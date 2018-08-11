Прототип Штирлица первым сообщил Сталину, когда Гитлер нападет на СССР

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-11T01:00:10+03:00

Сентиментальный Штирлиц танцует с немкой Габи (Светлана Светличная). На переднем плане его любимая старушка фрау Заурих (Эмилия Мильтон). Фото: кадр из фильма

45 лет назад (11 августа 1973 года) на телеэкраны вышел легендарный сериал "Семнадцать мгновений весны"

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В соответствии с названием телеэпопею о подвигах советского разведчика Штирлица в нацистском логове планировали показать весной. Но в мае 1973-го состоялся первый официальный визит Леонида Брежнева в ФРГ. По политическим соображениям премьеру перенесли на 11 августа. Успех был оглушительный. Уже через три месяца двенадцать серий показали вновь. Сериал до сих пор регулярно собирает у телеэкранов миллионы зрителей. Штирлиц стал главным нашим киноразведчиком, героем многочисленных анекдотов. Анекдоты, как известно, народ слагает о любимых персонажах.

КТО ВЫ, ПОЛКОВНИК ИСАЕВ?

- «Семнадцать мгновений весны» по-прежнему любят и ветераны разведки и действующие сотрудники, - говорит руководитель пресс-бюро СВР (Службы внешней разведки России ) Сергей ИВАНОВ. - Здесь реально показана наша основная работа: сбор, анализ секретных материалов, передача их в Центр.

- В этом наш Штирлиц отличается от главного западного киноразведчика Джеймса Бонда, который постоянно стреляет, взрывает, пьет, спит с роковыми красотками.

- Как пел Высоцкий в шуточной песенке про Агента 007:

«То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит,

А то на абажуре кого-то соблазнит.»

Здесь заслуга Юлиана Семенова, написавшего сценарий по своему одноименному роману. И, конечно же, режиссера Татьяны Лиозновой, снявшей гениальную картину. Наши сотрудники консультировали съемочную группу, но в титрах указаны их псевдонимы. По понятным причинам. Один эпизод могу рассекретить. Во время родов в Германии радистка Штирлица Кэт могла закричать по-русски, выдать себя. Актрису Екатерину Градову консультировала на сей счет майор в отставке Анна Федоровна Камаева. Вместе с мужем, полковником разведки Михаилом Филоненко, она много лет была на нелегальном положении в Латинской Америке, родила там сына и дочь.

Подпись: Майор Анна Камаева была консультантом сериала "Семнадцать мгновений весны". Вместе с мужем, полковником Михаилом Филоненко, она много лет провела на нелегальном положении в Латинской Америке, родила там сына и дочь

Вячеслав Тихонов был лично знаком со знаменитым разведчиком Кононом Молодым, о котором снят фильм «Мертвый сезон». Что-то взял для образа Штирлица у Конона Трофимовича, работавшего в Англии.

- Главный вопрос, волнующий народ до сих пор - кто из наших разведчиков был прототипом Максима Максимовича Исаева – Штирлица?

- Это собирательный образ, что не раз подчеркивал сам Юлиан Семенов.

Первые главы романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семенов опубликовал в «Комсомолке». Фото: Wojtek LASKI/EAST NEWS

- Поэтому журналисты записывают в «Штирлицы» десяток знаменитых и мало известных героев «невидимого фронта». Но ты, Сергей, по долгу сегодняшней службы знаешь куда больше. А по долгу совместной работы в 90-х в международном отделе "Комсомольской правды" (ты был собкором газеты в США, я – в Чехии) хотя бы намекни родной газете, кто ближе всех стоял к штандартенфюреру СС Штирлицу…

- Гауптштурмфюрер СС Вильгельм Леман. Оперативные псевдонимы "Брайтенбах", А-201. Это был разведчик высочайшего класса. В архивах СВР находится 28 томов документов по делу "Брайтенбаха". Рассекречена лишь незначительная часть.

УЧИЛСЯ НА СТОЛЯРА, СТАЛ АРТИЛЛЕРИСТОМ

- Что можешь рассказать о Лемане?

- Родился он в 1884 году в семье учителя под Лейпцигом. Учился на столяра. Но в 17 лет добровольно ушел служить на флот артиллеристом. Спустя 10 лет уволился в чине фельдфебеля. Поступил в полицию. Долго занимался банальным криминалом, потом - контрразведкой. Следил, между прочим, за нашими дипломатами в Берлине. И в 1929 году по идейным соображениям предложил свои услуги советской разведке. Подчеркиваю, по идейным. Распускали слухи, будто Вилли банально продался русским ради денег. А то и вовсе из-за карточного долга, который оплатил советский резидент, подцепив тем самым полицая на крючок. Жена Лемана получила тогда в наследство гостиницу с рестораном для туристов. Так что доходы у супругов имелись. Детей у них не было, жили скромно, азартными играми Вилли не увлекался. Просто он понял опасность зарождающегося в Германии нацизма, реваншизма. И после ужасов Первой мировой не хотел новой войны с Россией.

Москва сразу оценила возможности капитана политической полиции. В сентябре 1929 года Центр отправил в берлинскую резидентуру шифрограмму:

«Ваш новый источник А-201 нас очень заинтересовал. Единственное наше опасение заключается в том, что вы забрались в одно из самых опасных мест, где малейшая неосторожность со стороны А-201 или А-70 может привести к многочисленным бедам. Считаем необходимым проработать вопрос о специальных условиях связи с А-201».

Гауптштурмфюрер СС Вилли Леман, наш человек в гестапо. Фото: Wikimedia Commons

- Что за А-70?

- Бывший сослуживец Лемана по берлинской полиции Эрнст Кур, к тому времени безработный. Через него Вилли первое время держал связь с нашей разведкой, чтоб самому не светиться. Конспиратор! Кур как раз и нуждался в деньгах. Благодаря другу Вилли стал зарабатывать на передаче секретных сведений. Но много пил, мог проболтаться. Наша резидентура помогла ему перебраться в Швецию, открыть молочную лавку. А с Леманом начали контактировать напрямую.

После прихода Гитлера к власти Вилли стал приближенным самого Германа Геринга, занял серьезное положение в гестапо, вступил в СС. Он отвечал за секретность военных предприятий нацистской Германии.

- Это ж бесценный кладезь информации!

- Несомненно. От Лемана Москва узнала, например, о разработке и первых испытаниях чудо-оружия «Фау-1» и «Фау-2». Информацию доложили самому Сталину, по его приказу наши ученые всерьез занялись боевыми ракетами. Леман передавал чрезвычайно ценную информацию о новых типах дальнобойных орудий, минометов, истребителей, бомбардировщиков, танков... Сообщил про новинку – бронетранспортер, разработку нацистами химического оружия, огнеметов, синтетического бензина для армии. А также про закладку на 18 судоверфях 70 подлодок. Дал координаты пяти секретных испытательных полигонов, которые позже, уже в войну, разбомбила наша авиация.

«Брайтенбах» предотвратил арест двух наших разведчиков - Арнольда Дейча и Эриха Такке. Позже Дейч в Англии организовал «Кембриджскую пятерку» суперразведчиков: Филби, Маклин, Блант, Берджес, Кернкросс.

Также Леман сообщил Москве радио и телеграфные шифры гестапо, передал досье на многих гестаповцев.

В 1941-м он регулярно предупреждал Центр о надвигающейся войне. А 19 июня, в четверг, рискуя жизнью, вызвал в Берлине на внеочередную встречу связника Бориса Журавлева. Только и сказал: «Война начнется в воскресенье, в три часа утра. Прощай, товарищ…» В тот же день руководитель советской внешней разведки Павел Фитин передал его донесение Сталину. Это было первое точное сообщение о конкретном времени нападения гитлеровской Германии на СССР.

- Извини, Сергей, но война началась в 4 часа утра.

- По московскому времени. В Берлине было 3 часа.

Еще не настало время рассказать о всех делах Вилли Лемана за 13 лет сотрудничества с советской разведкой.

- 13 – роковое число. Выходит, Леман погиб?

- Да. Но провалился «Брайтенбах» не по своей вине.

Первый раз он попал «под колпак» коллег из гестапо в 30-х. Быстро вычислил «наружку», принял меры предосторожности. Вскоре коллеги извинились перед Вилли. Ошибочка вышла! Оказывается, некая дамочка, Елизавета Дильтей, приревновав любовника, решила ему отомстить. Написала донос, что сотрудник спецслужб Леман – советский шпион. Оказалось, ее любовник Леман – однофамилец Вилли, да и шпионом не был. Зато руководство гестапо во время слежки удостоверилось, что Вилли – благонадежный сотрудник, в связях с иностранными разведками не замечен.

Беда случилась в 1942-м. Нацисты «раскололи» несколько наших шифров. Из перехваченной радиограммы узнали про «Брайтенбаха». Гиммлер и Геринг были в шоке: в гестапо целых 13 лет действовал советский агент такого масштаба! Гитлеру про изменника сообщать не стали, боясь взбучки. Лемана расстреляли без суда и следствия декабре 1942-го, чтобы скрыть все следы. Жене сообщили, что Вилли отправлен в длительную командировку. Вдову трогать не стали, дабы не привлекать внимания к факту исчезновения высокопоставленного гестаповца.

Сергей Иванов, руководитель пресс-бюро СВР. Фото: СВР России

ЗАПИСКА ОТ НЕИЗВЕСТНОГО

- Штирлиц, как известно, был чемпионом Берлина по теннису. Среди наших разведчиков профессионально теннисом занимался Александр Коротков. На этом основании его тоже записывают в главные прототипы героя «Семнадцати мгновений весны».

- Александр Михайлович? Это легенда разведки. В органы госбезопасности пришел в 1928-м. Ему было тогда всего 19. Многие годы выполнял ответственные задания за рубежом в качестве разведчика-нелегала. В совершенстве владел немецким языком,

Это Александр Михайлович восстановил связь Лемана с Москвой.

- Восстановил?

- Увы, есть печальная страница в истории нашей разведки. В конце 30-х многие сотрудники были необоснованно репрессированы. В том числе кураторы Лемана. Связь с ним была прервана. Москва забыла про «Брайтенбаха». В 1939 году он подбросил в полпредство СССР в Берлине завуалированную записку: «Как раз тогда, когда я готов был заключать хорошие сделки, тамошняя фирма совершенно непонятным образом перестала интересоваться деловой связью со мной». Однако на связь с ним не вышли. В июне 1940 –го Леман в отчаянии подбросил в советское полпредство новую записку. Где прямым текстом предлагал восстановить связь, давал пароль для телефонного звонка, место и время встреч. «Если это не будет сделано, то моя работа в гестапо потеряет всякий смысл». Записка неизвестного срочно ушла в Москву. Сначала она попала к руководству разведки Красной Армии. Но у военных агента в гестапо не было. Записку переправили в НКВД. Ею занялся замначальника внешней разведки Павел Судоплатов. Во всем аппарате НКВД нашелся лишь один человек, который догадался, кто подбросил записку в Берлине. Василий Михайлович Зарубин. Работавший резидентом нелегальной разведки в Германии в 1934-37 годах.

Генерал –майор разведки Василий Зарубин. В 30-х годах он был нелегальным резидентом в Берлине, курировал Лемана

Руководству НКВД срочно составили справку. «За время сотрудничества с нами с 1929 г. без перерыва до весны 1939 г. Брайтенбах передал нам чрезвычайно обильное количество подлинных документов и личных сообщений, освещающих структуру, кадры и деятельность политической полиции (впоследствии гестапо), а также военной разведки Германии. Брайтенбах предупреждал о готовящихся арестах и провокациях в отношении нелегальных и легальных сотрудников резидентуры в Берлине… Сообщал сведения о лицах, «разрабатываемых» в гестапо, которые нас интересовали».

Москва отправила в Берлин нового зама резидента Александра Короткова (по официальным документам - Владимир Петрович Коротких, специалист по обслуживанию советских выставок в Германии). Задание – восстановить связь с Леманом и еще десятком ценных агентов.

Коротков установил наружное наблюдение за «Брайтенбахом», изучил распорядок дня гестаповца, потом позвонил по телефону, назвал пароль. Соблюдая конспирацию, они встретились, восстановили контакт. О чем Коротков тут же сообщил в Москву. 9 сентября из Центра пришла шифровка за подписью наркома НКВД Берия: «Никаких специальных заданий Брайтенбаху давать не следует. Нужно брать все, что находится в непосредственных его возможностях и, кроме того, что будет знать о работе против СССР различных разведок в виде документов и личных докладов источника».

На следующую встречу Леман принес Короткову очень важные документы. Затем связь с «Брайтенбахом» поддерживал наш разведчик Борис Журавлев (псевдоним «Николай»), работавший под крышей советского консульства. Ему-то и сообщил позже Леман о точной дате и времени начала войны.

А Коротков переключился на руководство группой немецких подпольщиков-антифашистов, которая вошла позже в историю как "Красная капелла". У него на связи были руководители "Красной капеллы" Арвид Харнак ("Корсиканец") и Харро Шульце -Бойзен ("Старшина»").

Александр Михайлович ориентировал их на получение сведений о военных приготовлениях и планах гитлеровского режима в отношении нашей страны. В июне 1941 года от "Старшины" поступило сообщение: "Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время". "Корсиканец" сообщил, что на собрании хозяйственников министерства хозяйства, предназначенных для "оккупированных территорий СССР", Розенберг заявил: "понятие Советский Союз должно быть стерто с географической карты".

Генерал-майор Александр Коротков. В 1940-м он восстановил в Берлине утерянную связь с Вилли Леманом

В первые дни войны здание советского посольства в Берлине заблокировали гестаповцы. Коротков, рискуя жизнью, несколько раз выходил в город для встречи с агентурой, передал рацию и батареи к ней. Он же ориентировал "Старшину" и "Корсиканца" на ведение подпольной борьбы с фашистами.

Во время войны организовывал связи с агентурой внешней разведки в Германии, руководил подготовкой и забросом на территорию фашист агентов-нелегалов.

В мае 1945-го Александр Михайлович встретился в Берлине с вдовой Лемана Маргарет, передал золотые часы от нашего руководства, помогал ей материально. В 1946-м стал заместителем начальника внешней разведки. Потом работал представителем КГБ при Министерстве госбезопасности ГДР. Награжден орденом Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, Умер в 1961-м в собственной постели. Сердце! Хотя перед войной мог угодить под каток репрессий, поскольку не боялся возражать самому Берия.

- Легендарная личность!

- Несмотря на такую впечатляющую биографию, работу в берлинской резидентуре, Александр Михайлович не был прототипом Штирлица.

- А Рихард Зорге, Николай Кузнецов?

- Конечно, оба были великими разведчиками, прекрасно знали немецкий язык. Но ни они, ни многие другие претенденты на звание прототипа главного героя «Семнадцати мгновений весны» не стояли так высоко в иерархии гитлеровских спецслужб, не общались близко с нацистскими бонзами, как гауптштурмфюрер СС Вильгельм Леман. Он ближе других к книжно-киношному штандартенфюреру СС Максу Отто фон Штирлицу. Хотя, повторяю, образ этот собирательный. И Юлиан Семенов мог использовать в работе черты других разведчиков.

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Картина о Штирлице должна была выйти на экраны 9 мая 1973-го, ко Дню Победы. Однако премьерный показ перенесли из-за визита тогдашего советского лидера Леонида Брежнева в ФРГ. В итоге зрители увидели сериал лишь в августе. С первого показа он стал народным «хитом». А Исаев-Штирлиц навсегда превратился в национального героя и персонажа многочисленных анекдотов. Удивительно, но эту «тяжелую артиллерию» нашего кино, серьезный и мужской (в ролях в подавляющем большинстве мужчины-актеры) фильм сняла дама - Татьяна Лиознова. Увы, Татьяна Михайловна умерла в 2011-м. Двумя годами раньше ушел из жизни и Вячеслав Тихонов, сыгравший Штирлица. Это интервью режиссер дала нам незадолго до смерти, когда уже тяжело болела. Мы говорили о том, как появлялось на свет ее главное детище - «17 мгновений весны». (подробности)

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