Михаил Саакашвили: Порошенко президент-дебил!

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-13T19:42:27+03:00

Декабрь 2017 года, Михаил Саакашвили выступает на митинге своих сторонников в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналистка украинского издания СТРАНА.УА приехала в Амстердам, где сейчас обитает экс-глава Грузии и экс-губернатор Одессы, чтобы поговорить с ним о многом. Но самые экспрессивные эпитеты достались от него нынешнему главе Украины. Только почитайте

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— Кто вам Порошенко? Враг, оппонент? Как вы его называете?

— Я даже Путина не считаю личным врагом. Порошенко тем более я врагом не считаю. Порошенко это мелкий бессарабский барыга. Это человек, который пришел в политику делать деньги. Вся политика Порошенко – это «купи-продай». Это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны.

— Разве на этом можно заработать деньги?

- Конечно. Сейчас они будут вкладывать эти деньги в выборы. И, я надеюсь, большую часть этих денег украдут.

— Тимошенко заявила, что Порошенко готовит отмену выборов президента (они должны пройти на Украине весной 2019 года, - ред) через эскалацию конфликта на Донбассе. Верите ли в это?

— Я верю, что Порошенко способен на все, и, возможно, у Юли больше информации. И то, что он будет договариваться с чертом, лишь бы удержаться у корыта, это однозначно.

Если Порошенко нужно будет слить часть территории для победы на выборах, он это сделает. Порошенко не труслив. Он в своей мерзости остается смелым.

— Вас называли другом Порошенко со студенческих пор. Вы дружили?

— Нет. У нас было много общих друзей, но это человек, который тогда интересовался только деньгами. А у меня были состоятельные родители, бабушка с дедушкой, они присылали мне деньги, и я не нуждался. Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей.

— На каком бизнесе он "кидал" людей?

— На всем – от видеосалонов до компьютеров. У него был видеосалон, где они крутили "Эммануэль-2". Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон.

— Если бы сейчас мимо прошел Порошенко, вы бы пожали ему руку?

— Нет. Порошенко должен сидеть и общаться с прокурорами. Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти тысяч людей в "котлах", в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко – это убийца надежды.

С ним не о чем разговаривать. Он никто. Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины, отсидевший 8 лет в США за коррупцию, ред.), потому что ФБР завела на него папку дел.

— Откуда вы знаете?

— Я разговаривал с людьми, которые знают. Дела, связанные с его офшорными счетами.

— А если он победит на выборах?

— Он не победит. У людей есть чувство самосохранения. У Порошенко шансов нет.

Порошенко сказал одному моему американскому другу: "Саакашвили все время сидит на коксе. Я точно знаю. Посмотри ему в глаза. Саакашвили нюхает кокаин". Это Порошенко! Президент! Дебил! Лжет, и говорит, что у него есть точная информация, причем он точно знает, что я никаких наркотиков не употребляю. У меня в тюрьме кровь три раза брали. Их это очень интересовало.

— Его дезинформируют или он выдумывает?

— Порошенко – президент-сплетник. Верит в то, о чем врет.