Эволюция Сергея Шнурова: с алкоголического дна до буржуа-полумарафонца

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-13T21:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Шнуров никогда не претендовал на звание иконы моды. От слова «совсем». Когда группа «Ленинград» только начинала свою деятельность, ее лидер, скажем прямо, выглядел не ахти. «Дикий мужчина - табак, перегар и щетина» - были его главными украшениями. Одежда будто из соседнего секонд-хенда, но не подобранная с любовью, а что ближе лежала. Иногда рокер и вовсе пренебрегал гардеробом - например, на своем первом концерте в Нюрнберге артист и его команда выступили голышом. Даже без носочка на причинном месте - решили в жаркую погоду проветрить свои «шнуры», видимо. Питерский музыкант говорил, правда, что его внешний вид - это концепция. Что он хочет отделить себя от тех артистов, которые копируют стиль западных коллег - «чтобы показать свою непричастность к этой героике». Поэтому он и одевался дико - то папаха, то цыганский пиджак и кирзовые сапоги, то майка-алкоголичка с его любимыми спортивными штанами.

Музыкант на вручении премии "Ника", 2004 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Внешности своей Сергей тоже уделял не так много внимания - то отрастит бороду и волосы, то сбреет все под ноль. Бицепсы, «кубики» - смеетесь что ли? Аккуратный жирок, чуть опухшее от постоянных возлияний лицо прекрасно вписывались в концепцию группы - «алкотреш». Многие всерьез переживали за здоровье Шнура - он был символом бухающей интеллигенции и плавно шел ко дну. Музыкант даже признавался, что у него был слоган: «Водка - это я» и рассказывал, что как-то пил 1800 дней подряд, потому что дал слово коллеге по группе «бухать каждый день». И ни одна из девушек не смогла перевоспитать рокера. Пока он не встретил Матильду.

Сергей Шнуров в 2009 году.Фото: Тимур ХАНОВ

Именно с Матильдой лидер «Ленинграда» начал волшебно преображаться. Дело даже не в заработках - хорошую одежду дорогих марок Шнур мог позволить себе и в двухтысячных. Но, видимо Матильда и стилисты из модных изданий, для которых пару фотографировали все чаще, смогли объяснить, что свой стиль - это, конечно, хорошо, но можно и его сохранить, и выглядеть при этом круто, а не бомжевато. Сам артист говорил, что его бывшая жена не сделала его лучше, а просто спасла, и если бы не ее усилия, то мы бы уже несколько лет как не слышали бы новых песен «Ленинграда».

Сергей Шнуров и Матильда на церемонии вручения премии "Человек года" по версии GQ, 2016 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В браке с Еленой (настоящее имя Матильды) Сергей сменил дешевую стоптанную обувь на «лабутены» (конечно, мужской вариант, но тоже с красной подошвой). Блогеры даже начали делать обзоры самых дорогих кроссовок Сергея (некоторые из которых стоят более 100 000 рублей), а он не останавливается. Гардероб артиста сейчас выглядит по-богаче, чем у светской дамы. По словам Шнурова, он решил «возглавить безобразие» - мол, если 90-е возвращаются, то он будет паровозом а не тем, кто впрыгнул в последний вагон. Поэтому выглядит он, по его признанию, как «лакшери-алкаш».

В наше время Шнур собирает стадионы и не гнушается выступлениями на гламурных поп-фестивалях. На фото справа - музыкант в уже далеком 2006 году. ФОТО Михаила Фролова + ИТАР-ТАСС/Интерпресс/

Перемены коснулись не только гардероба - Шнуров раньше пропагандировал антиспортивный образ жизни. Говорил, что спорт - это вредно, и если где-то пишут, что он им занимается, значит врут. А те, кто ведет здоровый образ жизни, в первую очередь занимаются «образом», который к здоровью никакого отношения не имеет. Даже написал песню «ЗОЖ», где высмеял всех любителей правильного питания и фитнеса: «Говорят, что пить не в моде. В моде щас, какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе. ЗОЖ - это вообще …(вранье - Авт.)». И что мы видим сейчас - Сергей занялся спортом! Те люди, которые радостно поддерживали философию Шнура и спивались вместе с ним, не могут ему простить недавних фотографий с международного забега «Белые ночи». А пробежать, простите, даже любительскую дистанцию в 10 километров за 1:12:37 - это не жук чихнул. Надо долго тренироваться, держать тело в форме, правильно питаться. На последнем фестивале «Нашествие» Шнуров выступил без футболки, и удивил публику тем, что на его на животе появились вполне заметные «кубики». Ждем появления рокера на полумарафоне, к которому, по его словам, он уже начал подготовку.

45-летний артист сейчас на пике формы - сделал модную стрижку, вставил зубы за 250 000 долларов, а по словам пластических хирургов, еще и активно пользуется услугами косметологов. По словам его знакомых, Шнуров с супругой ездили в спа-клинику за границу, где его организм почистили, приведя в порядок после долгих лет запоя. Да и Ксения Собчак как-то застукала рокера в детокс-клинике: «Вот она, ирония жизни. Я типо «свеццкая львица», но все время работаю на трех работах, он - алкоголик-дебошир и вдруг - страшный детокс То ли мы лицемеры, то ли жизнь г…..о». Нет, и сейчас Сергей позволяет себе алкоголь, но уже в меру - все же со здоровым образом жизни упиваться не получится, особенно если ты планируешь бегать полумарафоны. Поклонники артиста могут сколько угодно злиться и обвинять его в том, что рокер предал свои идеалы, но против истины не попрешь: хочешь до пенсии дожить - бросать надо пить, и с ЗОЖем дружить. И, кажется, развод с Матильдой только придал музыканту желания хорошо выглядеть - бухать в моменты расставания любой дурак может, а Шнуров, как мы знаем, далеко не дурак.