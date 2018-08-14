Нужна ли дача горожанину в ХХI веке: радость это или каторга

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-14T01:34:27+03:00

Лучший пляж для Дины Карпицкой - веранда на подмосковной даче. А Сергей Пономарев предпочитает комарам и грядкам далекие страны и моря. Фото: Личный архив

В студии Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) наши корреспонденты жарко поспорили о летнем отдыхе на загородных участках [опрос]

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ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СТРАШНЫЙ СОН

Афонина: - Кому что. Кому пионы и огурцы. А кому - подальше от дачи. И вспоминают ее как страшный сон. Когда наконец-то дачный сезон завершается, люди могут спокойно в городе вздохнуть. В общем, дача, участки за городом - рабство или радость?

Пономарев: - Слава богу, я сейчас в городе.

Карпицкая: - Вы, наверное, с дачи только что приехали?

Пономарев: - Нет, я на даче не был в этом году ни разу. Надеюсь поставить рекорд и не посетить ее вообще.

Карпицкая: - Урбанизация уже до самых мозгов людей пробила. Город, город, только город. Я не вижу здесь деревьев, я не вижу здесь речек, никакой живой природы. Для меня лично дача - такая отрада. Я всю неделю сплю и вижу вечер пятницы, чтобы уехать. Это же счастье!

Пономарев: - Дача - это такой нелепый анахронизм еще досоветского времени. Я напомню: дачи появились еще в XIX веке - помните сюжеты Чехова? А в Советском Союзе. в начале 50-х и особенно в середине 60-х прошлого века начали выделять так называемые садовые участки в садовых товариществах. В некоторых регионах их до сих пор так и называют - сады. Понятна причина выдачи этих четырех или шести соток, а если была большая семья, то нарезали 10 или даже 12 соток. Дачный участок считался чем-то вроде подсобного хозяйства для горожанина в условиях постоянных продовольственных нехваток. Чтобы выращивать свои овощи, картошку, ягоды и так далее.

Но сейчас-то какой в этом смысл? Абсолютно свободный доступ ко всем фруктам, овощам, ягодам круглый год. Это такое рабство на самом деле. Я напомню, что в конце 80-х годов по телевизору показали очень популярный тогда бразильский сериал «Рабыня Изаура». И в российский обиход вошло словечко «фазенда». А что такое фазенда? Это бразильская загородная помещичья усадьба, где рабы выращивали сельхозпродукцию. Народ очень точно воспринял это понятие, потому что оно полностью соответствовало его дачным занятиям.

Второй момент. Наличие дачи делает человека ее заложником. Фактически ты не можешь смотреть на большой красивый разнообразный мир, который окружает нас. Когда сломались границы, когда нет железного занавеса, при котором человек был вынужден «отдыхать» только на этом участке.

Карпицкая: - О каких упавших границах вы говорите, когда у нас только 5% населения паспорт заграничный имеют в стране? Людям детей некуда вывезти летом, хотя нужно куда-то из города, из асфальта ребенка на чистый воздух. Куда? На какие шиши?! Здесь же все свое, родное.

ЭКОНОМИТ ИЛИ РАЗОРЯЕТ?

Афонина: - Прозвучала еще одна претензия к даче - что это постоянный источник, нет, не сбора урожая, а денег, которые в дачу нужно вкладывать. Ремонт в квартире делаешь один раз в десять лет, а дача нуждается в деньгах постоянно (см. справки «Средние затраты на дачу» и «Сколько стоит возня с растениями»).

Карпицкая: - Я три года назад обзавелась дачей. Могу рассказать, сколько это стоит.

Пономарев: - Ты, насколько я понимаю, ездишь на дачу на собственной машине?

Карпицкая: - Абсолютно правильно понимаете.

Пономарев: - Итак, следим за руками. На примере Подмосковья. В других регионах в зависимости от климатических условий ситуация может быть несколько другой. Подмосковье, дачный сезон длится максимум 5 месяцев - с мая по сентябрь. Если ездить в течение этих пяти месяцев каждые выходные, то получается 20 поездок туда и обратно. Средняя длина поездки - это по минимуму сто километров. На самом деле москвичи ездят и в Калужскую область, и в Тверскую, и в Смоленскую. Но даже по минимуму двести километров - туда и обратно. На одну поездку надо самое меньшее, с учетом пробок, 15 литров бензина. В итоге только одна поездка обойдется в 650 - 700 рублей. За сезон получается 13 - 15 тысяч рублей только на топливо. Я уже не говорю о 4 - 5 часах, которые люди проводят в поездках по забитым дачниками дорогам.

Афонина: - А вы на электричке!

Пономарев: - Тогда те же 20 поездок обойдутся вам за сезон в 7 тысяч рублей при расстоянии 100 - 115 км. А если едет семья из трех человек, то это 21 тысяча рублей.

Карпицкая: - Все мужчины такие крохоборы...

Пономарев: - Каждый год надо платить налог на имущество. Электричество, газ, межевание, регистрация... Электрик, бухгалтер, охрана и прочая обслуга.

Карпицкая: - Вам дворецкого еще на даче только не хватает в ваших подсчетах.

Пономарев: - Получается, что даже затраты, которые человек или семья несут в течение сезона на дачу, сопоставимы с пребыванием в том же самом турецком отеле «все включено».

Карпицкая: - Я на даче купаюсь в озере бесплатно. Купить килограмм огурцов, которые хорошо растут в нашем регионе. Их посадил и раз в неделю полил - это 100 рублей. В неделю семья может съесть их 5 кг.

Пономарев: - Вы одними огурцами питаетесь?

Карпицкая: - А маски из них делать? Поход к косметологу - 2 тысячи рублей. На даче наложил маску огуречную или земляничную из леса - сколько денег сэкономил. И вообще на удовольствиях нельзя экономить. Дача - это удовольствие.

Пономарев: - Слишком дорогое удовольствие...

НО ЕСТЬ ЖЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

В разговор вступает ведущая программы «Вот такая петрушка» на Радио «КП» «тетя Таня» - Татьяна Кудряшова:

- Я на дачу уезжаю где-то полшестого утра, в шесть часов я уже там. И четыре часа до наступления жары - это очень неприятно, когда плюс 37 в тени, но я работаю. Потому что кусок земли, который у тебя есть, он требует ухода. Вы говорите: ой, это так тяжело, это наказание, оброк. Нет, человек разумный понимает, что продукты, которые он вырастил сам, вкусные, они экологически чистые. Инструменты, для того чтобы это все сделать быстро и было время отдыхать, должны быть очень современными и хорошими.

Афонина: - И это называется - отдых?

Пономарев: - Да это каторга на самом деле.

Карпицкая: - У кого как. Я на даче не выращиваю ничего. Я приезжаю и наслаждаюсь тем, что у меня природа. Сейчас есть современные технологии. Не нужно убиваться и что-то делать. Все работает дистанционно. У меня есть специальная розетка, которая включает в нужный момент обогреватель. Я приезжаю - у меня уже тепло. У меня там камера видеонаблюдения, которая обходится 500 рублей в месяц.

Пономарев: - Когда мои тесть и теща, люди старой формации, деревенские, купили участок, от которого я сейчас всячески отбиваюсь, дача была вся заставлена парниками, грядками. Сначала моими усилиями и уговорами треть этого места была засеяна газоном. Потом еще. Практически сейчас ничего не осталось. Хотя наезды по поводу раскапывания и создания новых грядок продолжаются. В любом случае на этой даче, даже если она засеяна газоном, без работы не останешься. Газон нужно косить. Небольшие грядки надо полоть. Смородину собирать.

Карпицкая: - Что ее собирать? Пошел к кустику, сорвал, в рот себе положил.

Пономарев: - А зачем? Сколько той смородины надо? Хочется мне смородины поесть - я пошел на рынок и купил ее за полкопейки.

Карпицкая: - Да у меня дочь ходит, с куста ест.

Пономарев: - Я знаю производительность этого труда. Это называется мешок картошки по весне посадил, полтора мешка по осени собрал. Артель «Напрасный труд».

Карпицкая: - Да что вы прицепились к этому огороду? Кому нравится, тот копает, кому не нравится, не копает.

НЕ НУЖЕН ИМ ЛОНДОН С ПАРИЖЕМ

Карпицкая: - Я как квалифицированный специалист-управленец скажу, что смена видов деятельности - это лучший отдых для мозга. Если ты в городе целыми днями забиваешь голову проблемами, то приезжаешь на дачу, включаешь супермощную косилку, косишь траву и проветриваешься. Мне на мой участок в 10 соток достаточно 40 минут. Неужели это такая убийственная работа, из-за которой мне надо все продать и ездить в какой-то турецкий отель?

Афонина: - И как счастливы молодые семьи, которые отправляют родителей на дачу, а сами наслаждаются…

Пономарев: - На самом деле дача - это такая цепь, которая тебя держит…

Карпицкая: - В чем цепь?

Пономарев: - Фактически весь дачный сезон ты так или иначе к этому участку привязан. Дача закрывает железным занавесом тебя от мира.

Афонина: - Сергей Александрович, вам наши слушатели пишут: «А вы что, в Турцию каждые выходные летаете?»

Пономарев: - Возьмем самый захудалый дачный участок, то есть в садовом товариществе 6 соток в пределах 100 км от Москвы. Его стоимость - не менее 1 миллиона рублей. Но есть разные направления, где стоимость дачи доходит и до 2 миллионов, и до трех, и до пяти. Этих денег, если продать вашу дачу, хватит на то, чтобы всей семьей ездить за границу, в Турцию или Таиланд, семь-восемь, а то и десять лет. Продав дачу, вы сможете лично посмотреть и побывать в Лувре, в Прадо, в Брюссельской королевской академии художеств… Да где угодно!

Карпицкая: - Один раз.

Пономарев: - Извините, если вы будете сидеть на даче, вообще ни разу не побываете. А что вы предлагаете вместо этого? Окопаться на участке, кормить комаров и с соседом пить водку.

Карпицкая: - Скажите, Сергей, вам когда-нибудь хочется на природу выехать?

Пономарев: - Конечно, мне хочется на природу. Я еду на природу, а не на дачный участок с забором.

Карпицкая: - Куда именно?

Пономарев: - Да хоть куда. Хоть в лес. Хоть выйду из своего дома, пойду к речке, пойду в рощу, пойду в парк. Вот природа.

Карпицкая: - Городская природа. А такую, чтобы совсем вдали?

Пономарев: - А если вдали, для этого я предпочитаю ездить по другим регионам, по другим странам. Я только что вернулся с Черного моря. Дорога до Краснодара на самолете занимала у меня 2 часа и от Краснодара до побережья - 1,5 часа. Итого 3,5 часа. До дачи я еду с помощью общественного транспорта и всего остального 4 часа.

Карпицкая: - А до аэропорта вы не с помощью общественного транспорта доезжаете?

Пономарев: - Аэроэкс­пресс - полчаса.

Карпицкая: - Так приплюсуйте.

Пономарев: - Хорошо, 4 часа.

Карпицкая: - Не нужен нам берег турецкий…

Пономарев: - А мне нужен турецкий, итальянский, французский, и Океания, и Юго-Восточная Азия. Дача не нужна.

Карпицкая: - Современные люди могут себе позволить все.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей ТУМАНОВ, руководитель общественной организации «Садоводы России», ведущий программы «Моя дача» на Радио «КП» (97,2 FM):

- C экономической точки зрения ничего невыгодно сажать, москвичи выращивают все для хобби. Но ведь Россия большая, люди выращивают себе пропитание! Не выжить без этого.

МНЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

Эксперт моды Влад ЛИСОВЕЦ:

- Такой отдых не предпочитаю. Чтобы один день отдохнуть красиво, в чистоте, среди стриженой травки, всю неделю надо полоть, пахать, шпаклевать, мазать. Эта жизнь на небольшом кусочке земли, но вокруг тебя забор, меня вообще не прельщает. Поэтому дачи никогда не было, не мечтал и точно никогда не будет.

МНЕНИЕ НАРОДА

(прислано в ходе прямого эфира)

Из WhatsApp: Дача - это беда с постоянными поборами на разные нужды садового товарищества, а со следующего года мы должны еще официально платить зарплату бухгалтеру и председателю…

Из Viber: Дача - это вечный двигатель! Один раз приобрел - и всю жизнь при деле.

Из WhatsApp: У меня тут все кочки знакомы, пруд, знакомая выдра, ягоды, грибы, Родина, мама…

Из WhatsApp: Дача - свой дом, а в Турции - чужой номер.

Из YouTube: А работать на городском заводе, попутно получая высшее образование, - это отдых?

Из Viber, Вера: Дача только для здоровых, и дорога изматывает, да и, пока доедешь, надышишься копотью в пробках.

Из YouTube, Jax JS: Боже, какой старый человек, а так ведет себя безобразно. Лень родилась вперед его. А как же раньше работали в колхозах с утра до ночи, и ни кто не жаловался?

Из WhatsApp, Михаил: У меня отпуск один раз в году, и я хочу отдыхать на море в Севастополе!

При участии Елены АРАКЕЛЯН, Вероники БОРИСЕНКОВОЙ, Ирины ЕЛЬКИНОЙ, Сергея КРАСНОВА, Анны КУКАРЦЕВОЙ, Юлии СМИРНОВОЙ и агронома Михаила ВОРОБЬЕВА.