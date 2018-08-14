«Комсомолка» призналась в любви к балету

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-14T12:44:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Экспозиция называется «Русский балет: мгновения». В нее вошли 72 фотографии из архива «Комсомольской правды», а также работы современных фотомастеров. Самый заслуженный снимок датируется 1954-м годом. Именно тогда вышла рецензия на новую партию Майи Плисецкой.

Надо сказать, у газеты всегда были теплые отношения к балетному искусству. Она всегда следила за театральной жизнью. Репортажам с балетных премьер, беседам с артистами уделяла немало места на первых полосах. Ну а журналисты газеты после интервью с артистам нередко становились их друзьями на всю жизнь. Как например, Николай Ефимович, многие годы проработавший в «Комсомолке», а ныне возглавляющий Телерадиовещательную организацию Союзного государства. Однажды взяв у Майи Михайловны интервью на гастролях, он навсегда остался ее другом и даже написал о великой балерине книгу.

Выставка пройдет в девяти городах Подмосковья. Первым стал Красногорск. Экспозиция разместилась возле Дома правительства Московской области. Среди тех, кто пришел на открытие — Анастасия Звягина, министр Правительства Московской области по информационной политике, Нармин Ширалиева советник Губернатора Московской области, ведущая телеканала «Культура», Александр Чепель, директор радио "Комсомольская правда", Николай Ефимович, Наталья Шабунина, заместитель Председателя правления банка «Возрождение», который стал партнером «Комсомолки» в проведении этой выставки.

Балет начинался, как искусство мужское. Первым танцовщиком можно назвать Людовика XIV. Монарх считал, что у него очень красивые ноги и всячески выставлял их напоказ. Собственно и балет придумал для себя. Остальные придворные были лишь фоном — кордебалетом — телом балета. И только после того, как Людовик перестал танцевать женщины вырвались на первые роли. Ведь им к тому времени уже укоротили юбки, выставив на показ очаровательные ножки. Ну а мужчина стал эдаким приложением к балерине. По большому счету и сейчас балерина главенствует на сцене.

Выставка пройдет в девяти городах Подмосковья. Первым стал КрасногорскФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выставке представлены фотографии из разных театров России — Большого, Мариинского, Екатеринбургского, Пермского, театра Бориса Эйфмана и театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева. Можно увидеть знаковые сцены из спектаклей, идущих на каждой российской балетной сцене - «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Жизели». А также из современных постановок, но особенно, зрителю будут любопытны закулисные моменты, запечатленные фотографами — репетиции, экзерсисы в балетном зале.

- В Подмосковье есть балетные школы - мы поддерживаем стремление детей заниматься искусством. По инициативе Губернатора сейчас идёт активное благоустройство парков, скверов, набережных, потому что людям хочется видеть красоту там, где они живут. Благодаря таким проектам, как эта фотовыставка, красоты становится больше. Возможно, эти фотографии зажгут искру в девочках и мальчиках, живущих в Подмосковье, они захотят заниматься балетом, - сказала Анастасия Звягина. – Я хочу поблагодарить издательский дом «Комсомольская правда» и банк «Возрождение» за организацию выставки. Надеюсь, что те 9 городов, в которых она пройдет, - это только начало".

Возможно, эти фотографии зажгут искру в девочках и мальчиках, живущих в Подмосковье, они захотят заниматься балетом, - сказала Анастасия ЗвягинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мастер балетной фотографии Дарьян Волкова представила яркие постановочные снимки. Это и фотографии отсылающие нас в далекую историю русского балета, и неожиданные портреты танцовщиц, где вместо лица… ноги.

Своими впечатлениями от выставки после импровизированной экскурсии поделилась Нармин Ширалиева.

- Идея потрясающая, мы с вами понимаем, что нет ничего прекраснее русского балета. Каждая фотография здесь - это золотое сечение того, как надо рассказывать о балете. Здесь есть портреты, удивительные глаза Светланы Захаровой, невероятная бровь Николая Цискаридзе, конечно, несколько воплощений Майи Михайловны Плисецкой. Задачу рассказать о русском балете в нескольких снимках организаторы прекрасно выполнили. Люди смогут увидеть красоту балета, может, это их сподвигнет пойти в театр.

Возможно, эти фотографии зажгут искру в девочках и мальчиках, живущих в Подмосковье, они захотят заниматься балетом, - сказала Анастасия ЗвягинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца недели выставка будет гостить в Доме правительства вКрасногорске, а потом отправится дальше. Экспозицию увидят в Клину, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Электростали, Коломне, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Химках, а также в Туле и Воронеже.