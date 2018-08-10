Зачем проводить пробную перепись населения и как отличить переписчика от мошенника

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-10T18:48:15+03:00

Заместитель руководителя Росстата Георгий Оксенойт рассказал, к чему готовиться россиянам этой осенью, когда нас снова будут считать

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ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ ОПРОСЯТ ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

– Георгий Константинович, для чего вообще нужно проводить перепись населения?

Перепись населения является основным источником формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

– В этом году в десяти регионах пройдет репетиция Всероссийской переписи населения. Какие это регионы?

Пробная перепись населения 2018 года пройдет на территории следующих муниципальных образований:

Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский муниципальный район Камчатского края, город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы Иркутской области, город Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, район Свиблово СВАО г. Москвы и муниципальный округ Княжево г. Санкт-Петербурга.

При этом принять участие в пробной переписи населения 2018 года сможет любой житель страны, заполнив переписные листы в сети Интернет на портале Госуслуг.

– А зачем нужно проводить репетицию?

Пробная перепись населения, которая пройдет в России в октябре 2018 года, – ключевой этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. Проведение пробных переписей являются давно устоявшейся практикой при подготовке к всеобщим переписям населения, поскольку позволяет отработать широкий комплекс методологических, технологических и организационных вопросов.

В ходе пробной переписи населения 2018 года предстоит отработать принципиально новый для России способ сбора сведений о населении – самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru) в сети интернет.

Пробная перепись населения 2018 года проводится для выработки оптимальной организационно-технологической схемы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, предполагающей комбинирование различных способов сбора сведений о населении.

По итогам Пробной переписи населения 2018 года будут разработаны рекомендации по оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом внедрения новых способов сбора сведений о населении.

– А планируете ли к Всероссийской переписи 2020 года уже полностью отказаться от бумаги?

– Нет. Всех планшетами не обеспечишь. А личными смартфонами и планшетами они пользоваться не могут – у нас очень серьезные требования по конфиденциальности информации. Все устройства должны быть сертифицированы.

У ПЕРЕПИСЧИКОВ БУДЕТ УНИФОРМА И УДОСТОВЕРЕНИЕ

– Во время пробной переписи можно заполнить опросный лист на Едином портале государственных услуг. Как быть тем, кто не пользуется Интернетом, пожилым гражданам, например?

Уже при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года респонденты высказывали желание заполнить переписные листы в сети Интернет в удобное для них время. Новые технологии позволят сделать участие в переписи населения удобным для респондентов, а также уменьшить число лиц, отказавшихся от участия в переписи или кого не смог застать дома переписчик в период сбора сведений о населении (при Всероссийской переписи населения 2010 года таких лиц было 3,6 млн., данные по ним о возрасте и поле были получены из административных источников). К тем, кто не может принять участия в Интернет-переписи, придут специально обученные переписчики и перепишут традиционным способом. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность переписаться на стационарных участках.

– Как отличить переписчиков от мошенников?

В период проведения пробной переписи с 16 по 31 октября переписчики будут совершать поквартирные обходы и опрашивать население. Поэтому мы просим обращать особое внимание на экипировку переписчика: синий шарф с эмблемой и надписью «Пробная перепись населения 2018 года», кепка с эмблемой и надписью «Пробная перепись населения 2018 года». При себе переписчик должен иметь портфель синего цвета с надписью «Росстат», а так же удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Мы распространяем листовки, буклеты, в которых описано, что при себе должен иметь переписчик, во что он одет, как должно выглядеть удостоверение. В случае сомнений, на информационных плакатах будут написаны телефоны горячей линии, по которым можно уточнить работает ли на счетном участке переписчик с таким именем и фамилией.

В 2020 ГОДУ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ

– Гражданам, которые поучаствуют в пробной переписи 2018 года, надо ли будет в 2020 году снова отвечать на вопросы, или их результаты зачтут?

Сбор сведений о населении проводится на определенную дату – момент счета населения. При пробной переписи населения это 1 октября 2018 года, а при Всероссийской переписи населения 2020 года - 1 октября 2020 года. Лицам, прошедшим пробную перепись населения в 2018 году, необходимо будет участвовать и во Всероссийской переписи населения 2020 года, так как за прошедшие после пробной переписи два года произойдут изменения в жизни людей, которые и надо будет отразить для получения полной и достоверной статистической информации.

– Почему между переписью 2002 и 2010 года прошло восемь лет, а между переписью 2010 и 2020 года – уже десять?

Согласно федеральному закону Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем один раз в десять лет. Согласно рекомендациям ООН желательно, чтобы страны проводили переписи в годы, оканчивающиеся на «0».