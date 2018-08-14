«Как не стыдно! При девочках голый»: Алексей Панин зажигает в Крыму на нудистском пляже
Алексей Панин – давний приверженец солнечных ванн в чем мать родила: начиная с 18 лет актер каждое лето отправляется в Крым, где проводит отпуск на нудистском пляже в Симеизе. Кусочек суши, облюбованный любителями стиля «ню», располагается у подножия горы Кошка в Голубом заливе. У 40-летнего артиста уже сложилась своя компания друзей-нудистов, вместе с которыми он загорает голышом днем и весело проводит время по вечерам. В этот раз вместе с Паниным в Крым отправилась его дочка – десятилетняя Нюся.
Панин щедро делится снимками своего досуга на нудистском пляже. Фото: Инстаграм.
В Инстаграме актер с удовольствием делится снимками зажигательного досуга своих друзей нудистов. На фотографиях то и дело мелькает сам Алексей, позирующий обнаженным на скалах на фоне моря. Интимные места при этом актер целомудренно прикрыл с помощью фоторедактора.
- Специально для моралистов! Все замазано! – объявил Алексей, поделившись снимком. своего жилистого тела, щедро украшенного татуировками.
Не менее охотно Панин публикует снимки своих соратниц по нудистскому движению: девушки курсируют по пляжу, словно обнаженные наяды. Вместе с Паниным и его друзьями на камнях принимают солнечные ванны и дети – правда, в этот момент в кадре актер и его спутники загорают в трусах. Голышом позирует только малолетний пацан, по поводу которого Панин пошутил в Инстаграме:
- Как не стыдно! При девочках голый!
«А как же дочка? Неужели и ее Панин приводит на нудисткий пляж?» - спорят подписчики актера в комментариях. Судя по всему, 10-летняя Нюся предпочитает купаться и загорать отдельно от папы, в компании ровесниц-подружек.
Дочка Панина растет настоящей красавицей: актер гордится наследницей и публикует в соцсетях много ее снимков. В Ялте отец и дочь вместе ходят по магазинам, лакомятся мороженым и устрицами и гуляют вдвоем по живописным улочкам.
Напомним, дочь Анну актеру в 2008 году родила питерская фотомодель Юлия Юдинцева. Впоследствии супруги ожесточенно сражались за девочку – Алексей утверждал, что Юлия – алкоголичка, и с ней нельзя оставлять ребенка. Юдинцева же в ответ доказывала, что Панин сам злоупотребляет алкоголем, и к тому же психически неустойчив. В итоге артист забрал Нюсю у матери и воспитывает девочку сам. Растить ребенка Панину помогает бабушка Ани – его мама.