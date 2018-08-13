Число волонтеров в России за год увеличилось на треть: На форуме "Машук" говорят о будущем добровольчества

СЕГОДНЯ 08:46 2018-08-13T08:47:31+03:00

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В эти дни в Пятигорске проходит первая смена форума «Машук-2018». В ней принимают участие более тысячи волонтеров со всех регионов Северного Кавказа. Им предстоит обменяться опытом добровольческих, бескорыстных проектов, многому научиться и обсудить с экспертами будущее волонтерского движения на Северном Кавказе и во всей стране.

Приветствие от президента

Свое обращение участникам форума направил российский лидер Владимир Путин. Участникам форума слова главы государства передал полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников.

- В нынешнем году важное, ключевое место в повестке занимает тема добровольчества, популяризации его идеалов и ценностей, укрепления традиций этого благородного, созидательного движения. Уверен, что ваш опыт и наработанные практики обязательно будут востребованы,– говорится в приветствии.

Напомним, что нынешний 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Такое решение принял Владимир Путин, отметив роль и заслуги россиян, которые помогают людям и приносят пользу своей стране.

Волонтеров становится все больше

Волонтеры верят - главным итогом года добровольца должно быть увеличение числа отзывчивых, бескорыстных людей, готовых прийти на помощь другим. И первые результаты уже есть.

- До начала кампании (Года добровольца - прим. ред) около 7 млн человек в стране идентифицировали себя в качестве волонтеров, на сегодняшний день это количество выросло до 11 млн. Кроме того, число сторонников и добровольных помощников движения выросло с 19 миллионов до 22 миллионов человек, - рассказала на форуме "Машук-2018" руководитель Дирекции по проведению Года добровольца в России Ксения Разуваева.

"Машук-2018" объединяет неравнодушных людей

Форум "Машук-2018" проходит в Пятигорске с 10 по 24 августа. За это время здесь побывает две смены ребят - в каждой по тысяче волонтеров. Они смогут познакомиться с лучшими социальными инициативами Северного Кавказа, обменяться опытом и научиться новому.

На территории форума организована «Экологическая тропа», на которой презентованы проекты из всех регионов СКФО. Ребята успели охватить все сферы волонтерства: например, участник из Республики Дагестан представил идеи популяризации здорового образа жизни, добровольцы из Чечни рассказывают про проект по реабилитации детей-инвалидов, а из Ингушетии – про переработку вторсырья. В тематическом шатре проекта «ПроРФ» собрана информация об истории страны и её героях.

Кроме того, на форуме волонтеров ожидает насыщенная образовательная программа. Так, в первый день на сессии «#ДоброОнлайн: как и зачем рассказывать о волонтёрстве» ребятам рассказали об особенностях освещения волонтёрских проектов в средствах массовой информации и социальных сетях. А еще даже на форуме у его участников есть время на добрые дела: например, во второй день "Машука-2018" волонтеры приняли участие в донорской акции и сдали в общей сложности 12 литров крови.

ДОСЛОВНО

Свое обращение участникам форума направил президент Владимир Путин. Приветсвенная телеграмма опубликована на сайте Кремля:

Приветствую вас в Пятигорске и поздравляю с открытием молодёжного форума «Машук-2018».

Отрадно, что ваши ежегодные встречи, объединяющие деятельных, творческих молодых людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие Северного Кавказа, реализацию его серьёзного потенциала, стали доброй традицией. Зарекомендовали себя авторитетной площадкой для обсуждения перспективных проектов, поддержки предпринимательских и общественных инициатив участников форума.

В нынешнем году важное, ключевое место в повестке занимает тема добровольчества, популяризации его идеалов и ценностей, укрепления традиций этого благородного, созидательного движения. Уверен, что ваш опыт и наработанные практики обязательно будут востребованы.

Желаю вам плодотворного, взаимополезного общения со сверстниками, успехов и всего наилучшего.