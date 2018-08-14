2018-08-14T18:20:09+03:00
Звезды

Сильно похудевшая супруга Игоря Николаева закатила вечеринку для Пугачевой и Орбакайте в Юрмале

Здесь Юлия Проскурякова отпраздновала свой день рождения
Ольга АНТОНОВА
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Гости праздничного вечера Юлии Проскуряковой.Гости праздничного вечера Юлии Проскуряковой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Юлия Проскурякова не может оставить равнодушным никого: одних поклонников Игоря Николаева раздражает, что женщина остается верной себя, и не реагирует на критику доброжелателей по поводу выбора стиля одежды или лишних килограммов, другие тем же самым восхищаются. Жена музыканта уверенно чувствует себя в любой обстановке, за это, кажется, и любимыми друзьями маэстро. Поэтому, когда Юля пригласила на свой 36-й день рождения в гости в Юрмалу Пугачеву и Максима Галкина, Валерия Сюткина с женой, Кристину Орбакайте и Михаила Земцова, Игоря Гуляева и многих других друзей откликнулись все.

Хозяйка вечера, она же именинница Юлия Проскурякова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хозяйка вечера, она же именинница Юлия Проскурякова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, именинница, нарядившись в алый брючный костюм, выглядела очень постройневшей и счастливой, что заставило восхититься подписчиков ее инстаграма.

«Элегантная и утонченная», «Как похорошела, красота», «Юлия затмила всех на празднике», «Вау! Шикарный костюм! Очень красиво», "Вы стали настоящей леди", «Алла Борисовна хороша, но именинница лучше!» — отметили фолловеры ее микроблога.

Напомним, что в качестве подарка от мужа Проскурякова получила трогательное поздравление в стихах, а однокурсники по ГИТИСу посвятили певице забавную песню.

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От хейтеров в сети достается всем звездам, которые ведут свои микроблоги, но Юлия Проскурякова – супруга Игоря Николаева в последнее время очень часто подвергалась нападкам со стороны пользователей сети. Казалось, что хейтеров не устраивает все: методы воспитания ребенка, стиль, который выбирает в одежде звезда, ее песни и поведение в свете. И долгое время супруга маэстро старалась быть выше этого, но кажется, и у нее лопнуло терпение. И она решила записать видео, в котором сразу ответила всем «советчицам». (подробности)

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