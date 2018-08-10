2018-08-10T15:53:49+03:00
Политика

Пробирки кончились

Для новых санкций к России уже не нужны даже надуманные предлоги
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
Поделиться:
Комментарии: comments4
Работа британских специалистов на месте отравления Скрипалей, март 2018 г.Работа британских специалистов на месте отравления Скрипалей, март 2018 г.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Все это, конечно, очень веселые шутки про "поутру они проснулись и спустя три месяца решили повторить санкции за Скрипалей". Но больше всего в этой истории впечатляет не появление каких-то новых мер к России, а то, что Вашингтон даже не стал по этому поводу выдумывать новые «хайли лайкли». А решил, что вполне сойдут и старые.

И ничего, что за «новичок» уже выслали кучу дипломатов, что с апреля следствие не продвинулось ни на шаг и даже Тереза Мэй поутихла. Выяснилось, что для силового воздействия больше не нужны пробирки с белым порошком. Не нужны расследования. Не нужны доказательства.

Достаточно просто желания продвинуть свои интересы.

Сейчас даже не важно, в чем здесь интересы США - в угрозе марша за дедолларизацию мировой экономики, наборе джентльменами внутренних очков перед выборами в Конгресс, попытке выдавить Россию из Совбеза ООН или еще в чем-то. Главное, что международного права, как ни крути, больше нет.

Мандат Совбеза ООН давно уже полуформальность, но теперь и он абсолютное ничто. Не осталось ни одного инструмента, ограничивающего мужика с дубинкой.

То есть мы возвращаемся в мир с правом сильного. В тот, в котором имеющий возможность не имеет больше резонов себе этого не позволить. Почему нет?

Собственно, к этому все и шло: обвинения неугодных с каждым разом становились все абсурдней, вплоть до вмешательства в выборы, которых еще не было. Просто не выглядело настолько явно. Если двадцать лет назад бомбардировка Белграда хотя бы считалась предосудительной, то сейчас можно запросто бомбить Дамаск. И его счастье, если сумеет защитить себя. А если не сумеет, то никто атаковавшего не осудит. Потому что в мире больше нет такого суда. Есть чье-то мнение, с которым можно не считаться, объявив его неправильным. На том основании, что оно принадлежит кому-то неправильному. А почему он неправильный - много говорилось в предыдущих сериях.

И все промолчат. Все понимают, что, если подобную штуку можно проделать с Россией (все же не последней страной на глобусе), то что случится с условной Чехией, вздумай она чихнуть без команды?

Предварительная стадия диалога ("Ты кто такой?", "С какого ты района?" и "Че ты сказал?") теперь опускается за ненадобность. Сразу переходят к выводам - "а че ты такой дерзкий?"

А что будет дальше? Почему, например, нельзя сбросить атомную бомбу на Москву, если она такая дерзкая? А даже если не дерзкая прямо сейчас, то собиралась быть дерзкой. Или могла бы быть таковой. Есть такие данные, просто они засекречены.

Единственное, почему нельзя это сделать - можно получить сдачи. В Вашингтоне в принципе догадываются, что Россия не может бесконечно отступать, но не очень понимают - где проходит черта, за которую она уже не шагнет. В Москве, наверное, тоже не очень четко это знают. Вот выяснению расположению этого объекта и будет посвящена международная политическая жизнь в ближайшее время.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
После стрельбы в канадском Фредериктоне полиция задержала одного человека
Эксперт прокомментировал решение подать заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2»
Российская туристка скончалась в отеле на Кипре
Эрдоган призвал граждан Турции менять иностранную валюту на лиру
Российские туристы спешат оплатить туры, пока доллар снова не подорожал
Путин и Макрон обсудили восстановление Сирии
Силуанов прокомментировал предложение Белоусова по налоговой нагрузке
В Греции назвали необоснованными ответные меры России на высылку дипломатов
Россия временно ограничивает поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
В Бишкеке подорвали автомобиль российского бизнесмена
Лионель Месси стал капитаном "Барселоны" в наступающем сезоне
В Канаде произошла стрельба, погибли не меньше четырех человек
В Кремле держат на контроле дело обвиняемой в экстремизме Павликовой
Путин обсудил с Совбезом РФ тему возможных новых санкций США
Новая Зеландия откажется от одноразовых пластиковых пакетов
НАТО назвала Россию угрозой безопасности номер один
В США казнят убийцу, которого пытался подменить его брат-близнец
На форуме «Армия-2018» покажут беспилотник «Орион-Э»
Ученые опровергли миф об опасности соли для организма
Рубль начал стремительно расти после резкого падения к доллару
Россия и Китай заблокировали запрос США в ООН по санкциям против КНДР
Nord Stream 2 предложила альтернативный маршрут прокладки газопровода в Дании
Украина усилит военное присутствие в Азовском море из-за "блокады" побережья
Число жертв пожаров в Греции возросло до 93
Болезненно, но необходимо: Медведев сравнил пенсионную реформу с лекарством
Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа
Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике
Причина смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина - проблемы с сердцем
ЦБ объяснил причину падения рубля