Тарифы ЖКХ в 2019 году собираются повысить дважды

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-14T15:18:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа. С 1 января – на 1,7%, а потом с 1 июля – на 2,4%. Обычно тарифы индексируют только один раз в июле и обычно на величину инфляции прошедшего года. В 2017 году рост цен составил всего 2,5%.

Январское повышение обусловлено повышением налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2019 года он вырастет c 18 до 20%. Предполагается, что это обеспечит дополнительные доходы в бюджет. Налог этот платит компания, но традиционно включает его в цену товара или услуги. После того, как НДС официально решили повысить, коммунальщики почти сразу забили тревогу. Они подсчитали, что у организаций ЖКХ за первые шесть месяцев сформируются прямые убытки в 45 млрд рублей. Поэтому предложили учесть повышение налога в платежках сразу с начала года. И, похоже, Минэкономразвития пошло им навстречу.

Эксперты с таким подходом категорически не согласны

- Это предложение несправедливо и ничем не обосновано, на самом деле, - считает Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ контроль», - Повышение НДС на 2% совершенно не означает, что расходы предприятий тоже вырастут на 2%. Не говоря уже о том, что у нас часть предприятий коммунального комплекса вообще не платят НДС. Это попытка под шумок, под благовидным предлогом дать дополнительные возможности ресурсоснабжающим организациям. Да, для многих ограничение роста тарифов – большая проблема. Особенно там, где предприятие требует модернизации. Но компании все разные. Кто-то хронически недофинансирован, например, вода. А кто-то – перефинансирован. Поэтому будет верным принимать решения для каждого предприятия отдельно, а не по всей стране.

По данным Росстата, с 1 июля этого года тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране увеличились на 2,1-3,1%. Больше всего подорожали водоотведение (+3,1%) и холодное водоснабжение (+2,6%), меньше всего — отопление (+2,1%). Тарифы на электроснабжение в среднем по стране выросли на 2,3%, на горячее водоснабжение — на 2,2%.