Черненькая «татутшка» о своей свадьбе: "Я счастлива!"

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-10T15:19:40+03:00

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Мы все заинтригованы - Юлия Волкова по старой традиции держит публику в тонусе, заставляя разгадывать детали ее личной жизни. Если в начале нулевых народ обсуждал, пара ли они с Леной Катиной в реальной жизни или же только на камеру, то сейчас поклонники «татушки» вычисляют, за кого она вышла замуж в очередной раз?

33-летняя Волкова спровоцировала разговоры о свадьбе своим фото в белом платье, с букетом алых роз и подписью: «08.08.2018. Теперь я знаю точно - мечты сбываются!». Народ тут же оживился - ну что еще может это значить кроме заключения брака? Вряд ли далекая от российско-грузинских отношений певица решила вспомнить военные события, случившиеся десять лет назад.

Но Юля и ее пиарщица комментариев не давали. Чуть позже певица опубликовала пост-пояснение: «Мои хорошие! Как много я сегодня прочитала приятностей, ваших переживаний, поздравлений! Многие мучаются и задают разные вопросы: она замуж вышла? За кого? Где? Давайте я раз и навсегда все вам обьясню: 1) Я счастлива. 2) Моя семья - это мое личное и так будет всегда. 3) Живите, мечтайте, наслаждайтесь каждым днём, верьте в чудеса, берегите близких, радуйтесь за других!». Нельзя сказать, что наступила какая-то ясность, но если Юля, наконец, обрела свою любовь, то с этим ее можно только поздравить. Она всегда была с кем-то, но не со всеми была счастлива.

Первый мужчина Волковой, охранник Павел Сидоров, в 2004-м году подарил ей дочь Викторию. Бизнесмен Парвиз Ясинов в 2007-м году - сына Самира. Волкова даже приняла ислам, чтобы их отношения были гармоничными, но через 10 лет вернулась к православию. С Владом Голдманом экс-«татушка» была счастлива несколько лет, но мужчина попал в тюрьму, говорят, из-за афер с недвижимостью. После него, как писала пресса, у Юли случился роман с Георгием Зарандия, известным в авторитетных кругах как "Гия Гальский". В честь него два года назад певица сделала татуировку. В прошлом году в программе «Секрет на миллион» Волкова рассказывала, что нашла свою любовь еще два года назад. И готовится к свадьбе. Судя по всему, замуж она вышла именно за Гию, но по личным причинам решила не афишировать их брак.