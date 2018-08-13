2018-08-13T15:43:13+03:00
Политика

Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму

Российский депутат стала супругой руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
На церемонии присутствовали лишь близкие для Натальи людиНа церемонии присутствовали лишь близкие для Натальи людиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, личная жизнь которой долгие годы оставалось тайной для общественности, в минувшие выходные вышла замуж. Ее избранником стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Свадебная церемония состоялась в родном для Поклонской Крыму, где она проживала с 10 лет. Гости торжества рассказали, что все было оформлено "скромно, но со вкусом", передает Daily Storm.

На церемонии присутствовали лишь близкие для Натальи люди - родственники, коллеги из силовых структур и некоторые депутаты. В окружении Натальи Поклонской корреспонденту "Комсомольской правды" эту информацию комментировать пока отказались.

Избранником Натальи стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев

Избранником Натальи стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев

Кстати, ранее Наталья Поклонская уже однажды приоткрывала завесу тайны над своей личной жизнью. СМИ уже писали о неком гражданском муже депутата. В декларациях о доходах супруг не значился, но в прессе все же сплывала информация о том, что у Поклонской есть мужчина.

Сама Наталья информацию не опровергала, но и не подтверждала. Лишь однажды, летом 2017 года, она призналась, что рассталась с человеком, с которым планировала оформить брак. Есть информация, что именно с ним же Наталья и обвенчалась в Среднеуральском женском монастыре в конце 2015-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поклонская призналась, что рассталась с гражданским мужем

За личной жизнью депутата Госдумы Натальи Поклонской следят с тех пор, как ее впервые представили первым российским прокурором Крыма. Сначала она стала символом полуострова, потом всей России, и сейчас ее имя постоянно на слуху (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиян
Израиль может сорвать проведение конкурса «Евровидение»
Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции – победителей чемпионата Европы
В Москве скончался российский посол в Непале Андрей Будник
Пожар на греческом острове Эвбея бушует уже почти целые сутки
"Это было некрасиво": Газманов прокомментировал слова Вайкуле о Крыме
Пятнадцатилетний поджигатель уникальной церкви в Карелии заранее подготовился к преступлению
Землетрясение в Китае записали на видео
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Погибли трое россиян
Доренко высказал свою версию убийства Владислава Листьева
В Турции арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве посла РФ Карлова
"Я вас ненавижу. Я сатана!": Родители рассказали о подростке, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге
Меркель и Путин встретятся в Германии 18 августа
В Германии во время катания на тракторе пострадали 27 человек
При стрельбе в Манчестере ранения получили двое детей
Медики назвали безопасное количество соли для человека
Эксперт объяснил причину резкого увеличения курса доллара на торгах
Путин пока не давал поручений по проработке ответных мер на санкции США
«Я пошел жечь церковь»: Подросток, которого подозревают в поджоге церкви в Кондопоге, сделал это после сигнала с планшета
"Провокации не пройдут": Клинцевич прокомментировал заход эсминца США в Черное море
Все полицейские одного польского города одновременно ушли на больничный
Названы самые популярные городские автомобили 2018 года
Число пострадавших при ЧП на концерте в Испании превысило 300 человек
Aliexpress опроверг массовые блокировки аккаунтов россиян
Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа