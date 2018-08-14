Голландский депутат покончила с собой из-за изнасилования группой мусульман

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-14T10:41:50+03:00

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Нешуточный скандал на этнической почве разгорается в Нидерландах. Депутат голландской ультраправой «Партии Свободы» 53-летняя Вилли Дилле, прославившаяся своими крайне радикальными взглядами на борьбу с мигрантами, недавно выложила видео на своей страничке в «Фейсбуке», в котором призналась о том, что над ней надругалась группа мусульман. Она рассказала, что изнасилование произошло более года назад — 15 марта 2017 года. Прежде Дилле похитили и жестоко избили. Как отметила политик, нападавшие требовали от нее прекратить поднимать миграционный вопрос в Городском совете Гааги и вообще держаться подальше от этой темы.

Столь ужасное предупреждение на Дилле не подействовало — она продолжила отстаивать свои ультраправые идеи и вновь стала призывать принять меры против бесконтрольного увеличения числа мигрантов в Европе.

Но в своем последнем видео она заявила о намерении покинуть большую политику, чтобы не подвергать опасности жизнь своих близких. Спустя два дня политика нашли мертвой в собственном доме. К слову, у нее осталось четверо детей...

Есть во всей этой истории одно весьма загадочное обстоятельство. Так, в своем предсмертном обращении политик обвинила своего бывшего соратника, а ныне ярого оппонента — советника про-мусульманской «Партии единства» Арнуда ван Доорна. Как отметила Дилле, именно ван Доорн стоит за организацией изнасилования и постоянных угроз в ее адрес.

Удивительна и судьба самого Арнуда ван Доорна. Когда-то он вместе с Дилле входил в ряды «Партии свободы» и вполне себе выступал против наплыва мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. Сейчас точно неизвестно, что именно случилось с молодым радикалом, но в 2011 году он покинул ряды ультраправой партии, а уже в 2012 принял ислам. Поговаривают, что после этого он даже совершил хадж в Мекку. С тех пор он примкнул к рядам отстаивающих интересы мусульман в Европе.

Пока Арнуд ван Доорн отметился лишь одним комментарием на своей страничке в «Твиттер», где все обвинения он назвал пустой клеветой и заявил о намерении в случае отстаивать свою непричастность к убийству в суде.