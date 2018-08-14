Можно ли заработать на книгах, которые отдают москвичам библиотеки

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-13T21:17:04+03:00

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«Книгорасхват»

«Слышала? Библиотеки опять списанные книги раздают. Можно взять. Бесплатно!». О том, что на сайт «Списанные книги» выложили очередную порцию томов из библиотек, я узнала не где-нибудь, а в кафе. Две барышни за соседним столиком обсуждали известие как нечто очень важное, сразу после мужиков и планов на отдых. Уже вечером вести о пришедшей халяве замелькали в ленте ФБ. Куча народу написала мне в личку: не забудь, выбросили книги! А известная библиотекарь Анастасия Гачева даже проинформировала общественность отдельным постом: не пропустите. Особо умные уже сдают добытое в букинистику. А вы чего ждете?

Портал «Списанные книги» создан, чтобы рассказать, что библиотеки Москвы готовы вам подарить. Любой заинтересованный читатель может посмотреть на карте, какие книги дарит ближайшая к нему библиотека, или выбрать понравившиеся в каталоге. Страшно сказать, но раньше книги просто списывали из библиотек и сжигали. Однако со 2 марта прошлого года их раздают добрым людям, согласно новому приказу Министерства культуры. Добрых людей много. Дважды списанные книги уже выбрасывали в народ и дважды их расхватывали подчистую.

Несколько минут мне потребовалось для создания кабинета на сайте. И - можно выбирать, что душе угодно, но - торопиться. Наблюдения показали: книгорасхват идет со скоростью четыре тысячи книг в день. С начала июля их было 165 тысяч. Сейчас осталось чуть больше двух.

В изобилии Ленин и «Уринотерапия»

Библиотеки избавляются от Ленина. Труды вождя революции доминируют в разделе «художественная литература», изобилуют в «детской литературе» и куда без него в «философии». Ильича нет разве что в разделе «сельское хозяйство». Вместо него библиотеки выкинули полсотни экземпляров фолианта «Как вырастить облепиху».

Имеется и другой балласт. Библиотека № 168 избавляется от Маяковского. Среди списанного - «Маяковский едет по Союзу», «Маяковский и современность», «Маяковский на Красной Пресне». Библиотека 72 пытается спастись от «Разгрома», щедро предложив читателю кучу книг Фадеева и раздает залежи «Мангусты» Бориса Житкова. «Некрасовка» списала тонну Донцовой. В изобилии - «Духлесс» и «Уринотерапия».

Среди пособий «Капитальный ремонт» лохматого года, откровений КПСС «в резолюциях и решениях», «Юридических консультации по пенсионным вопросам» и «подлинных китайских гороскопов на 1993 год» попалось нечто любопытное вроде произведений «Шкура неубитого мужа» некой Анны Михалевой.

Сайт услужливо предлагает выбрать книги по названию, по тематике, по автору. К сожалению, в полной мере воспользоваться услугами сервиса мешает большое количество опечаток. «Перемена мест» Льва Гурского, например, попала в категорию детских (библиотека № 232), вместе с романами Виля Липатова предлагали «Гамлета» липатовского тезки Виля Шекспира. Прекрасно замаскировали «Третий глаз Шивы» Еремея Иудовича Парнова. В библиотеке № 113 книга преобразилась в «Третий глаз Тивы» Елисея Ивановича Парнова… Грузинский писатель Отар Чиладзе стал Отаром Чиладже, фигурировали загадочные «Тендерные исследования», в разделе юридической литературы обнаружился «Цемент» Гладкова. Но тратить время стоило, ибо жемчужных зерен оказалось немало. Их (то есть, жемчужные зерна) можно выбирать не больше десяти в день и забирать самовывозом со всей Москвы в течение трех дней.

Поход за чтивом

В советское время списание книг шло интересным путем. Сжечь книги было можно. Раздать читателям - нельзя. Библиотекари рассказывают истории, как потихоньку, будто котят, они уносили приговоренные к сжиганию книги домой, оторвав предварительно семнадцатую страницу, на которой обычно ставился штамп библиотеки. Не дай бог решат, что ты растаскиваешь фонд! Книги списывались «по ветхости» и «по нечитаемости». Не читаемым томик становился в том случае, если в течение пяти лет его никто не запрашивал. По ветхости списывали чиненную литературу и мало кого интересовала, что такая-то и была самой нужной и востребованной.

При таком раскладе понятно, что сайту «Списанные книги» библиотекари страшно рады. Несколько лет назад ярмарка «Нон-фикшн» устроила показательную инсталляцию. В ЦДХ построили до потолка гору из книг, склеенных между собой и проткнутых штырем. Думали, будет красиво. Но получили обратный эффект. Толпы негодующих читателей бросились отдирать книги, обвиняя в вандализме устроителей выставки. За считанные часы спасенные фолианты были растащены. Нечто подобное происходит и со «Списанными книгами».

- Раздаем такое, что самим не верится, - говорит заведующая детской библиотеки на Хабаровской улице Вера Карпачева. - Никогда не думала, что кому-то понадобится Воронкова «Солнечный денек». Нет, пришли, забрали. Или вот приходят родители и берут для детей самые потрепанные и ветхие книги. Спрашиваем, зачем вам такая старая нужна, на нее дунешь, она рассыплется. Отвечают: зачитанную книгу ребенку приятнее держать в руках...

Вопрос «что не берут» ставит в тупик заведующую юношеской библиотекой номер 72 Надежду Алешину .

- Вы знаете, все берут. И по радио журналы, и техническую литературу. Это же сейчас не издается…

- Что, и про Ленина берут?

- Зря смеетесь. Очень хорошо берут. Востребованная литература.

На столе заведующей - стопка книг, подготовленных к выдаче. Учебники по сопромату и теоретической механике. Альманахи «День поэзии». Они вообще пользуются большим спросом, причем, у юридических лиц. Такими изданиями украшают полки кафе, оформленных в стиле советских квартир.

- Я не могу понять только одного, - задумчиво говорит Алешина. - Для чего, например, людям ездить аж из Зеленограда в Гольяново за детективами Поляковой и Донцовой?

- Неужели ездят?

- Еще как.

Жемчужное зерно

Кто ищет, тот всегда найдет. Мой урожай - сборник эссе Эзры Паунда. Экзотические писатели вроде Иржи Марека и Володи Тейтельбойма, которых издавали в советские годы, а сегодня - днем с огнем. Удалось отыскать сборник рассказов «При свете маленького прожектора» недавно ушедшего ректора Литинститута Сергея Есина, изданный в 1976 году. «Очерки бурсы» Николая Помяловского входят в список для чтения всех филологов, но в университетских библиотеках встречается редко… Разжилась и поэзией: Межиров, Самойлов, Рейн, Соснора. Состояние разное: от полностью растрепанной, с плесенью, до книги, которую вообще ни разу не открывали. Несколько томов увели из-под носа. Особенно это касалось прибалтийской поэзии. Сколько ни охотилась - за Эдуардом Межелайтисом - добыть не удалось. Как объяснил потом директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, прибалтийские авторы пользуются спросом по причине очень хорошей графики, украшающей издания.

Вишенкой на тортике стал сборник пьес молдавского автора Иона Друцэ «Возвращение на круги своя» - на сайте Alib.ru точно такая же книга стоит 450 рублей). Самой дорогой добычей стал роман «Спутники» Веры Пановой, посвященный труду медработников во время войны. За такую красоту Alib.ru, например, просил 1200 рублей. Очень искала «Сто кушаний из остатков», 1913 года, изданного в «Молодом курьере». Книголюбы сулят за эдакое счастье неимоверные деньги. Но, к сожалению, не нашла. Зато получила несколько бесплатных советов, как разбогатеть при помощи книг.

Счастье с автографом

О том, что книги, добытые бесплатно, продаются в букинистических отделах, библиотекари знают хорошо. Нередко книги со штампами встречаются и на развалах. Как отмечают специалисты, обратить внимание следует не только на сайт «Списанные книги», но и на полки букроссинга. Основные пользователи этих полок - именно книгопродавцы. Как рассказала одна из сотрудниц, по негласным требованиям, библиотеки не могут принять в фонды книги старше пяти лет, даже если таких нет в библиотеке. Поэтому прекрасные собрания, переданные частными лицами, зачастую оказываются на полках буккросинга, откуда их моментально забирают перекупщики.

Но есть и другой способ озолотиться.

Неожиданно для себя книголюб Владимир Гуга, обратившийся к порталу в первые дни работы, разжился книгой Бориса Слуцкого с автографом Аксенову.

- Просто невероятная история... Увидел книжку Бориса Слуцкого «Годовая стрелка», 1971 г.. Взял на память. Не глядя. А жена Катя своим внимательным глазом обнаружила в ней дарственную надпись: «Василию Аксенову - от его усердного читателя. Борис Слуцкий. 15.8.1972». Получается, книжка из библиотеки Аксенова перекочевала в какую-то другую библиотеку. А теперь она, стало быть, очутилась у меня, - рассказал Владимир Гуга «Комсомолке».

Впечатленный Гуга взялся полистать книгу и сделал новое открытие. На последнем загибе суперобложки обнаружилась надпись, сделанная рукой Аксенова: "Бухарест корп.2 комн 79 4 этаж Камил Хробак". И здесь Гуге пришлось провести небольшое расследование в стиле Ираклия Андроникова.

Книга Бриса Слуцкого с дарственной надписью Василия Аксенова - такой том уже представляет ценость для библиофилов и может быть продан на аукционе. Фото: предоставлено Владимиром Гугой

- Я конечно, сразу нагуглил, что Камил Хробак - переводчик с русского на чешский, а "Бухарест" - московская гостиница. Сейчас она называется "Балчуг". Получается, еще до эмиграции Аксенов встречался с Камилом Хробаком по каким-то своим литературным делам, а адрес, чтобы не забыть, написал на суперобложке Слуцкого. Возможно, найденная книга могла бы подкинуть загадку аксеноведом: а переводился ли он на чешский? - говорит Гуга.

А директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров отметил, что стоимость такой книги с автографом на аукционе может превышать десять тысяч рублей. По словам библиофила и коллекционера Александра Спивака, зарабатывать на сайте «Списанные книги» могут разве что профессиональные книготорговцы. «Эти люди обладают площадями, чтобы хранить книги и могут позволить себе взять бесплатно кучу книг и потом продавать их рублей по пятьдесят».

Не согласен с коллегой глава «Литфонда» Сергей Бурмистров. Он не отрицает: собрать на сайте инвестиционно привлекательную библиотеку действительно сложно, ведь книги в советское время выходили огромными тиражами. «Однако принимая во внимание огромное количество книг, которые приходится списывать библиотекам, можно рассчитывать на определенный успех», - говорит коллекционер. Специально для читателей «КП» Бурмистров дал несколько советов, как искать книги на портале.

Встреча с переводчиком. Фото: предоставлено Владимиром Гугой

НАЧИНАЮЩЕМУ БИБЛИОФИЛУ

1. Определитесь с предметом коллекционирования. Нельзя собирать все, поэтому максимально сузьте тему. Например, можно собирать только советскую поэзию определенного времени. Только сборники Слуцкого.

2. Обращайте внимание на дебютные книги и то, что ушло из поля зрения не коллекционеров.

3. Любую не редкую книгу делает редкой автограф. Книга 1971 года со стихами Бориса Слуцкого стоит немного, но автограф автора сделал ее ценной. В нашем случае ценность увеличена его адресованностью коллеге писателя, Василию Аксенову.

4. Приобретая книги из библиотек, внимательно следите за тем, чтобы штамп был погашен. При этом одной печати «погашено» - недостаточно. Вручную должен быть указан номер акта списания. И только тогда книгу можно будет впоследствии продать на аукционе.

5. Запаситесь временем и терпением. Пусть вас греет мысль о том, что тоненькая книжечка Велимира Хлебникова не так давно была продана за 20 миллионов рублей.