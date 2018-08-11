2018-08-11T03:30:52+03:00
Звезды

Ким Кардашьян своей грудью затмила младшую сестру в ее день рождения

Самая фигуристая модель Америки выбрала для семейного праздника слишком провокационный наряд [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
37-летняя Ким Кардашьян своим полуголым нарядом затмила именинницу - 21-летнюю сестру Кайли Дженнер.37-летняя Ким Кардашьян своим полуголым нарядом затмила именинницу - 21-летнюю сестру Кайли Дженнер.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Все семейство Кардашьян собралось под крышей фешенебельного лос-анджелесского ресторана, чтобы отпраздновать день рождения одной из сестренок – Кайли Дженнер, которая отмечает 21-летие. Виновница торжества пришла на вечеринку в розовом мини-платье, уложив блондинистые волосы в гладкую прическу. Аккурат накануне совершеннолетия Кайли сменила цвет волос (раньше она была жгучей брюнеткой) и, видимо, надеялась, что эти перемены заметят все. Но не тут-то было. С такой сестричкой, как Ким, и врагов не надо: 37-летняя модель умудрилась перетянуть одеяло на себя и привлечь к себе всеобщее внимание – да так, что об имениннице все совершенно забыли.

Кайли выбрала для вечеринки в честь собственного дня рождения розовое платье. Фото: EAST NEWS

Кайли выбрала для вечеринки в честь собственного дня рождения розовое платье.Фото: EAST NEWS

Для дня рождения сестренки Ким Кардашьян выбрала крайне провокационный наряд: модель натянула на себя облегающее платье, в котором сошлось все: и розовый цвет Барби, и мини, и декольте на грани дозволенного, из которого сексапильно выпирала внушительная грудь звезды. Образ дополнила прическа с эффектом мокрых волос (типа «ах, я только что из душа, собиралась наспех» - хотя над этими сосульками наверняка три часа колдовали парикмахеры и стилисты) и туфельки на высоких каблуках.

Слишком обтягивающее платье Ким приковало к ней все взгляды. Фото: EAST NEWS

Слишком обтягивающее платье Ким приковало к ней все взгляды.Фото: EAST NEWS

Разумеется, Ким затмила всех: и именинницу Кайли с ее розовым платьем, и сестру Кортни в фиолетовом наряде, и даже знаменитую супермодель Кайли Дженнер – самую высокооплачиваемую манекенщицу планеты. У входа в ресторан дежурили папарацци, и больше всех вспышек камер досталось именно Ким.

Впрочем, сестры давно не обижаются на выскочку Ким: собственно, именно благодаря ее эпатажным выходкам клан Кардяшьян-Дженнер и процветает. Ким словно локомотив тянет их к успеху и держит на плаву семейной реалити-шоу «Семейство Кардяшьян», которое не сходит с телеэкранов с 2007 года – уже 11 сезонов подряд, что является абсолютным рекордом.

Остальные сестры - Хлоя Кардашьян (в белом), Кортни Кардашьян (в фиолетовом) и Кендалл Дженнер (в черном) и вовсе потерялись на фоне фигуристой Ким. Фото: EAST NEWS

Остальные сестры - Хлоя Кардашьян (в белом), Кортни Кардашьян (в фиолетовом) и Кендалл Дженнер (в черном) и вовсе потерялись на фоне фигуристой Ким.Фото: EAST NEWS

Помимо съемок в реалити-шоу и доходов от фотосессий Ким получает немалые гонорары за публикации в Инстаграме и за рекламу. Не так давно она заработала 5 миллионов долларов всего за пять минут. Модель выпустила три новых именных аромата в рамках своей парфюмерной коллекции: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Окружение звезды уверяет, что Кардашьян не потратила на их рекламу ни цента. Она просто пошла проверенным способом и публиковала в Инстаграме свои обнаженные снимки, рассказывая о новых ароматах. Способ оказался более чем эффективным. После того, как продажи парфюма стартовали в Интернете (по цене 45 долларов за флакончик), преданные поклонницы Кардашьян раскупили всю партию за считанные минуты. Тем самым обогатив модель на пять миллионов долларов. К слову, в прошлом году сразу после запуска косметическая линия принесла звезде реалити-шоу 14 миллионов долларов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек
Канадская полиция установила личность стрелка из Фредериктона
КНДР отвергла все предложения США по денуклеаризации, назвав их бандитскими
Госдеп: Помпео сообщил Лаврову о желании США улучшить отношения с Россией
В ходе протестов в столице Румынии пострадали 247 человек
Боевики в Сирии снова попытались атаковать авиабазу Хмеймим дронами
Умер депутат Госдумы Александр Коровников
На Украине собираются арестовать российское судно, зашедшее в Херсон
В Минэкономразвития считают часть решений ВТО по иску России к ЕС некорректными
В Совфеде посоветовали дождаться официальной информации об отзыве посла Греции из России
Власти Швеции заявили, что коровы имеют право купаться на нудистских пляжах
В Венесуэле заявили, что при покушении на Мадуро один из дронов управлялся с территории США
Министр инфраструктуры Украины призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
В Сербии Захаровой подарили футболку с изображением Путина
В Мосгордуме назвали глупостью секс в парке «Зарядье»
"Уберете их и появится 30 новых": Голливудскую Аллею славы украсили сразу полсотни звезд Трампа
МИД Греции отзывает посла из Москвы
В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение Трампа об увеличении пошлин
На аукционе в Великобритании продали посмертную маску Сталина за 17 тысяч долларов
В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления
Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»
Лавров сообщил Помпео о категорическом неприятии новых антироссийских санкций США