Как заставить общественный транспорт ходить по расписанию

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-12T01:12:39+03:00

Вся переписка длилась месяца четыре. А потом автобусы стали ходить по графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школе таких детей дразнят ябедами. А во взрослой жизни умение обратиться в вышестоящие органы может сильно помочь. Надо только правильно это делать [инфографика]

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Как пассажир заставил автобус ходить по расписанию

Машина у Константина есть. Но с введением в Москве оплаты парковки, ежедневно ездить на автомобиле в офис стало накладно. Пересел на общественный транспорт. И тут выяснилось, что автобус до метро ходит как придется - график движения, указанный на остановке, не соблюдается.

Другой бы просто матерился, но Константин человек хладнокровный и упертый:

- Засекаю время прибытия на остановке. Сажусь. До метро мне трястись двадцать минут - делать все равно нечего. Достаю айфон и сразу пишу электронную жалобу - благо сейчас все можно написать прямо в формах на сайтах организаций.

Для начала настучал в Мосгортранс.

- Самое важное - сразу понять, чего ты хочешь добиться. Просто рассказать чиновникам, что все плохо, - бессмысленно, - объясняет он.

Из Мосгортранса пришла стандартная отписка: дескать, ничего подобного, товарищ, наш транспорт ездит как положено. Потом позвонила сотрудница компании с вопросом: а чего, собственно, пассажир добивается?

- Я ответил: хочу, чтобы автобусы ходили регулярно. А пока мне холодно и скучно на остановке, и я буду продолжать строчить жалобы, - вспоминает Константин.

Это он и делал, терпеливо получая ответы-отписки.

На двадцатом письме стало ясно, что процесс буксует. Тогда пассажир направил обращения в мэрию и администрацию президента.

- В этих письмах я опять рассказал о проблеме. Сделал акцент на том, что это мои повторные обращения (такая настойчивость срабатывает). В конце еще раз написал: хочу, чтобы на моем маршруте интервал движения транспорта не превышал 15 минут, предложил добавить автобусов.

Ответ пришел через месяц. И уже от администрации президента. Там к вопросу подошли обстоятельно. Из высшей инстанции сделали запрос в Мосгортранс и в ответе уже ссылались на переписку Константина с этим ведомством. К тому времени поднаторевший в транспортных вопросах гражданин привел новые аргументы своей правоты и требований.

Вся переписка длилась месяца четыре. А потом эти капли так выточили камень, что автобусы стали ходить по графику. Да не просто, а с отклонением до 30 секунд! Это Константин каждый день замерял по наручному хронометру.

- Сейчас, через четыре года, правда, опять стали задерживаться, но все равно не так, как раньше. Станет хуже - опять начну всем писать, - рассказывает наш герой. И дополняет со знанием дела: - Городские власти не исполнители, а надзиратели. Поэтому они должны быть благодарны тем, кто пишет им жалобы. Для них эти люди - добровольные дружинники и помощники.

Константин уверен, что если б все, как он, не закрывали глаза на проблемы, жить было бы проще. Вот вы недовольны окружающим бардаком. А когда сами последний раз информировали о нем исполнителей, их начальство? Если никто не пожалуется, то проблемы, получается, и не существует.

Так победим!

Жаловаться нужно в госорганы. Они имеют возможность наказать ваших обидчиков и не допустить повторения неприятных историй. По Закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» заявления рассматривают в течение 30 дней со дня их регистрации.

Чтобы подать жалобу, даже на почту ходить не надо. Все делается по интернету. Главное, понять куда жаловаться. Ресурсов много.

Жители столицы могут пожаловаться на сайте мэра Москвы. Здесь жалуются на дороги, пешеходные переходы, поликлиники, магазины, транспорт, стройплощадки, парки. Только по дворовым территориям написали больше 1,5 млн. обращений. Темы разной важности. От отсутствия медкарты в кабинете врача на начало приема до незаконного строительства.

Ответы от чиновников приходят за 8 рабочих дней.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Можно пойти выше и доложить самому президенту. Конечно, читает не сам Путин, а его помощники. Но если жалоба по существу и тем более их пришло несколько по одному и тому же вопросу (имеет смысл писать не коллективную жалобу, а именно каждому персональную), то волшебный пендель вашим обидчикам обеспечен.

- В основном жалуются на произвол местных властей, на формальное отношение чиновников, то есть на отписки по своим обращениям. Много вопросов касается социального обеспечения, защиты жилищных прав. Часто пишут заемщики, которые не могут больше платить по ипотеке и имеют проблемы с банком. На третьем месте - вопросы, касающиеся трудовых и наследственных прав, - рассказывает член Ассоциации юристов России Владислав Калинин (юристы ассоциации принимают граждан в администрации президента).

На финансовые компании (банки, страховщиков, микрофинансовые организации) можно жаловаться в Центральный банк. Он контролирует работу на финрынках.

Электронная форма есть на сайте.

НА УШКО ПРОКУРОРУ

Сдать начальника, как стеклотару

Один из главных жалобополучателей в нашей стране - Роспотребнадзор. Он прямо создан для этого. Наябедничать здесь можно, как и везде, по интернету или записаться на личный прием. Как вариант - проконсультироваться по телефону «горячей линии» 8 (800) 100-29-26.

Роспотребнадзор рассматривает жилищные, наследственные споры, нарушения трудового права, обман магазинов, наезды коллекторов, споры со страховыми компаниями и банками.

В прошлом году сюда пожаловалось около 323 тыс. человек. Больше всего было недовольных оказанием услуг розничной торговли и ЖКХ.

Как правильно пожаловаться в РоспотребнадзорФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Если в заявлении человек просит провести проверку организации, то обязательно должен быть соблюден претензионный порядок обращения к ней (см. «Это пригодится!»). Только в случае неудовлетворения данной претензии или оставления ее без рассмотрения может быть проведена проверка, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Не выплатили зарплату или незаконно уволили? Добро пожаловаться в трудовую инспекцию. Только за прошлую неделю в Москве сюда подали заявления больше 700 обманутых сотрудников. Работодателя, который платит серую зарплату, можно сдать, как стеклотару, непосредственно в налоговую, написав обращение в своем личном кабинете или отнести письмо лично. На действия (или бездействия) чиновников жалуются в прокуратуру.

Возможностей расквитаться для обиженных - миллион. Но будьте внимательны !

- Если человек предоставил заведомо ложные сведения, на основании которых требует возбудить уголовное дело, то он сам попадает под статью Уголовного кодекса. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Поэтому лучше в жалобах использовать более мягкие формулировки - например, «прошу провести проверку по такому-то факту». Здесь истец ничем не рискует, - предостерегает адвокат Андрей Безрядов.