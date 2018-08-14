Артем Дзюба - Бог. Форварда сборной России захлестнуло цунами народной любви после ЧМ

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-14T13:30:42+03:00

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В России появился футболист №1. Артем Дзюба после чемпионата мира превратился в народного героя. Во всех городах, где появляется нападающий, вокруг него поднимает волна народной любви. Люди бегут к Артему за автографами, тянут ему телефоны сделать селфи, и отдают в руки подержать на счастье грудных детей. Больше всего это похоже на истерику. Но просто поразительно, что в центре ее находится российский футболист - обычно их считают бездушными миллионерами, которых интересуют только деньги.

На этот раз цунами «Артем Дзюба» захлестнуло Казань. Местный «Рубин» проиграл «Зениту» - 0:1, этот единственный гол организовал своей передачей Артем, а казанские трибуны все равно к нему тянули руки - пусть не обнять, а хотя бы прикоснуться. Какой-то мальчик рыдая от счастья, что-то шептал футболисту на ухо, и не отпускал, даже когда Дзюба подарил ему свою бейсболку. Футболиста выдергивали из автобуса, а он безропотно шел фотографироваться со всеми - болельщиками, обслуживающим персоналом «Казань-арены», охранниками... Шутил, улыбался, просто махал рукой, а в ответ ему кричали, как его любят.

И так не только в Казани - так везде. В Тюмени, когда Дзюба не отворачивался от болельщиков даже прилетев поздней ночью, в самом Санкт-Петербурге, и даже в Кремле. Там Дзюба шутил с Владимиром Путиным:

- Для всех будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы!

- Мне тогда и кимоно надо будет поменять, и горные лыжи забросить, - отбивался президент.

Но еще бы пять минут, и и Дзюба бы точно его уговорил на футбол. Потому что, кажется, Артем может найти общий язык со всеми - с журналистами, болельщиками, старушками...

- Мне запомнилось, как бабушка лет 90 с чем-то подошла, сказала: «Дзюбочка, милок, это ты?». - как-то рассказывал форвард. - Я сначала не понял: «Это вы мне?» – «Я смотрела, я переживала со своим дедом. Ты замечательный, вы все, ребята, молодцы»!

Кажется, Дзюбу обожают все. Но когда такой герой появлялся в нашем футболе в последний раз?

Андрей Аршавин? - Нет. Да, его знали все, но любили совсем немногие. А потом своей пусть и вырванной из контекста фразой «Ваши ожидания - ваши проблемы», Андрей перечеркнул все что можно.

Игорь Акинфеев? Он всегда слишком спокоен и холоден, чтобы ему, как Дзюбе, на руках протягивали детей.

Егор Титов? - Нет. Валерий Карпин - тоже мимо. Федор Черенков? - Уже ближе, но с Черенковым и его недугом совсем другая история... Лев Яшин? Но когда это было?

Но как так получилось, что героем нации стал Артем Дзюба? Давайте честно, это ведь на самый наш талантливый футболист. За спиной у него было немало «косяков» - фанаты «Спартака» до сих пор считают, что в «Зенит» Дзюба сбежал только ради денег, а были и другие скандалы.

Но все изменил чемпионат мира. Все видели, как Артем Дзюба бился на нем за сборную. Все слышали, как он даже уходя на замену, с кромки поля поддерживал команду. Все наблюдали, как он заводил партнеров перед серией пенальти... Страна с удивлением понимала: им, этим 23 миллионерам, далеко не все равно, как сыграет сборная. И показал им это Артем Дзюба - простой, без роскошных авто, современных брендов и модных наколок. За эту простоту его тоже любят люди - он такой же как все, он вполне мог бы оказаться парнем из соседнего подъезда.

И, само собой, дело в искренности. Это не актерская игра, Дзюба действительно говорит и делает так, как ему сейчас подсказывает сердце. «Мои воины. Моя гордость» - так обращался Артем к партнерам по команде. «Я люблю всех вас!», - так Дзюба иногда отвечает обожающей его толпе.

Было бы здорово, чтобы эта любовь растянулась больше, чем на лето-2018. Но ее надо подтверждать эмоциями в игре и подвигами на поле. В четверг у Дзюбы будет очередная возможность показать, как ему не все равно. «Зенит» проводит ответный матч квалификации Лиги Европы с минским «Динамо». Первый питерская команда без Артема в составе провалила - 0:4. Сейчас надо совершить небольшое чудо - при пустых трибунах на стадионе Петровский (так команда наказана за беспорядки, устроенные фанатами в прошлом сезоне), отыграть эту пропасть. Если Дзюбе и команде такое окажется под силу, тогда точно это будет уровень - бог!

Дзюба отказался от перехода в «Галатасарай»

Нападающий «Зенита» отклонил предложение чемпионов Турции о годичной аренде. «В Турцию я точно не поеду, если кто-то беспокоится, - заявил Артем Дзюба. - Могу приоткрыть секрет: я хотел уехать в Англию. Но меня «кинул» очередной агент. Понял, что в России агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. У меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем Семаком, я очень рад, что остался в «Зените».