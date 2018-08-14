2018-08-14T02:16:31+03:00
Звезды

«Как не стыдно! При девочках голый»: Алексей Панин зажигает в Крыму на нудистском пляже

Актер отдыхает на Черном море вместе с 10-летней дочкой Нюсей [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Алексей Панин вместе с дочкой Нюсей отправился в отпуск в Крым. Актер предпочитает загорать только голышом и только на нудистских пляжах. Фото: Инстаграм.Алексей Панин вместе с дочкой Нюсей отправился в отпуск в Крым. Актер предпочитает загорать только голышом и только на нудистских пляжах. Фото: Инстаграм.
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Алексей Панин – давний приверженец солнечных ванн в чем мать родила: начиная с 18 лет актер каждое лето отправляется в Крым, где проводит отпуск на нудистском пляже в Симеизе. Кусочек суши, облюбованный любителями стиля «ню», располагается у подножия горы Кошка в Голубом заливе. У 40-летнего артиста уже сложилась своя компания друзей-нудистов, вместе с которыми он загорает голышом днем и весело проводит время по вечерам. В этот раз вместе с Паниным в Крым отправилась его дочка – десятилетняя Нюся.

Панин щедро делится снимками своего досуга на нудистском пляже. Фото: Инстаграм.

Панин щедро делится снимками своего досуга на нудистском пляже. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме актер с удовольствием делится снимками зажигательного досуга своих друзей нудистов. На фотографиях то и дело мелькает сам Алексей, позирующий обнаженным на скалах на фоне моря. Интимные места при этом актер целомудренно прикрыл с помощью фоторедактора.

- Специально для моралистов! Все замазано! – объявил Алексей, поделившись снимком. своего жилистого тела, щедро украшенного татуировками.

alexeypanin99alexeypanin99
Специально для моралистов! Всё замазано! #нудисткийпляж #крым #любовь #добро #счастье #свобода #АлексейПанин #Панин
1372 отметок «Нравится»257 комментариевInstagram
alexeypanin99alexeypanin99
Здравствуй НОВЫЙ день! Здравствуй НОВЫЙ Мир! Здравствуй НОВАЯ вселенная! #нудисткийпляж #крым #счастье #любовь #добро #Панин #АлексейПанин
1168 отметок «Нравится»100 комментариевInstagram

Не менее охотно Панин публикует снимки своих соратниц по нудистскому движению: девушки курсируют по пляжу, словно обнаженные наяды. Вместе с Паниным и его друзьями на камнях принимают солнечные ванны и дети – правда, в этот момент в кадре актер и его спутники загорают в трусах. Голышом позирует только малолетний пацан, по поводу которого Панин пошутил в Инстаграме:

- Как не стыдно! При девочках голый!

alexeypanin99alexeypanin99
Как не стыдно! При девочках голый! Ужас! #голыйпляж #крым #любовь @sportmama_minsk @dmitry.4u #АннаПанина #АлексейПанин #Панин
768 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

«А как же дочка? Неужели и ее Панин приводит на нудисткий пляж?» - спорят подписчики актера в комментариях. Судя по всему, 10-летняя Нюся предпочитает купаться и загорать отдельно от папы, в компании ровесниц-подружек.

alexeypanin99alexeypanin99
Две рыбки. #АннаПанина #Крым #Любовь #добро
1180 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

Дочка Панина растет настоящей красавицей: актер гордится наследницей и публикует в соцсетях много ее снимков. В Ялте отец и дочь вместе ходят по магазинам, лакомятся мороженым и устрицами и гуляют вдвоем по живописным улочкам.

alexeypanin99alexeypanin99
Вот так и живём.... #АннаПанина #АлексейПанин @sofiyamemetova
1366 отметок «Нравится»31 комментариевInstagram
alexeypanin99alexeypanin99
Все мои дети в сборе. #АлексейПанин #добро #любовь @yelizaveta1 @dmitry.4u @sportmama_minsk
1948 отметок «Нравится»68 комментариевInstagram

Напомним, дочь Анну актеру в 2008 году родила питерская фотомодель Юлия Юдинцева. Впоследствии супруги ожесточенно сражались за девочку – Алексей утверждал, что Юлия – алкоголичка, и с ней нельзя оставлять ребенка. Юдинцева же в ответ доказывала, что Панин сам злоупотребляет алкоголем, и к тому же психически неустойчив. В итоге артист забрал Нюсю у матери и воспитывает девочку сам. Растить ребенка Панину помогает бабушка Ани – его мама.

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