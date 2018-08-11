Ким Кардашьян своей грудью затмила младшую сестру в ее день рождения

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-11T03:30:52+03:00

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Все семейство Кардашьян собралось под крышей фешенебельного лос-анджелесского ресторана, чтобы отпраздновать день рождения одной из сестренок – Кайли Дженнер, которая отмечает 21-летие. Виновница торжества пришла на вечеринку в розовом мини-платье, уложив блондинистые волосы в гладкую прическу. Аккурат накануне совершеннолетия Кайли сменила цвет волос (раньше она была жгучей брюнеткой) и, видимо, надеялась, что эти перемены заметят все. Но не тут-то было. С такой сестричкой, как Ким, и врагов не надо: 37-летняя модель умудрилась перетянуть одеяло на себя и привлечь к себе всеобщее внимание – да так, что об имениннице все совершенно забыли.

Кайли выбрала для вечеринки в честь собственного дня рождения розовое платье.Фото: EAST NEWS

Для дня рождения сестренки Ким Кардашьян выбрала крайне провокационный наряд: модель натянула на себя облегающее платье, в котором сошлось все: и розовый цвет Барби, и мини, и декольте на грани дозволенного, из которого сексапильно выпирала внушительная грудь звезды. Образ дополнила прическа с эффектом мокрых волос (типа «ах, я только что из душа, собиралась наспех» - хотя над этими сосульками наверняка три часа колдовали парикмахеры и стилисты) и туфельки на высоких каблуках.

Слишком обтягивающее платье Ким приковало к ней все взгляды.Фото: EAST NEWS

Разумеется, Ким затмила всех: и именинницу Кайли с ее розовым платьем, и сестру Кортни в фиолетовом наряде, и даже знаменитую супермодель Кайли Дженнер – самую высокооплачиваемую манекенщицу планеты. У входа в ресторан дежурили папарацци, и больше всех вспышек камер досталось именно Ким.

Впрочем, сестры давно не обижаются на выскочку Ким: собственно, именно благодаря ее эпатажным выходкам клан Кардяшьян-Дженнер и процветает. Ким словно локомотив тянет их к успеху и держит на плаву семейной реалити-шоу «Семейство Кардяшьян», которое не сходит с телеэкранов с 2007 года – уже 11 сезонов подряд, что является абсолютным рекордом.

Остальные сестры - Хлоя Кардашьян (в белом), Кортни Кардашьян (в фиолетовом) и Кендалл Дженнер (в черном) и вовсе потерялись на фоне фигуристой Ким.Фото: EAST NEWS

Помимо съемок в реалити-шоу и доходов от фотосессий Ким получает немалые гонорары за публикации в Инстаграме и за рекламу. Не так давно она заработала 5 миллионов долларов всего за пять минут. Модель выпустила три новых именных аромата в рамках своей парфюмерной коллекции: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Окружение звезды уверяет, что Кардашьян не потратила на их рекламу ни цента. Она просто пошла проверенным способом и публиковала в Инстаграме свои обнаженные снимки, рассказывая о новых ароматах. Способ оказался более чем эффективным. После того, как продажи парфюма стартовали в Интернете (по цене 45 долларов за флакончик), преданные поклонницы Кардашьян раскупили всю партию за считанные минуты. Тем самым обогатив модель на пять миллионов долларов. К слову, в прошлом году сразу после запуска косметическая линия принесла звезде реалити-шоу 14 миллионов долларов.