2018-08-13T15:52:42+03:00
Происшествия

Мигранты в России нашли рецепт "Кока-Колы"

Они построили в Подмосковье свой завод по производству американского газированного напитка [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На кадрах оперативной съемки сотрудники полиции попросили мигрантов показать, как они делали этот чудесный напитокНа кадрах оперативной съемки сотрудники полиции попросили мигрантов показать, как они делали этот чудесный напитокФото: Оперативная съемка
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Разнорабочие из Средней Азии, что обосновались в подмосковном Чехове, похоже раньше всех вступили в борьбу с американскими санкциями. Ударили прямо в лоб самому дорогому капиталистическому бренду, на котором, можно сказать, по всему миру зиждется американская демократия.

Конкуренты не вели дипломатических переговоров, а незаметно построили в промышленной зоне цеха, откуда-то взяли рецепт "Кока-Колы", и стали разливать газированный напиток в промышленных масштабах. За месяц круглосуточной работы 15 мигрантов-стахановцев выдавали 25 тысяч бутылок с фальсифицированным напитком!

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом известного бренда", - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Мигранты из России раскрыли рецепт Кока-Колы.

На кадрах оперативной съемки сотрудники полиции попросили мигрантов показать, как они делали этот чудесный напиток. Ведь рецепт "Кока-Колы" - великая коммерческая тайна.

- Не знаю, я бочки с кислотой таскал, - заявил рабочий.

Другой показал канистру с коричневым концентратом, которую он смешивал с кислотой. Из грязной баклажки концентрат переливали в цистерны, где жидкость варили и смешивали с газированной водой. Оттуда жижа текла на розлив. На конвейере ее ждали новенькие двухлитровые бутылки с фирменными этикетками и красными крышечками.

В общем, никто рецепт так и не выдал. Каждый рабочий отвечал за свою роль в создании будущего напитка.

Камера оперативника заглянула в химическую лабораторию завода, где очевидно шла работа над улучшением вкусовых качеств "Кока-Колы".

"В ходе осмотра помещения изъято около 25 тысяч двухлитровых бутылок с готовой продукцией, канистры с концентратом, пластиковые бутылки, этикетки, крышки, оборудование для нанесения логотипов, а также автоматическая конвейерная линия. Возбуждено уголовное дело, ущерб, нанесенный правообладателю, превысил 2 миллиона рублей," - добавила Ирина Волк.

В МВД отметили, что деятельность нелегального цеха пресечена. В ходе следствия сотрудники полиции планируют установить организаторов чеховского завода по производству "Кока- Колы".

В свете последних международных событий, хочется добавить: надо не только установить, допросить и наказать, но и выяснить рецепт. Ведь во многих странах уже давно выпускаются клоны напитков, на рекламу которых США тратит миллиарды долларов. Отличает их от американской "Кока-Колы" лишь известный рецепт и несколько ошибок в названии.

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