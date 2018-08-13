Листьева не могли убить из-за моратория на телерекламу: он не решал эти вопросы

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-13T11:20:41+03:00

Листьев рассказывал о звонках с угрозами в свой адрес, но охрану не просил, так как был уверен в своей неприкасаемости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Владислава Листьева убили 23 года назад - 1 марта 1995 года. Популярный телеведущий и гендиректор ОРТ был застрелен в подъезде своего дома, убийство осталось нераскрытым. В эти выходные телеведущий Дмитрий Захаров (с 1987 по 1991 год, как и Листьев, соведущий программы «Взгляд») в эфире портала MixTV в программе «Встретились - поговорили» рассказал, что заказчик и причины громкого убийства известны. В 90-е на ТВ пришли громадные деньги - от больших объемов рекламы.

«Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. Средний годовой бюджет на канале составлял четверть миллиарда долларов. Листьев ввел мораторий на рекламу», - говорит Захаров, подчеркивая, что решений Влад не принимал. - «Владу начинают звонить и угрожать с требованием отменить мораторий. Отменить он его, естественно, не мог, потому что это решение принималось не им...»

Захаров вспомнил, что Листьев рассказывал о звонках с угрозами в свой адрес, но охрану не просил, так как был уверен в своей неприкасаемости. Коллега и товарищ Листьева намекнул на то, что заказчиком убийства мог быть Борис Березовский: «Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне».

Это предположение опроверг коллега Владислава Листьева и Дмитрия Захарова по программе «Взгляд» Александр Политковский: «Не существует каких-либо следственных действий, которые бы это доказывали. Я в это не верю. Это расхожая теория. Но вы понимаете, он стал беглым, а на беглого человека всегда проще всего это дело списать. Что касается Березовского и рекламы. Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева: это все равно, что стрелять в телевизор. Он не решал этих вопросов...»

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