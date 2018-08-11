«Муж изменял мне на протяжении всех наших отношений»: Певица Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся после трех лет брака

СЕГОДНЯ 23:10 2018-08-11T23:26:32+03:00

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Еще одной красивой истории любви пришел конец: Рита Дакота объявила о разводе со своим мужем Владом Соколовским. Пара познакомилась на популярном телепроекте «Фабрика звезд». Предложение любимой Влад сделал на Бали. Свадьбу сыграли в Москве, меньше года назад у них родился ребенок. Их называли самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса, и вдруг – развод. Новость о том, что она ушла от мужа, Рита опубликовала сегодня в своем Инстаграме.

- Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся, - написала 28-летняя певица. - Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни.

ritadakota С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре.

Причина разрыва супругов банальна – измена. По словам Риты, она была слепа и не замечала, что Влад ей не верен. Артист изменял любимой даже после того, как она родила ему дочку Мию.

- Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом.

Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери, - сообщила Рита. - Увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь.

ritadakota На этой идеальной фотографии не счастлив один только Сэм, по очевидным причинам А сколько вашим питомцам понадобилось времени, чтобы привыкнуть к новому члену семьи? . Ph: @olganikiforova Муж: @vs20 Дочь: @miasokolovskaya Кот: Сэм, порода - никакая, но внезапно супер пушистая, подобрали под бревном в лесу

Сейчас артисты собираются делить совместно нажитое имущество, и это еще одна неприятная глава их отношений.

- Он отец моего ребёнка, и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа, - говорит Дакота. - Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества (да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией.

Рита родилась и выросла в Минске, в 17 лет она стала участнице телепроекта «Фабрика звезд-7», куда попал и Влад Соколовский. В финал артистка не попала, уступив призовые места Анастасии Приходько и Марку Тишману, однако ее песня «Спички» стала наиболее скачиваемой песней проекта по итогам семи сезонов. В какой-то момент между ней и Владом проскочила искра, и во время отдыха на Бали Соколовский предложил Рите пожениться. Влюбленные сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. А весной 2017 года стало известно, что пара ждет ребенка.

ritadakota Мы прилетели в Верону на долгожданное невероятное шоу моих любимых @tezenisofficial

- Я увидела на тесте две полоски и вылетела из ванной со словами „Влад! Смотри, что я тебе покажу!“. Поражаюсь девушкам, которые могут держать эту новость в секрете, их выдержкой и актерскими способностями. Для меня это трудно, - рассказывала Рита в одном из интервью.

Дочку супруги назвали Мией. Вскоре после родов Дакота вернулась к работе. Она очень быстро обрела былую стройную фигуру и летом 2018 года стала «лицом» известной марки купальников. Фотографии Риты в бикини украсили витрины магазинов и страницы глянцевых журналов. Казалось, о такой красавице жене можно только мечтать – но, видимо, у Влада был свой взгляд на семейную жизнь.