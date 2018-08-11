Татьяна Навка рассказала о семейном счастье с Дмитрием Песковым: «Аисты больше не прилетают»

СЕГОДНЯ 02:40 2018-08-11T02:52:35+03:00

Татьяне Навке с мужем удалось собрать на отдыхе всех своих детей. на фото: Дмитрий Песков с 20-летней Лизой Песковой. Фото: Инстаграм.

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Татяна Навка и ее муж Дмитрий Песков провели несколько дней в отпуске на море. Супругам удалось собрать под одной крышей всех своих детей – от нынешнего и предыдущих браков – и они решили запечатлеть этот редкий момент для семейного альбома. Трогательным снимком Татьяна Навка поделилась в Инстаграме. На фото спортсменка и ее супруг, пресс-секретарь президента России, позируют вместе с пятью наследниками на берегу моря. Рядом примостилась какая-то птица – как шутливо заметила Навка, «не аист».

- Наша семья и не аист. Такая большая семья, что аисты не прилетают. Очень мне нравится эта фотография! – отметила олимпийская чемпионка.

tatiana_navka Наша семья и не аист

На снимке Навка и Песков позируют вместе с её дочкой от первого брака Сашей Жулиной, детьми Дмитрия Сергеевича от его брака с Екатериной Солоцинской - Миком, Дени, Николаем и Елизаветой, а так же с их общей дочкой, трехлетней Надеждой. Старшая дочь Пескова Лиза выросла настоящей красавицей, да и Саша Жулина (ее отец – тренер Александр Жулин) тоже очень привлекательная девушка. Обе звездные наследницы похожи на отцов – фамильное сходство легко угадывается. А вот на кого похожа юная Надежда Пескова, пока трудно угадать. Но характером она скорее пошла в папу. Татьяна в Инстаграме как-то призналась: «Как же Надя любит всех поучать и всем указывать!». Видимо, от своего отца Надежда унаследовала задатки руководителя.

tatiana_navka Тот редкий случай, когда все вместе!!!

Тем временем отпуск фигуристки закончился, и она вернулась к работе. Вместе с дочкой Надей Татьяна улетела в Сочи. Весь август Навка проведет в Сочи на гастролях со своим ледовым шоу «Руслан и Людмила». Репетиции уже начались, афиши расклеены, билеты проданы, и Татьяна готова к концертам. По словам спортсменки, дочь Надя очень поддерживает ее и не пропускает ни одного концерта мамы. Надежда уже сама довольно уверенно стоит на коньках, так что не исключено, что в будущем она тоже будет принимать участие в ледовых спектаклях мамы.

tatiana_navka Летим в Сочи к нашим зрителям с любимым @aeroflot #navkashow #татьянанавка #надеждапескова #русланилюдмила #сочи

К слову, экс-супруга Дмитрия Пескова тоже счастлива в новых отношениях и не так давно объявила о помолвке, обручилась со своим новым возлюбленным. Весной этого года Екатерина Солоцинская сообщила о том, что выходит замуж за своего избранника Андрея Григорьева.