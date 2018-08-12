Время не лечит: Как живут семьи моряков «Курска»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-12T01:11:52+03:00

18 лет прошло со дня гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море. «КП» узнала, как сложились судьбы родителей, вдов и детей экипажа судна

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УТРАТА ПОДКОСИЛА

Семья старшины 2 статьи Юрия Анненкова вскоре после гибели сына переехала, но на стене их нового дома в селе под Курском — мемориальная доска в память о сыне. Пережитое горе не прошло для них бесследно.

— Мы еще не старые, но оба инвалиды второй группы. Муж астматик, а у меня нервное заболевание. Раньше мы работали на заводе муж маляром, я на прессе, - рассказывает Тамара Анненкова.

Юрий АнненковФото: Личный архив

Хорошо хоть, хватает здоровья вести хозяйство. Без семи соток огорода, сада и поросят прожить на пенсию было бы тяжело.

— Компоты, варенья, соленья, овощи, фрукты, ягоды – это все у нас свое. Мы покупаем только хлеб и молоко. Корову нам тяжело держать, дед мой еле ходит.

Новый дом Анненковым выделила администрация сразу после трагических событий. Прежний уже совсем развалился. Его строил еще прадед Юры.

Золотые руки у Юрия были, все умелФото: Личный архив

Дети приезжают к родителям помогать на огороде. Единственная дочь Анненковых и один из сыновей обосновались в Курске, второй в Санкт-Петербурге.

— Вова учился в военно-морском институте, тоже был бы подводником, но передумал. Остался в Питере.

У каждого свои семьи, дети.

— Только от Юры никого не осталось, - вздыхает женщина. - Была у него девушка, хотели они пожениться, но он ушел слишком рано – в 20 лет. Прослужил по контракту всего семь месяцев, хотел выучиться на мичмана, но не судьба.

Тамара Ивановна показывает фотографии, где сын на лодке подстригает моряков.

— Да, он у нас там и парикмахером был. Золотые руки, все умел, с десяти лет с хозяйством управлялся. Занимался спортом, писал стихи.

Новый дом Анненковым выделила администрация сразу после трагических событийФото: Яна ШЕЛЕСТ

ТЯНЕТ К МОРЮ

- Я до последнего не верила в эту трагедию, - вдова капитан-лейтенанта Рашида Аряпова Халима не любит вспоминать дни, когда вся страна следила за спасательной операцией.

Халима по-прежнему хранит форму и фотографии первого мужаФото: Личный архив

Тогда она была на третьем месяце беременности, только полгода - счастливая жена. Все оборвалось в один день. И только ради сына женщина и смогла заставить себя продолжить жить дальше.

- Я не ходила на похороны, не хватило сил, - признается женщина.

Халима по-прежнему хранит форму и фотографии первого мужа. Женщина долго была одна, все никак не могла оправиться от трагедии. Но сейчас у нее снова семья: любящий муж, который уважает память о погибшем офицере-подводнике и даже ведет группу ВК, рассказывающую о той истории. Дочь уже пошла в школу, сын Ильгиз скоро окончит лицей, будет поступать в вуз.

Старается учить только на «пятерки», говорит, что это - в память об отце, хочет ему соответствовать. Ему нравится физика, математика, информатика. Понятно, что не гуманитарий. Думаю, выберет что-то связанное с информационными технологиями, - говорит о будущем Ильгиза Халима.

Ильгиз скоро окончит лицей, будет поступать в вузФото: Личный архив

Ильгиз, хоть и твердо решил не идти по военной стезе, очень любит море, его к нему тянет, словно магнитом. Вот и на страничке в соцсети у мальчишки всего-то десяток фото и центральная — на берегу.

О МОРЯКЕ РАССКАЗЫВАЮТ БОКСЕРАМ

Если в станице Багаевской Ростовской области назовешь имя Сергея Калинина, каждый — и стар, и млад — с гордостью скажет: да, это наш земляк, старший мичман атомной подводной лодки «Курск» - вот такой парень был!..

Здесь его именем названа школа, где он учился. А еще тут решили проводить юношеский турнир по боксу — в память о Сереже. И каждый раз на награждение приходит его старенькая мама Мария Петровна. Придумал турнир в честь погибшего земляка старший тренер по боксу местной ДЮСШ Виктор Галдин:

- Отец, Алексей Пантелеевич, приходить к нам не может. Сразу после трагедии у него отказали ноги. Вообще тяжело это пережил.

И каждый раз на награждение приходит старенькая мама Сергея Мария Петровна

При этом сам Сергей Калинин боксом не увлекался. Ему ближе была игра на аккордеоне.

- Просто я сам бывший моряк. Когда случилась трагедия с «Курском», меня это за живое зацепило, - рассказывает Галдин. - А бокс у нас в Багаевке, можно сказать, культовый вид спорта. Хотелось, чтобы молодежь помнила о Сереже. Вроде, получается. Если в 2002 году у нас было 50 спортсменов, то в этом — больше 200 участников.

В ЧЕСТЬ МИЧМАНА НАЗВАЛИ ПЛЕМЯННИКА

- На «Курск» Витя попал первым из курян. И так получилось, что именно его тело опознали первым из наших, - рассказывает сестра мичмана Виктора Кузнецова Людмила. Она дала сыну имя брата-героя.

Виктора хоронили в Курске, по трагической случайности в один день с его мамой. Женщина тяжело болела и умерла за несколько часов до опознания сына.

Сестра Людмила с сыном ВикторомФото: Яна ШЕЛЕСТ

- У мамы был рак. Я ее привезла из Москвы после операции. Врачи сказали, что жить ей оставалось два с половиной месяца. Мы дали Вите телеграмму, чтобы его отозвали в связи с тяжелым состоянием мамы. Но то ли телеграмма запоздала, то ли не знаю что, но Витя не приехал.

А ведь мог бы и не оказаться на борту «Курска», и не ушел бы в свой последний поход.

Около дома по улице Комарова тогда стояли два гроба – Ольги Романовны, которая не справилась с недугом и обрушившимся горем, и Виктора. Маму похоронили на Южном кладбище, а потом поехали в Дом офицеров, куда для прощания отвезли Витю. Страшный был день для семьи.

— Мама нас семерых поднимала одна, с папой они разошлись. Мы ее так любили, и так гордились Витей.

Тяжелое горе еще больше сплотило братьев и сестер Кузнецовых. Сейчас у всех уже свои семьи.

Виктор мог бы и не оказаться на борту «Курска»

- Мы дружим, хорошо общаемся, поддерживаем друг друга. Каждый год 12 августа собираемся и едем на мемориал, - говорит Людмила.

А вот с вдовой Виктора после его гибели отношения не сложились. Она разорвала все связи и даже не разрешает дядям и тетям видеться с сыном мичмана, которому сейчас 21 год.

ОДНОКЛАССНИКИ ПОГИБШЕГО ДО СИХ ПОР ПОМОГАЮТ ЕГО МАТЕРИ

Говорят, время лечит. Но для матери матроса «Курска» Максима Боржова это не так. Она признается, что слезы у нее текут каждый день.

- Очень тяжело, даже спустя столько лет, - говорит Елена Юрьевна. - О Максиме помнят все — и родственники, и друзья. Его одноклассники до сих пор приходят в гости, помогают, если что-то надо сделать.

Каждый год в день гибели «Курска» родные и друзья семьи собираются вместе и вспоминают, каким он был - общительным, веселым, непоседливым. Всегда масса друзей, компании, на учебу времени не хватало.

- Самый обычный мальчишка был. Озорной, всегда улыбался. Был очень добродушным и веселым, - рассказывает классный руководитель Максима Любовь Комарова. - Учился средне, зато дружить умел, надежный парень был.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Матрос Роман Кубиков из села Охочевка Курской области служил в седьмом отсеке лодки. На «Курск» попал с военного корабля, откуда его перевели за отличную службу.

- Рома приезжал в отпуск в январе 2000 года, как раз попал на свадьбу к брату, - рассказывает Анна Ивановна, мама матроса. Больше мы его не видели.

В августе, после официального сообщения о том, что лодка затонула, Кубиковы получили от сына письмо, написанное 27 июля. «После парада опять в море. Весь август в морях. Может, на День флота наш корабль по телеку покажут», – писал Рома. Матросу был 21 год, а служить оставалось восемь месяцев.

Когда стало известно, что спасать на лодке уже некого, у отца Ромы случился инфаркт. После гибели сына Владимир Иванович прожил всего два года.

Младший сын Александр живет в Курске. У Анны Ивановны двое внуков. Внучке уже 18 лет, девушка учится на юриста.

- Мои меня не бросают, часто приезжают, помогают. Вот сейчас гостили неделю, только уехали.

НА УЧЕНИЯ ВЫРВАЛСЯ ИЗ ОТПУСКА

В июле 2000 у ракетчика Бориса Гелетина умер сын — мальчишка буквально сгорел от рака за считанные месяцы. Ни на учения, ни в поход на «Курске» Гелетин идти не должен был: после такой потери его отправили в отпуск. Но Борис не мог оставаться дома.

О страшных днях спасательной операции вдова Гелетина Татьяна до сих пор вспоминает с содроганием:

- Нас собирали в Доме офицеров флота (ДОФ). Мы писали какие-то бумажки, нам что-то говорили, приезжали какие-то военные. На Путина не ходила: остановилось сердце, меня увезли на «скорой». Потом к ДОФу подойти было невозможно: придавливало. Хуже, чем в морге. Смесь страха, горя, боли и надежды, этой долбанной надежды. Достанут – не достанут, дышат – не дышат… Говорят, что надежда умирает последней. Ну ее к черту, пусть умирает первой! Потому что это самое страшное, когда ты надеешься, но понимаешь, что все…

О страшных днях спасательной операции вдова Гелетина Татьяна до сих пор вспоминает с содроганиемФото: Александр ГЛУЗ

В спасательной операции участвовал отец Бориса, тогда Владимир Иванович был начальником отдела боевой подготовки. Ему же выпала доля опознавать сына.

Мужа Татьяна похоронила на Севере, рядом с сыном, 5 декабря 2001-го. Накануне, 4 декабря, ей исполнилось 27. От того, чтобы наложить на себя руки и лечь рядом, спасли родные, друзья, с которыми вместе и по сей день, и любовь. Он, тоже подводник, появился в жизни вдовы через полгода после трагедии.

Ни на учения, ни в поход на «Курске» Гелетин идти не должен былФото: Личный архив

Сейчас у гражданских супругов – пятнадцатилетняя дочь Маша. Она знает о брате и о дяде Боре. Потому что «та семья осталась семьей».

ТРАГЕДИЯ ЗАСТАВИЛА ПРИНЯТЬ КРЕЩЕНИЕ

Когда пошли новости о «Курске», и вся страна прильнула к экранам, Галина Белогунь вырубала электричество в квартире. 18-летняя дочь включала снова. И так без конца. Капитан второго ранга Виктор Белогунь пошел на учения в качестве представителя штафа, он отвечал за ядерную обстановку.

- Девятнадцать лет жили вместе – и раз, все разрушено, мне 39, – вздыхает Белогунь. – В тот год я приняла крещение: подумала, что всевышний, наверно, поэтому не слышит мои молитвы.

Галина БелогуньФото: Александр ГЛУЗ

Виктора нашли в противогазе, но уже с угарным газом в легких. В заключении написано, что он был жив после взрыва пять-десять минут.

- Дома фотографий мужа нет нигде. Где-то через год после трагедии дети сказали: «Мама, убери», - вспоминает Галина. - Дети не говорят об этом и не рассказывают внучке: слишком больно. Сын в какой-то момент поступил в военное училище, как и планировали. Но скоро ушел: отец был грамотный, умный, честный, говорил только о службе, рядом – точно такие же товарищи. Невыносимо терпеть, когда на плацу тебе говорят, что, если плохо будешь учиться, отправят служить на Север, – а это твой родной дом, где погиб твой отец.

Девятнадцать лет жили вместе – и раз, все разрушено

Каждая мать или вдова, с которой нам удалось пообщаться, говорит, что время не лечит. Но в речи все так или иначе проявляется и другая мысль - жизнь продолжается.

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