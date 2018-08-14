Долгая дорога домой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T18:47:38+03:00

Рикардо Лазо и Бусинка встретились в Москве, чтобы улететь вместе в Перу. Фото: Федор ПЕТУНИН

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Любовь с первого взгляда

Что такое собачье счастье, теперь точно знает сочинская дворняжка Бусинка. Бездомная собака обрела нового хозяина, причем в 12 000 км от Сочи.

Вечером 26 июня 32-летний бизнесмен из Лимы Рикардо Лазо возвращался в гостиницу в олимпийской столице России в отличном настроении. Сборная Перу, впервые за 36 лет пробившаяся на чемпионат мира, наконец-то одержала победу. Тут на глаза Рикардо и попалась Бусинка - она забралась во двор отеля в поисках безопасного места и еды.

- Я заметил, что она сильно хромает. Было понятно, что оставлять ее на улице нельзя, - вспоминает Рикардо. - Я быстро понял, что хочу забрать ее домой.

Но как это сделать? Билеты в Перу у болельщика были уже на следующий день, так что оформить все необходимые документы для перевозки животного он никак не успевал.

- В интернете нашел приют «ПовоДОГ», списался с его представителями, объяснил ситуацию. Они вызвались не только подержать у себя Бусинку, но и оформить все документы. Тогда я уже твердо знал, что вернусь в Россию за ней, - говорит Рикардо Лазо.

В руки специалистов собака попала не в лучшем состоянии: истощение, травмированная лапа. Но Бусинка еще очень молода, ей около семи месяцев, так что быстро пошла на поправку. Кстати, это имя ей дали в приюте. Менять его новый хозяин не собирается, хоть и произносит с акцентом.

- Сейчас, когда я вернулся, она меня узнала. Подошла, легла головой на коленку, - улыбается Рикардо. Бусинка у него на руках задремала и чувствует себя как дома.

Дорога до Лимы неблизкая - вместе с пересадкой занимает более 16 часов. Сотрудники «ПовоДОГа» дали новому хозяину рекомендации, как облегчить Бусинке перелет, а тот в ответ пообещал присылать фотографии питомца.

- Сопровождение животных, которых мы отдаем хозяевам, - обычная для нас практика, - говорит руководитель программы защиты животных фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» Татьяна Шалимова.

Помощь пришла

Приют для бездомных животных «ПовоДОГ» открылся в Сочи по инициативе основателя фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски накануне Олимпиады-2014. Тогда проблема уличных собак встала особенно остро - перед Играми Сочи представлял собой огромную строительную площадку. Съехавшиеся туда рабочие подкармливали четвероногих бродяжек, и те быстро к ним привязались. А когда олимпийские объекты были сданы, собаки оказались предоставлены сами себе. Перспективы у них были самые мрачные.

Именно в этот момент распахнул свои двери первый в Сочи частный приют для бездомных собак «ПовоДОГ». С тех пор новый дом в России, США и странах Европы обрели 720 бездомных собак. Сейчас в приюте около 300 постояльцев.

- Пример «ПовоДОГа» заразителен. Посмотрев, как работают здесь волонтеры и ветеринары, я решил открыть аналогичный приют на родине, в Лиме, - делится планами Рикардо Лазо. - А Бусинка станет нашим символом и талисманом!

«ПовоДОГ» планирует расширяться. Нынешней осенью будет открыто еще четыре приюта: в Наро-Фоминске, Абакане, Иркутске и Красноярске.

- Главная наша задача - социализировать собаку и найти ей новых хозяев, - говорит Татьяна Шалимова. - Надеюсь, пример Рикардо вдохновит других поучаствовать в судьбе наших питомцев.

Инвестиции в приюты «ПовоДОГ» составят за 2014 - 2018 годы около 250 млн. рублей. Помимо содержания приютов, в «Вольном Деле» планируют проводить работу со школьниками по воспитанию этичного отношения к животным, пропагандировать и распространять свой опыт усыновления бездомных животных.

КСТАТИ

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» - одна из крупнейших частных благотворительных организаций в России. С 1998 года фонд реализовал более 500 проектов в 50 регионах России. Основные направления работы - образование, наука, культура, защита животных. Среди ключевых проектов фонда - поддержка Фанагорийской археологической экспедиции, программа подготовки будущих инженерно-технических кадров «Профессионалы будущего».