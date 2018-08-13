Иногородние оккупировали столичные вузы

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-13T17:17:15+03:00

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В технари идут

С каждым годом все больше абитуриентов идет на инженерные специальности. Трудно сказать однозначно, что тут играет большую роль - желание самих подростков или рост количества бюджетных мест. Государство таким образом стимулирует молодых людей осваивать дефицитные специальности, необходимые экономике.

- Самые востребованные направления по госзаказу — это строительство, электроэнергетика и энерготехника, физика, IT, информатика и вычислительная техника, программная инженерия, - приводит пример Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета. - Но при том, что число бюджетных мест на инженерные специальности растет, проходной балл остается высоким — абитуриентам нужно не меньше 250 баллов за три ЕГЭ, чтобы поступить к нам.

Хит года - коммуникации

В юристы и экономисты школьники по-прежнему идут толпами, несмотря на все уговоры Минобразования (и Минпросвещения), которое говорит, что столько экономистов нам не надо. Но хитом этого года стали коммуникации.

- В этом году был всплеск интереса к коммуникационным дисциплинам — это связи с общественностью, реклама, межкультурные коммуникации, связанные с иностранными языками, - рассказывает Вадим Радаев, первый проректор Высшей школы экономики. - Затем по популярности идут дисциплины связанные с IT и компьютерными технологиями, социальные науки и лишь потом - гуманитарные специальности.

Портфолио решает

Абитуриенты, ухитрившиеся набрать больше 300 баллов за три ЕГЭ, теперь не редкость. Спасибо портфолио, которое помогает получить дополнительные баллы.

- Министерство образования то увеличивает, то снижает максимальное число баллов за портфолио, - поясняет Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета. - Это нужно для того, чтобы избежать коррупционной составляющей и вместе с тем не обесценить дополнительные заслуги. Скорее всего, в Москве число баллов за портфолио в будущем вырастет. Сейчас столичные школьники активно идут в инженерные, медицинские и тому подобные классы, и такое предпрофессиональное образование может принести им дополнительные баллы при приеме в вуз.

При приеме в магистратуру без портфолио тоже не обойтись.

- Мы учитываем участие в олимпиадах, выступления на конференциях, а также научные публикации бакалавров во время учебы, - перечисляет Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ.

Все больше иногородних

Если до введения ЕГЭ в столичных вузах было почти 70 процентов москвичей, то сейчас ситуация поменялась с точностью до наоборот. В среднем почти 70 процентов студентов московских вузов приехали из других регионов. И с каждым годом это число растет.

- В этом году иногородних студентов стало больше на 3-4 процента, - приводит цифры Михаил Эскиндаров. - С одной стороны, это усугубляет ситуацию с общежитиями. С другой стороны, получается, что ведущие вузы в крупных городах выкачивают таланты из регионов. Это, в свою очередь, стимул развивать местные университеты, чтобы они были привлекательны для способных абитуриентов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выбирают не профессию, а образ жизни

У современных детей другие представления о карьере и успешности. Они понимают, что в своей жизни сменят немало профессий, и выбирают не столько профессию, сколько образ жизни.

- Один наш абитуриент хочет стать политиком и поступал в МГУ на политологию — но понял, что там готовят, скорее исследователей политики. И он поступил к нам на учителя истории, - рассказывает Игорь Реморенко, ректор МГПУ. - Потому что ему важно знать историю и уметь приводить аргументы из неё. Плюс, по его словам, именно учителя часто становятся муниципальными депутатами и делают политическую карьеру.

Кроме того, абитуриенты стали гораздо мобильнее. Они чаще переводятся на другие направления и даже в другие вузы уже после 1-2 курса. Ну а магистратуру часто выбирают вообще никак не связанную с предыдущим образованием — просто по интересам и для души. Это, кстати, общемировая тендеция.

КСТАТИ

Скачки курса на плату за вуз не повлияют

- Несмотря на колебания курса рубля, цены на обучение для студентов не изменятся. Они объявляются заранее и фиксируются в договоре на протяжении всего времени обучения, - говорит Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета. - Единственные изменения могут быть для международных программ, где оплата идет в другой валюте. По сравнению с предыдущим годом цены на обучение выросли на уровень инфляции.

Цифры

Поступить в вуз на бюджет может почти каждый второй школьник — бюджетные места в бакалавриат рассчитаны на 57% выпускников школ этого года.