Очень правильный вопрос. Мы тоже об этом думаем с тех самых пор, как начали помогать одиноким старикам в домах престарелых. Мы начинали с малого. Приезжали сначала в несколько домов престарелых с концертами, поздравляли с праздниками, посылали письма и открытки. И постепенно задачи стало расти как снежный ком. Мы приезжали с праздничным концертом, и понимали, что не все могут выйти в холл, потому что нет инвалидных колясок. Мы привозили коляски, и оказывалось, что людям трудно в них перебраться с кроватей, на которых лежат старые продавленные матрасы - мы собирали деньги на функциональные кровати и новые матрасы. И оказывалось, что не хватает нянечек, которые будут ухаживать за людьми. А ведь помощь нужна не только в домах престарелых, но и многим пожилым людям, которые живут у себя дома и нуждаются в уходе, поддержке. И семьям, которые ухаживают за своими старшими тоже нужна помощь.

Елизавета Олескина - директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»

Конечно, за 11 лет, что мы занимаемся помощью пожилым, изменилось очень многое. У нас в фонде появились программы медицинской, материальной помощи пожилым в учреждениях, программы досуга и реабилитации, появились «наши» отделения, где лежат самые слабенькие бабушки и дедушки в интернатах-гигантах, где работают наши санитарки и куда мы ежемесячно покупаем средства по уходу, подгузники, лекарства и т.д. Наши волонтеры это уже не горстка «московских девчат», как нас называли в начале. Каждые выходные целые команды наших волонтеров едут в дома престарелых, устраивают праздники, организуют концерты, привозят средства по уходу, делают ремонты, обустраивают территории. Очень выросла наша программа «внуки по переписке» и сейчас это уже тысячи писем ежемесячно, которые люди пишут одиноким пожилым людям в дома престарелых по всей стране. Сейчас у нас 20-тысячная волонтерская сеть, 200 домов престарелых под нашим попечением в 25 регионах России. Несколько патронажных служб для надомного ухода.

Немало? Да, но мы прекрасно понимаем, что это и немного. Помощь ведь нужна каждому, неважно в доме ли престарелых, психоневрологическом интернате или у себя дома живет человек. А еще помощь нужна семьям, которые бьются, ухаживая за своими престарелыми родителями, бабушками и дедушками, когда начинается деменция, или сломана шейка бедра или просто возраст уже не позволяет оставить человека без помощи и поддержки. И как бы мы ни старались привлечь к помощи новых людей, готовых и своим временем, и своими средствами помогать, мы понимаем, что объем задач и проблем превышает наши возможности многократно.

Пару лет назад мы уже стали понимать, что нужны системные изменения. Чтобы не полагаться только на свой собственный опыт работы, мы создали у себя в фонде аналитический отдел, стали систематически изучать как работает помощь социальная и медицинская пожилым у нас в стране и за рубежом. И постепенно пришли к пониманию необходимости внедрения в стране системы долговременного ухода.

Волонтеры в Белеве и Одоеве 24 июня 2017 года.Поездка в Тульскую область.

- Что это за система? Она как-то отличается от повседневной работы сестер и нянечек?

- Кардинально отличается! Давайте назову пять свойств этой системы, чтобы это различие было понятно. Начнем с того, что система, разработкой которой мы сейчас занимаемся совместно с Минтрудом РФ, Агентством стратегических инициатив и пилотными регионами - Волгоградской, Костромской, Новгородской, Рязанской, Псковской, Тульской областями – включает в себя и медицинскую, и социальную помощь. У нас в стране эти два направления, к сожалению, довольно плохо еще скоординированы и люди вынуждены, чтобы получить реально нужную им помощь, бегать между учреждениями и службами.

Второе, что надо понимать, что система долговременного ухода – не только про уход за лежачими пожилыми людьми. Она для всех людей, которые в силу определенных физических, ментальных ограничений, в силу возраста, нуждаются в посторонней помощи.

Третье очень важное свойство этой системы – она нацелена на максимальную активизацию, реабилитацию людей, сохранение их насколько это возможно в полноценной жизни. Когда человек слег, от болезни или от возраста, нужен уход, но очень часто есть возможность не довести до этого. Можно и нужно приложить усилия к тому, чтобы поддержать максимально долго возможность оставаться самостоятельным и мобильным.

И, наконец, четвертое – помощь нужна не только одиноким людям, и отнюдь не только в социальных учреждениях. Помощь нужна и тем, кто живет дома и хочет оставаться дома.

И, пятое, помощь, конечно, нужна семьям, ухаживающим за своими родственниками, престарелыми родителями.

Наша главная цель – обеспечить долгую и достойную жизнь. А для этого нужна современная работающая система, которая обеспечит людям, нуждающимся в помощи, качественный уход и реабилитацию.

Одно из условий жизнеспособности этой системы – это подготовка большого числа специалистов, которые будут правильно понимать суть ухода и реабилитации и правильно, умело это делать. У нас пока нянечки, да и сиделки, по старинке моют пол, стены, тумбочки и мало занимаются человеком. А если занимаются, то неправильно. Для них, да и для нас всех, привычно, когда человек в подгузнике тихо лежит и никому не мешает.

Не только профессионалам, но и нам с вами часто кажется, что это и есть уход и благо для человека. И при этом мы все для себя и близких именно этого и боимся.

Поэтому нам всем, не только соцработникам и медикам, надо научиться тому, что любой человек, с любыми проблемами здоровья должен жить полноценной и достойной жизнью. Соответственно, мы должны понимать, что человек не должен быть узником квартиры, комнаты, кровати. Даже, если он ограничен в движении, у него должна быть возможность выйти из помещения. Если человек слег, это не значит, что еда, лекарства и смена памперса, это единственное, в чем он нуждается.

Для реализации системы долговременного ухода необходимо разработать методологию и стандарты, которые должны быть едины для всей страны, наладить обучение, как профессионалов, так и родных, и близких, обеспечить материально-техническую базу, подготовить специалистов, в том числе социальных координаторов, которые будут курировать нуждающихся в уходе людей. Работа большая. В пилотном проекте на это отводится три года. При этом мы очень надеемся, что за этот период многие регионы будут присоединяться к нашей работе.

Поездка в дом для пожилых людей в Дубне.

- Опыт каких стран вы взяли за основу нашей системы?

- СДУ существует на протяжении уже нескольких десятилетий во всем мире. И мы как раз изучали не только опыт отдельных стран, но и обобщение мирового опыта, те рекомендации, которые дают ведущие международные организации и специалисты по созданию таких систем. Так вот знаете, скажу, несколько неожиданную вещь. Основная рекомендация – хорошенько подумать о том, как лучше можно организовать помощь людям в своей стране, в тех условиях, которые есть. А у нас в стране 86 регионов. И все очень разные. Так что нам определенно есть, о чем думать. Для нас стало как раз очень утешительным, что всегда и все серьезные аналитики говорят: сделать хорошую систему трудно, будут проблемы с финансированием, с межведомственной разобщенностью, будет не хватать рук, умений. Но все равно это возможно. Если двигаться разумно и последовательно.

Но, конечно, конкретный опыт очень полезен. И зарубежный, например, Германия, Израиль, Франция, Великобритания, Австралия. И наш: в каждом регионе, в котором мы работаем, и тем более в наших пилотных регионах, очень много хороших наработок. Нужно только чтобы все это начало работать как один хорошо отлаженный механизм.

Наш пилотный проект рассчитан на 3 года. Потом, если все будет хорошо, модели СДУ будут создаваться и в других регионах. И, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что работы предстоит очень много. С другой, очень хочется, чтобы люди, уже сейчас нуждающиеся в помощи и уходе, как можно скорее почувствовали изменения к лучшему.

Волонтеры фонда "Старость в радость" мечтают о создании в стране единой стране системы долговременного ухода за пожилыми людьми

- Но ведь и сейчас у нас в стране есть службы, которые помогаю пожилым и одиноким людям…

- У нас, скажем, сейчас есть помощь в социальных учреждениях, в домах престарелых, в психоневрологических интернатах. Но при этом крайне плохо налажена помощь тем, кто хочет остаться дома. Специалист из соцзащиты, например, приносит продукты, лекарства, но он не может (просто не обязан) готовить еду, не может помочь помыть человека, если нужно. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы человек, где бы он ни находился, получал комплексную и достаточную помощь, и помощь эту оказывали ему хорошо подготовленные специалисты.

А для этого нужно и исправить, то, что работает сейчас неудовлетворительно, и улучшить, развить то, что уже работает неплохо, и добавить те элементы, которые пока отсутствуют.

- А что, родных таких людей тоже надо специально обучать?

- И обучать, и помогать! Для развития комплексной системы по долговременному уходу обязательно необходимо поддерживать семьи, ухаживающие за своими родными. Нужны школы ухода для родственников, пункты проката спецоборудования для инвалидов и пожилых людей, потому что часто оборудование дорогостоящее, и люди не знают, как его получить. Нужна информационная, психологическая, юридическая поддержка. Надо думать и о том, чтобы помогать людям, годами ухаживающим за своими родственниками, предоставляя им отпуск. Искать и другие способы поддержки. Как бы финансово и организационно это не было бы трудно, сделать это все равно нужно.

- То есть все ваши силы сейчас «брошены» на создание этой новой всероссийской системы?

- Ни в коем случае! Это будет замечательно, если СДУ заработает в полную силу по всей стране к 2024 году. И большая команда наших специалистов занимается сейчас исключительно этим проектом. Но ведь немощные люди нуждаются в помощи прямо сейчас! Вот сию минуту! Мы не можем и не хотим останавливать нашу традиционную ежедневную деятельность по организации помощи пожилым и инвалидам. Как и прежде мы с нашими волонтерами ездим в дома престарелых, организуем сбор средств на оплату труда дополнительных нянечек в социальных учреждениях и на дому, на приобретение оборудования, средств ухода, ремонты. Никто нам на эти нужды бюджетов не выделял. Мы обращаемся за поддержкой ко всем неравнодушным людям, которые понимают, что в их помощи нуждаются. У нас на сайте можно подписаться на участие в акции «Один день счастья» или поучаствовать в одной из наших программ.

Когда мы возвращаемся из очередной поездки, всегда есть желание вернуться и доделать недоделанное. И, безусловно, мы всегда испытываем радость, если конкретным людям удалось помочь.

ВАЖНО

Присоединиться к волонтерам "Старость в радость" и просто помочь фонду может каждый. Сделать это можно несколькими способами:

- Пожертвовать деньги на функционирование фонда или конкретному интернату или пожилому человеку. Сделать это можно несколькими способами

- Помочь предметами первой необходимости. Список вещей и адрес склада - на сайте фонда

- Помочь транспортом. Каждую неделю волонтерам нужны машины, чтобы добраться до интернатов и домов престарелых, а также отвезти туда подарки. Для того, чтобы присоединиться к поездкам, нужно заполнить анкету

- Съездить в дом престарелых. Присоединиться к поездке в интернат можно не только в качестве водителя, но и волонтера - и подарить бабушкам и дедушкам самое ценное: любовь, заботу, улыбки. Выбрать дату поездки и присоединиться - очень просто

- Сделать что-то своими руками. В поездках волонтерам очень нужна помощь фотографов, парикмахеров и стилистов. Ведь так важно напомнить бабушкам о том, что они - настоящие женщины и красавицы. Записаться в поездку можно у координатора фонда

- Помочь по профессии. Волонтерам нужна помощь специалистов в самых разных сферах: например, программистов или дизайнеров печатной продукции. Узнать о вакансиях и связаться с фондом можно на сайте