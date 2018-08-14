52-летня актриса Робин Райт тайно вышла замуж за парня на 20 лет моложе нее

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-14T03:32:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Голливудская звезда Робин Райт тайно вышла замуж: видеороликом со свадебной церемонии поделилась дочь актрисы Дилан Пенн. Новым избранником 52-летней Робин стал 32-летний Климент Жиро - менеджер по связям с VIP-клиентами французского дома моды Yves Saint Laurent. Жених и невеста познакомились, когда актриса стала "лицом" этого модного дома. Их рабочие отношения со временем переросли в служебный роман. Слухи о том, что пара обручилась, появились еще в марте этого года. Влюбленные не стали тянуть и сыграли свадьбу уже в августе.

Торжество проходило во Франции, в городке Ла-Рош-сюр-Бюи: одетая в белое платье невеста нежно обнимала жениха, наряженного в жилетку и в ковбойскую шляпу.

- Всего наилучшего самой красивой паре на свете! – подписали снимки поклонники Робин Райт, сопроводив фото хэштегами «Робин Райт» и «свадьба».

robinwrightnow Best Wishes for the most beautiful couple! Congratulations All The Best! #foreverlove #bestcouple #lovebird #wedding #robinwright

Звезда сериалов «Карточный домик», «Санта-Барбара» и фильма «Форрест Гамп» пережила болезненный развод с актером Шоном Пенном. Когда-то Робин увела Шона у самой Мадонны, которая и по сей день заявляет, что Пенн был ее единственной большой любовью. Семейную жизнь Робин Райт и Шона Пена нельзя назвать тихой: пара то сходилась, то расходилась. В браке у них родилось двое детей – сын Хоппер (сейчас ему 25 лет) и дочь Дилан (27 лет). Тем не менее, в 2010 году пара решила расстаться окончательно, проведя вместе 14 лет.

Робин познакомилась с будущим мужем на работе: она - "лицо" модного дома Yves Saint Laurent, в котором работает Климент.Фото: EAST NEWS

После развода Робин недолго томилась одна: она начала встречаться с коллегой по фильму «Бастион» Беном Фостером. Бен был моложе Робин на 14 лет, что не помешало паре объявить о помолвке. Впрочем, до алтаря дело так и не дошло – влюбленные расстались. Следующий поклонник Робин Климент Жиро младше нее и вовсе на 20 лет. В отличие от предыдущего романа эти отношения завершились официальным браком.

Робин с дочкой Дилан Пенн.Фото: EAST NEWS

Напомним, первоначально Шон Пенн подал на развод в 2007 году, говорят, в тот момент у него закрутился роман с моделью Петрой Немковой, но в апреле 2008 года оба ходатайства были отклонены. В апреле 2009 года супруги разъехались и начали сбор документов для расторжения брака. Причиной размолвки стала обида жены Шона на то, что он не упомянул ее в торжественной речи во время вручения ему "Оскара" за фильм "Харви Милк". Но уже в мае они снова воссоединились. Следующую попытку разойтись пара предприняла в августе 2009 года, когда Райт передала документы в суд. Тогда она заявила, что уже не намерена возвращаться к Пенну.

Шон Пенн и Робин Райт были женаты 14 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шон Пенн после развода крутил один роман за другим: то со Скарлетт Йоханссон, то с Шарлиз Терон. Терон и Пенн начали жить под одной крышей в январе 2014-го. А летом того же года в Париже они тайно обручились. Пара рассталась спустя два года – говорят, Шон поднял на Шарлиз руку.

Сейчас Шон Пенн счастлив в новых отношениях: 58-летний актер уже два года встречается с актрисой Лейлой Джордж. Новой пассии Пенна всего 26 лет, она – стройная голубоглазая блондинка. Совсем такая, как Робин Райт в молодости.

Шон Пенн уже два года встречается с с актрисой Лейлой Джордж. Новой пассии Пенна всего 26 лет, она – стройная голубоглазая блондинка. Совсем такая, как Робин Райт в молодости.Фото: EAST NEWS