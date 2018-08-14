Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-14T10:38:25+03:00

Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами

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В исследование Роскачества примут участие 32 торговые марки яблочного сока, из Москвы, Краснодарского края, Московской, Орловской и Самарской областей, а также из республики Алтай, Сербии, Франции, Беларуси и Армении. Участвовать буду несколько категорий: осветленный восстановленный, с мякотью и прямого отжима, а также сок, предназначенный для детей. Проверят – делают ли сок из порошка или из натурального сырья, и много ли там ароматизаторов, красителей и другой химии. А также определят количество пользы – витаминов и минералов.

Важный этап исследования –сок для детей от 4 месяцев и от 3 лет. Сок для детского питания имеет пониженную кислотность, расфасованы в небольшие емкости – до 0,35 мл, чтобы выпивать сразу. Кроме того, к детским сокам более строгие требования к качеству и безопасности продукции. По техрегламенту Таможенного союза, в составе сока для детей раннего возраста не допускается добавление пищевых компонентов и добавок, содержащих ГМО, ровно, как и подсластителей, ароматизаторов, красителей и подкрашивающих экстрактов, а также сахара.

- Чем меньше времени прошло между моментом, когда фрукт был сорван, и моментом, когда он был переработан, тем вкуснее и полезнее полученный из него сок, - поясняет руководитель проектов Российского союза производителей соков Людмила Хомич. - При производстве пакетированных соков фрукты и овощи перерабатываются сразу же после сбора, а современные технологии переработки и упаковывания позволяют без существенных потерь сохранить полезные вещества фрукта или овоща в соке. Свежеотжатый сок, фреш, хранится совсем немного – в нем быстро размножаются разные микроорганизмы

Правильно читаем упаковку

1. Восстановленный сок изготовлен из концентрированного сока или пюре. Сок прямого отжима отжимают на предприятии после сбора фруктов, а потом подвергают пастеризации, что позволяет сохранить максимум полезных веществ.

2. Обращайте внимание на надпись «с мякотью» или «осветленный». Любой осветленный сок – источник не только витаминов, но и антиоксидантов – полифенолов, защищающих организм от старения. В соке с мякотью есть пектин и клетчатка, необходимые для хорошего пищеварения;

3. На упаковках нектара, cокосодержащего напитка или морса должна быть информация о содержании в нем минимальной объемной доли сока и (или) пюре. Например, такие надписи как: «Минимальная объемная доля сока … %», «Минимальная объемная доля сока и пюре … %», «Объемная доля сока и пюре не менее… %» или иные слова, отражающие информацию о процентном содержании сока и (или) пюре в нектаре, в сокосодержащем напитке или морсе.

4. В монокомпонентном соке, например, яблочном, состав могут не указывать. На других соках должны быть перечислены компоненты: например, указываются все соки, которые входят в состав смешанного сока, а также специи – например, соль, если она добавлена в томатный сок.

5. Ищем срок годности. Он устанавливается производителем самостоятельно, в среднем – это один год. Должны быть и надпись о хранении сока после вскрытия упаковки – это также устанавливает производитель. Как правило, после вскрытия рекомендуется хранить сок не более трех суток в холодильнике.

Сама упаковка не должна быть мятой, а тем более вскрытой или поврежденной. Только сок в правильной упаковке безопасный и качественный.

ВАЖНО

Сколько пить?

Эксперты ВОЗ считают, что один стакан сока заменяет одну из порций фруктов или овощей. А их в день нужно съесть не менее пяти порций. Так что стакан яблочного сока может заменить одно яблоко, а овощного – порцию салата. Правда, диетологи считают, что в свежих фруктах и овощах все же больше пользы, чем в стакане сока, ведь главное – это мякоть, в которой содержится большое количество пектина, клетчатки, необходимого для пищеварения. Но не всегда мы успеваем съесть что-то, а вот выпить стакан сока куда проще и полезнее, чем ничего.